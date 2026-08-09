La Joaqui publicó un fuerte descargo tras su separación: suspendió sus apariciones y pidió que no ataquen a terceros

A menos de dos semanas de confirmar su separación de Luck Ra y apenas horas después de mostrarse visiblemente emocionada durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), La Joaqui volvió a abrir su corazón. Este domingo por la mañana, la cantante publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram en el que agradeció el apoyo recibido y anunció que suspenderá durante este mes las notas y apariciones públicas que tenía programadas para enfocarse en atravesar el duelo.

“Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba”, comenzó escribiendo la artista, después de agradecer los mensajes de apoyo que recibió en los últimos días. En ese sentido, contó que la ruptura la encontró sin tiempo para prepararse y remarcó que, más allá de su exposición pública, atraviesa “un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”.

A través de sus historias de Instagram, La Joaqui publicó un extenso mensaje en el que agradeció el apoyo de sus seguidores, habló del duelo por su separación y pidió que no haya ataques hacia otras personas

En ese sentido, sostuvo que necesita tiempo para acomodar lo que siente y reflexionó sobre la diferencia entre atravesar una ruptura en privado y hacerlo bajo la mirada del público. “Muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y que no podíamos cancelar”, expresó.

Aunque aseguró que siempre intentó cumplir con sus compromisos laborales por respeto a su equipo y al público, explicó que esta vez sintió la necesidad de hacer una pausa. “Decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes. Los shows, en cambio, seguirán tal como estaban pactados y con la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre”, señaló.

La cantante también aprovechó el mensaje para hacer un pedido a sus seguidores. “Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir”, reflexionó.

Un mensaje para Luck Ra y Tuli Acosta

La cantante rechazó la idea de buscar responsables por la ruptura y dejó en claro que no guarda rencor. “No creo que haya villanos en esta historia, no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, sostuvo.

Incluso recordó el vínculo que construyó durante estos años con su expareja y con personas de su círculo íntimo. “Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí. No les guardo odio ni rencor”, afirmó, en una frase que muchos interpretaron como una referencia a Luck Ra y a Tuli Acosta.

Sobre el final, la cantante aclaró que todo lo que compartió habla exclusivamente de su experiencia personal y que nunca buscó señalar a nadie. “Todo lo que compartí habla únicamente de cómo me sentí. Nunca busco señalar ni juzgar a nadie”, sostuvo.

Por último, reconoció que las versiones y teorías que circularon en los últimos días hicieron todavía más difícil transitar el duelo bajo la mirada pública. “Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar. Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo lindo que viene”, concluyó.