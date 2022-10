El regalo con el que Tom Cruise quiso atraer a David Beckham a la cienciología

escuchar

Reconocido como uno de los principales embajadores de la iglesia de la cienciología, Tom Cruise ha intentado cooptar a numerosos famosos para formar parte de este movimiento religioso. La profesión de sus creencias ha llevado al protagonista de Top Gun a impulsar actos que no dejan de sorprender y uno de ellos salió a la luz por estos días.

Un libro de memorias recientemente publicado por Mike Rinder, quien se desempeñó como alto ejecutivo de este culto entre los años 1982 y 2007, titulado A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology, revela algunos secretos y detalles sobre determinadas acciones emprendidas por el actor de Misión Imposible para intentar atraer a otros famosos a la cienciología.

Tom Cruise, Kate Moss y David Beckham en final de la UEFA EURO 2020 entre Italia e Inglaterra, el 11 de julio de 2021. CARL RECINE - POOL

Según publica el medio Page Six, la estrella de Hollywood fue quien promovió la construcción de una cancha de fútbol con la que el actor quiso atraer al futbolista David Beckham a su iglesia.

La infraestructura deportiva llegó a construirse en Gold Base, en California, dentro de un plan de Cruise para cortejar a celebridades distintas de aquellas con las que estaba trabajando en películas. En la zona, se niveló el terreno antes de instalar un sistema de riego, se colocó el césped y se delimitó la cancha, según detalla Rinder en la publicación.

El autor cuenta que la iglesia asumió los costos de la obra porque tenía interés en atraer al jugador inglés y a su esposa, Victoria Beckham, al exclusivo círculo de élite que dirige el culto. En relación a las motivaciones que llevaron al desarrollo del proyecto, Rinder remarcó: “Fue construido con un solo propósito: para que Tom Cruise pudiera cortejar a su amigo David para que viniera, pero eso nunca sucedió”.

En otro capítulo del libro, Rinder también se refiere a la vida sentimental del actor bromeando acerca de su intención de tener “una novia” durante una ceremonia de inauguración de un nuevo centro de la cienciología en España en 2004. “El líder de la iglesia, David Miscavige, se lo tomó en serio y lanzó una campaña especial para la cual se realizaron ‘audiciones’ para encontrar una pareja para él ”, menciona.

El autor comenta, además, que a partir del momento en que la hermana de Cruise comenzó a encargarse de sus asuntos de prensa y comunicación, las declaraciones y comportamiento en público del intérprete se volvieron más “extravagantes”, incluso cuando hablaba sobre su vida romántica.

Cabe recordar que en la separación entre Katie Holmes y Tom Cruise sonó bien fuerte el culto abrazado por el actor como el responsable de la ruptura. De acuerdo con un informe publicado en la revista norteamericana Vanity Fair y realizado por Maureen Orth, antes de que Cruise saliera con Holmes, la iglesia de la Cienciología reclutaba chicas con un perfil parecido al del actor e influía tanto en la vida del actor que hasta desde allí le elegían novia.

El de Katie Holmes no era el primer matrimonio de Cruise. De Nicole Kidman, su primera esposa y a quien conoció filmando Días de trueno en 1990, se divorció por supuestas “diferencias irreconciliables”, las cuales, de acuerdo al documental sobre la Iglesia de la Cienciología, Going Clear, indicaban que la actriz tenía sus líneas telefónicas intervenidas por el actor de Rain Man.

Fundada en 1954 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, la cienciología tiene una dilatada y estrecha vinculación con las figuras del espectáculo. A partir de considerar a los artistas seres superiores, de acuerdo con lo dicho en un sitio de la Iglesia de la Cienciología, Hubbard afirmó: “Aquel que pueda comunicarse con la verdad a los demás es el ser más alto que construye mundos nuevos”.

La iglesia posee centros de encuentros para celebridades en numerosas ciudades. Allí, actores y otras figuras de renombre se congregan para estudiar y mantener encuentros de carácter religioso. En esos lugares, de acuerdo al mencionado sitio de Internet, ellos se comprometen a dar lo mejor “en compromiso y en cuidado de todas aquellas personas que esculpen el presente con vistas al futuro”.