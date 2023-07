El presentador y cantante español Bertín Osborne será padre por sexta vez: “Me haré cargo, pero no ha sido deseado”

escuchar

Las revistas del corazón españolas llegaron esta semana a los quioscos con una noticia inesperada: Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén están esperando su primer hijo en común. Así lo anunció en exclusiva la revista Lecturas. A sus 68 años, éste será el sexto hijo del cantante y presentador, y el primero para la empresaria de 32 años.

Según informa la publicación, ella está cursando el primer trimestre de embarazo, por lo que Osborne en principio ya habrá cumplido los 69 (su cumpleaños es el 7 de diciembre) cuando dé la bienvenida a su hijo. Tras conocerse la noticia, fue la periodista Beatriz Cortázar, en el programa español Las mañanas de Federico, quien la reconfirmó tras hablar con Osborne por teléfono.

Disculpándose por no atender a los medios de comunicación que se han puesto en contacto con él en las últimas horas porque no desea hablar del asunto, según dijo la periodista, el cantante no quería que la noticia viera la luz porque este embarazo “no ha sido buscado ni deseado” . Cortázar, siempre según lo que le ha relatado Osborne, explicó que éste lleva un tiempo distanciado de la fisioterapeuta, con quien se lo empezó a relacionar la pasada primavera. También aseguró que el presentador le dijo que “se hará cargo” del niño cuando nazca, y que no quiere hablar más sobre su futura paternidad ni nada que tenga que ver con el tema.

“ Gabi es una chica estupenda. Cariñosa, simpática, guapa, muy trabajadora y honrada, pero uno no puede estar obligado a estar enamorado. Por eso repito que asumiré mis responsabilidades cuando llegue el momento. Llevamos tiempo sin vernos, es una decisión tomada hace tiempo y así va a seguir ”, contó luego la periodista en un artículo publicado en Abc.

“Estaré para ayudar pero seguiré viviendo solo”

“Le deseo a Gabi y al niño o niña lo mejor, estaré para ayudar en lo necesario, asumo mi responsabilidad, como no puede ser de otra manera, pero el día a día será igual que el que hoy tengo: viviendo solo y trabajando como un burro atendiendo todas mis obligaciones ”, le dijo Osborne según la misma fuente.

Aunque primero aseguró que no iba a hablar más sobre su próxima paternidad, por la tarde participó por teléfono en directo en el programa español Y ahora Sonsoles: “Mi relación con Gabriela ha sido de varios meses cojonudos, es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa miles de veces a lo largo del año y de la vida de cualquier persona. No somos irresponsables ni ella ni yo, ha pasado lo que les pasa a muchos”, dijo con un tono visiblemente molesto, mientras lo escuchaba en el panel del programa su exmujer, Fabiola Martínez. “Yo soy responsable de mis actos y cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre. Y eso es lo que creo que en justicia tengo que hacer, y por ética lo voy a hacer. Ya está, tendremos un niño o una niña y será una noticia estupenda, y punto y se acabó”. Finalmente, bromeó: “No se preocupen, que en septiembre me ligo las trompas”.

Guillén, modelo y directora de una clínica estética en Madrid, y el popular presentador se conocieron durante una campaña publicitaria de El Capote realizada en abril de 2022, una marca de ropa de la que el artista es imagen desde hace muchos años. “¿Te gustaría ser padre de nuevo”?, le preguntaban en la revista ¡Hola! el pasado mes de mayo. “Yo prefiero ya ser abuelo. De hecho, estoy feliz porque mi hija Claudia vuelve dentro de 10 días de Australia con su niña, Micaela”, respondía Osborne.

Las primeras palabras que han trascendido de Guillén han sido a través de la revista Semana: “Quiero mantener en todo momento mi privacidad. Él [por Bertín Osborne] puede decir lo que quiera, a mí me da igual”. Luego se enfrentó algo “aturdida” a varios micrófonos en plena calle de Madrid, los de los paparazzi que la estaban esperando, a quienes les dijo que está ilusionada con el embarazo, que calificó de “sorpresa”, y que a ella le gustaría que fuera nena. Según contó, la mayor parte de su familia se enteró por la prensa, ya que aún no se lo había comunicado personalmente.

Según informó Cortázar, ahora Bertín Osborne se plantea tomar medidas legales sobre la publicación de la noticia en la revista, la misma que en diciembre de 2022 anunció en su tapa que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se iban a convertir en padres sin conocimiento de los dos protagonistas, algo que ellos mismos lamentaron cuando decidieron comunicar el embarazo al poco tiempo.

“Hace apenas un mes salió a la luz tu relación con la modelo y empresaria. ¿Ya le podemos poner la etiqueta de novia?”, le preguntaba también ¡Hola!. Él respondía: “¡Ya estamos! Sigo en contacto con Gabi y la veo de vez en cuando, pero no es mi novia. Nos vemos con frecuencia y nos estamos conociendo, nada más. Me parece una chavala encantadora, una niña estupenda que trabaja como una burra para sacar adelante su vida”. “Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana y tengo 50 amigas. Entonces, si a cada amiga que tengo se le pone la etiqueta de novia, vamos a tener que escribir una enciclopedia”, contaba a la misma publicación un mes antes, asegurando entonces también que no estaba enamorado de Guillén. En abril, ella también habló sobre su relación con él: “ En la vida no se sabe qué va a pasar. Yo lo quiero muchísimo y nos tenemos mucho cariño y ya está, somos muy buenos amigos ”.

Aunque no acudieron juntos al evento, la última vez que se los vio juntos fue en el cumpleaños de José Luis López, El Turronero, el 1 de julio. A su llegada a Sevilla, Guillén aseguró que se iba a reunir con Osborne, pero porque ambos eran amigos del anfitrión que juntó a unas 3.000 personas en el palacio de congresos de la capital andaluza. La hija mayor del cantante confirmó que su padre ya le había presentado a Guillén. Sin embargo, tal y como afirma ahora Cortázar, las cosas “ya estaban mal” y tras el cumpleaños se fueron por separado.

El cantante tuvo tres hijas, Alejandra (45 años), Eugenia (37 años) y Claudia (34 años), y un hijo, Cristian, que falleció al poco de nacer por una malformación, con Sandra Domecq, con quien estuvo casado entre 1977 y 1999. De su segundo matrimonio con Fabiola Martínez (50 años) nacieron dos niños más, Kike (16 años) y Carlos (15 años). El presentador de Mi casa es la tuya, además, es abuelo de siete nietos. Sus hijas Eugenia y Alejandra, separadas ambas de sus maridos, tuvieron tres hijos cada una en sus matrimonios, y Claudia se convirtió en madre por primera vez el pasado verano.

Fue en enero de 2021 cuando Osborne y Martínez anunciaron su ruptura tras 14 años casados y 20 de relación, una separación que se oficializó en divorcio un año después. “Queridos amigos, como supongo que ya saben, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión, y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”, explicaba él en un comunicado. Precisamente, este miércoles fue su exmujer la primera en reaccionar a la noticia. Martínez hizo gala de la relación cordial que mantiene con su exmarido desde su separación y le deseó a Osborne, en declaraciones recogidas por la revista Diez Minutos, “que sea feliz” y, sobre todo, “que disfrute muchísimo de esta nueva paternidad”.

