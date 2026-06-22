El rating de Argentina-Austria: la Selección ganó “por goleada” en la televisión abierta

Hace más de una semana que comenzó el Mundial de Fútbol FIFA 2026 y la expectativa de la mayoría de los canales estaba puesta en las coberturas y el rating de los partidos.

A una pantalla chica alicaída le vino como anillo al dedo la inyección de audiencia que provocaron los diferentes encuentros mundialistas. Más de 200 profesionales, entre conductores, comentaristas, productores y técnicos fueron enviados por los medios audiovisuales argentinos a cubrir el mayor evento del año.

El único canal que emite los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports, la señal deportiva del grupo Waiken ILW, que cerró acuerdos de distribución de larga duración con casi la totalidad del mercado de TV paga y esto permite que se pueda ver en los principales cable operadores. Ellos, sumados a TyC Sports, ESPN, Telefe y América son los que más enviados especiales tienen entre Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa Mundial FIFA 2026 entró en una semana decisiva y todas las miradas apuntaban hacia Lionel Messi y la Selección Argentina. El vigente campeón del mundo inició su camino con una contundente victoria de 3-0 sobre Argelia gracias a un espectacular hat-trick de su capitán. La albiceleste, además, marcó otro récord dentro de la pantalla chica: obtuvo un promedio de 38,1 puntos de rating. Sólo en Telefe, el primer encuentro contra Argelia cosechó 34.8 puntos y fue lo más visto del día. En el canal estatal, el partido marcó 3.3 puntos y quedó segundo en su franja. A esto hay que sumarle los números de TyC Sports en el cable. Es la medición más alta de la televisión abierta desde la final del Mundial Qatar 2022, que pasó la TV Pública. Gracias a esta transmisión, Telefe lideró en las tres franjas con una programación especial y ganó el día con una marca de 14 puntos. En el prime time, sacó una diferencia de 24.2 puntos sobre eltrece. Esta es la marca más alta del canal desde la transmisión del Mundial de Clubes, en junio de 2025.

Una sonrisa amplia

Desde muy temprano, este lunes Telefe empezó la cobertura de la previa en A la Barbarossa. Allí mostraron el color de las inmediaciones del estadio de Dallas con los hinchas argentinos. El ciclo que conduce Georgina se emitió hasta las 11 de la mañana con un pico de 6,4 puntos, liderando la televisión abierta. Luego llegó el turno de Flash Mundial, con la estructura del noticiero, que arrancó con 5,6 y obtuvo un pico de 7,7. Desde las 12, el equipo oficial del canal, con Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sofi Martínez a la cabeza, con un piso de 7,9 puntos, comenzó con la cobertura deportiva y de color del encuentro y escaló hasta los 30 puntos minutos antes del arranque.

Pasadas las 14, comenzó a rodar la pelota con un piso de 31,9 puntos por Telefe. La Selección llegó al campo de juego con la misión de asegurar su boleto a la siguiente ronda como líder de su grupo (J). El equipo de Lionel Scaloni arrancó bien pero perdió protagonismo tras el penal desperdiciado por Messi. Así permitió el crecimiento de Austria, que discutió la posesión durante varios pasajes del juego. A los 38 minutos, Lionel tuvo su revancha. Facundo Medina llegó hasta el fondo por la izquierda y envió un pase atrás, al estilo Jordi Alba. Thiago Almada dejó pasar la pelota y el capitán apareció en su zona preferida para definir de primera, de zurda y al primer palo. Argentina se puso 1-0. La marca máxima de la primera etapa fue de 36,4 puntos.

Pasadas las 15.10 arrancó el segundo tiempo con un piso de 34,5 puntos. Messi pisó fuerte desde el primer minuto y volvió a quedar mano a mano tras un pase de Enzo Fernández pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. Más tarde, Emiliano Martínez respondió con una gran atajada, tras un tiro libre ejecutado por Marcel Sabitzer desde la izquierda. El arquero argentino volvió a ser decisivo para sostener el 1-0 ante el crecimiento de Austria. Leandro Paredes ingresó por Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico reemplazó a Facundo Medina, que había sido amonestado pocos minutos antes. Lionel Messi sentenció el partido y volvió a hacer historia. Encaró, remató y, luego de un nuevo rebote del arquero, empujó la pelota para establecer el 2-0. Con este tanto, el rosarino llegó a 18 goles y estiró su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La marca máxima de Argentina versus Austria fue de 36,4. Más de 2 millones y medio de individuos siguieron el partido solo en la pantalla de Telefe. Además marcaron 14 puntos TyCSports y 4,4 la Televisión Pública y DGO.

El fútbol, como pocas cosas, mide y el Mundial logró revivir a la pantalla chica en un momento de crisis de audiencia. A las buenas cifras de la televisión abierta hay que sumarle los números de Flow, por el que más de un millón doscientos mil usuarios ven los encuentros más importantes. En cuanto a DGO, triplicó su consumo desde que inició la competencia. El 70% del visionado está dado por partidos, coberturas y análisis de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que los 20 primeros puestos de los ciclos de mayor rating de 2025 fueron ocupados por el Mundial de Clubes, la Copa Conmebol Libertadores y las Eliminatorias FIFA 2026. El camino de la Selección tendrá mucho que ver con los números de las próximas semanas, dentro de una pantalla chica que necesitaba este oxígeno para seguir adelante.