Qué pasó entre Yanina Latorre y Pampita en PH, Podemos Hablar

El regreso de PH, Podemos Hablar tuvo uno de sus momentos de mayor tensión cuando Yanina Latorre y Pampita quedaron frente a frente. Cada una con su estilo y sin bajar la guardia, protagonizaron un intercambio en el que discutieron sobre la exposición mediática de las separaciones de la modelo y el rol de los medios en sus relaciones. Luego, cuando una pregunta de Andy Kusnetzoff sacó el tema del rumor sobre un supuesto pago de diez mil dólares a Pampita, la conductora de SQP volvió a enfrentarla.

El cruce entre ambas había trascendido durante la semana, luego de la grabación del ciclo de Telefe. Fue la conductora de América quien reveló que había tenido un enfrentamiento con Pampita e incluso adelantó algo de lo sucedido. Con la emisión del programa, finalmente se conoció el contenido de aquella discusión.

El cara a cara de Yanina Latorre y Pampita

Pampita y Yanina protagonizaron el primer frente a frente de la temporada de PH #PodemosHablarhttps://t.co/p44SReK0Be — telefe (@telefe) August 9, 2026

El primer frente a frente de la temporada tuvo a Latorre y Pampita como protagonistas. En el centro del estudio, la periodista fue la primera en preguntar. “¿Por qué te molesta tanto cuando cuentan una separación tuya?”, soltó sin vueltas.

La modelo explicó que el problema aparece cuando la noticia se conoce mientras todavía está atravesando el impacto emocional de la ruptura, o incluso en los momentos previos. Y que esa exposición puede resultar muy dañina. “A veces yo estoy descolocada porque, bueno, si la están contando es que es en el momento y yo ya estoy con mi propia carga emocional. Ya no dormí, ya estoy viendo cómo hago, estoy tratando de salir a la calle, me maquillo en mi casa para salir decente”, explicó. Y agregó: “Yo estoy lidiando con mi propio dolor, mi propia explosión”.

Pampita habló de cómo la exposición mediática puede arruinar una relación

La conversación subió de tono cuando Latorre llevó el debate a la relación que Pampita mantuvo con el tenista Juan “Pico” Mónaco. La modelo recordó la exposición que había tenido aquella pareja y cómo la cobertura mediática había afectado el vínculo.

“Esa semana habían sido una reverenda mierda y me habían dado palo toda la semana”, sostuvo Pampita al recordar los días previos a un episodio que protagonizó con la cronista de LAM Maite Peñoñori en el Aeropuerto de Ezeiza. Luego de una guardia, la periodista le hizo una pregunta y la modelo reaccionó: “Son la peor mierda de la televisión”.

Pampita explicó que en ese momento todavía no estaba separada de Mónaco y vinculó aquella presión mediática con el final de la relación: “No estaba separada. Es más, creo que me terminé separando por lo de cómo lo mediático estaba siendo tan pesado con esa relación. Era una relación a la que le ponían muchas horas de tele y la estaban arruinando”.

"Los medios arruinaron mi relación" Pampita no se guardó nada con Yanina 💣



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Ante la pregunta de si los medios pueden destruir una pareja, la modelo fue contundente: “Por supuesto, si se ensañan y no te dan paz y no te dan un tiempo”. Por su parte, Latorre defendió el trabajo periodístico: “Somos los mensajeros, somos los que contamos cosas”. “Si dejaran en paz las cosas, capaz funcionan”, respondió Pampita. Y agregó: “No es fácil estar expuesto mediáticamente, y no todo el mundo tiene el cuero para aguantarlo. Hay veces que lo mediático puede arruinar una relación”. “Yo igual no comparto, pero te la tomo”, cerró Latorre.

La pregunta de los diez mil dólares y una nueva chicana de Yanina Latorre

Yanina Latorre aprovechó la oportunidad y le preguntó de todo a Pampita

Un nuevo cruce entre Pampita y Latorre sucedió más adelante, aunque desde otro lugar. Durante la consigna “los que saben lo que es no tener un mango”, Pampita habló de algunos de los momentos más difíciles que atravesó en el plano económico. En medio de su relato, Kusnetzoff recordó el encuentro que había tenido con ella durante el Mundial y lanzó una pregunta inesperada: “Pará, ¿qué hiciste con los diez mil dólares que pagamos para venir?”.

La frase hizo referencia, en tono irónico, al rumor que circuló durante los días previos sobre un supuesto pago de diez mil dólares para que Pampita participara de PH. La modelo siguió el juego del conductor y respondió rápidamente: “Los voy a reinvertir”. Kusnetzoff se apuró entonces a aclarar: “No, te agradezco pero no cobró”. La respuesta abrió otro intercambio con Latorre, que se acercó a Pampita y volvió a confrontarla. “¿No era que cobrabas para ir a todos los programas?”, le preguntó mirándola a los ojos. “Te estoy diciendo que cobré mucho más”, respondió Pampita. “Alguien tiene que pagar la terapia”, intervino La Joaqui en ese momento. Desde atrás, Diego Leuco remató con otra frase contundente: “Ese es el presupuesto de todo el año”.