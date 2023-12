escuchar

El viernes, a los 82 años, murió el actor Ryan O’Neal. Estaba enfermo de cáncer de próstata desde 2012 y también tenía leucemia crónica, una enfermedad que le diagnosticaron hace algo más de dos décadas. La noticia fue revelada por uno de sus hijos, el comentarista deportivo Patrick O’Neal, a través de un extenso texto que publicó en su cuenta de Instagram. “Como ser humano, mi padre fue muy generoso. Y la persona más divertida en cualquier lugar. Fue claramente el más guapo y también el más encantador. Una combinación letal. Le encantaba hacer reír a la gente, era prácticamente su objetivo. Sin importar la situación, cada vez que había una broma allí estaba. Realmente quería hacernos reír a todos”, escribió. Este sábado, su hija más famosa, la también actriz Tatum O’Neal rompió el silencio y contó cómo está atravesando este duro momento.

La actriz Tatum O'Neal y su padre, Ryan O'Neal, en los Genii Awards, en 2010 en Los Ángeles, California Frederick M. Brown - Getty Images North America

“Siento una gran pena por el fallecimiento de mi padre”, afirmó la protagonista de Luna de papel y Adorables revoltosas, en un comunicado que fue publicado por People. Allí, remarcó: “Él significó mucho para mí. Lo amé mucho y sé que él también me amaba. Lo extrañaré por siempre; me siento muy afortunada de que hayamos terminado en tan buenos términos”.

Su última frase no es casual. En 2020, tras de un largo y doloroso distanciamiento, Ryan O’Neal y su hija Tatum se reunieron, y la foto que registró el encuentro quedó inmortalizada en las redes sociales. De este modo, la familia que supo pisar fuerte en Hollywood se juntó en Los Ángeles, tras 17 años de conflictos.

“ Esta es una de las fotos más memorables de mi vida. La última vez que estuvimos todos juntos fue en el 30° aniversario de Luna de papel, en 2003. Podría llorar de gratitud porque todos en esta foto todavía están vivos y podemos unirnos después de tantos años de dificultades. Toda la costa oeste está ardiendo, pero si los O’Neal pueden reconciliarse, realmente todo es posible ”, escribió Sean McEnroe junto a una foto familiar que compartió en su cuenta de Instagram. Hijo de Tatum O’Neal y nieto del actor Ryan O’Neal, Sean celebró el encuentro donde además de su madre y su abuelo estaban sus hermanos, Kevin y Emily.

A principios de este año, Tatum celebró el cumpleaños número 82 de su padre con una conmovedora foto en Instagram en la que se la veía sentada junto a él. “Feliz cumpleaños papá, te amo”, escribió junto a la imagen.

En la pantalla

El famoso dúo padre-hija protagonizó Luna de papel, de 1973. La película le valió a Tatum el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndola en la persona más joven en ganar un Oscar con solo 10 años.

Tatum se encargó de contar la turbulenta relación que mantuvo con su padre a lo largo de su vida en su autobiografía Una vida de papel, publicada en 2004. “Me siento triste por él. Tiene que vivir con sí mismo y eso probablemente sea lo más difícil”, decía. Ryan se alejó de sus hijos cuando eran adolescentes para mudarse con su novia, la actriz Farrah Fawcett. Tatum y su hermano Redmon se quedaron con su madre, Joanna Moore, quien sufría de adicciones, algo que más tarde replicó su hija.

Sean se acercó a Ryan por primera vez un año antes de la muerte de Fawcett, en junio de 2009. Según se dice, fue la actriz quien le dio el teléfono a su hijo para que se acercara a su abuelo. Y fue justamente la muerte de la protagonista de Los ángeles de Charlie la que los volvió a unir como familia. “Me dijo que lo sentía. Él es todo lo que tengo en términos de familia y lo necesitaba en mi vida”, afirmó en ese momento la actriz a medios estadounidenses.

Ryan O'Neal en una escena de Luna de papel junto con su hija en la vida real, Tatum Bettmann - Bettmann

“ En los medios siempre actuaba de buen padre, pero en sus ojos yo leía otra cosa: resentimiento ”, escribió Tatum, quien aseguró que Ryan nunca le perdonó haber sido reconocida por una película por la que él solo recibió una nominación al Globo de Oro. “Mi candidatura al Oscar destruyó nuestro vínculo”, recordó la actriz en el mismo diálogo con NBC, donde reveló que un amigo de la familia presenció el momento en que Ryan le dio un golpe en la cara cuando ella fue nominada y él no. “Yo no tengo memoria de ese incidente, pero esa persona que estaba allí sí lo vio y me contó lo sucedido”, aclaró Tatum.

Una imagen de junio de 1965: Ryan O'Neal y Tatum, sonriente sobre sus hombros Fotos International - Archive Photos

En 2011, se emitió la serie documental Ryan and Tatum: The O’Neals, que mostraba el proceso de reconciliación de ese vínculo padre-hija. En ese momento, el extenista John McEnroe, exmarido de Tatum y padre de sus tres hijos, Kevin, Sean y Emily, describió al programa como “un accidente esperando a suceder”, suerte de profecía autocumplida.

El ciclo efectivamente enojó a los integrantes de la familia, incluido a Patrick O’Neal, medio hermano de Tatum e hijo de Ryan y la actriz Leigh Taylor-Young. Por el contrario, Redmond, hijo del protagonista de Barry Lyndon -fruto de su vínculo con el amor de su vida, Farrah Fawcett- sí accedió a participar de lo que fue un evento televisivo polémico. Más tiempo tuvo que pasar para que Ryan y Tatum se reencontraran, precisamente nueve años. En 2020, Sean McEnroe, hijo de la actriz y del extenista, subió una foto a Instagram que registraba un momento de armonía.

LA NACION