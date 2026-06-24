El tenso cruce entre Mariana Fabbiani y Wanda Nara: “¿De verdad me estás cuestionando eso?”

En las últimas horas, un nuevo round se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, el escándalo estalló cuando una de las abogadas del futbolista hizo pública una supuesta lesión en los ligamentos que tendría Francesca; la hija mayor de la expareja. Furiosa, la conductora y empresaria no solo salió a desmentir este diagnóstico, sino que acusó a su ex de haberle hecho varios piercings a la niña sin consultarle y volvió a reflotar el tema de la cuota alimentaria; esa que, según ella, el delantero no paga desde hace meses.

Este miércoles, El diario de Mariana (América TV) comenzó su programa abordando estos temas y para ello, habló con Elba Marcovecchio, una de las abogadas del deportista. Sin embargo, en mitad del móvil, uno de los panelistas del ciclo recibió una llamada inesperada: era Wanda Nara que quería salir al aire.

“Me alegro que estés saliendo al aire y que vos misma puedas aclarar un montón de cosas que le preguntábamos recién a la otra parte”, dijo Mariana Fabbiani dándole la bienvenida a la conductora de MasterChef. “Poniéndome en tu lugar entiendo el malestar que te generan algunas cosas pero, al mismo tiempo, está la otra parte diciendo que mentís entonces me gustaría que aclares vos…”, continuó Fabbiani intentando escuchar su versión de los hechos.

“Lamento un montón, Mariana. Yo los veo durante todo el año mientras grabo en Telefe. Entonces, salgo a aclarar un montón de cosas que me cansé de escuchar en mi camarín. Tengo una pantalla repartida donde veo todos los graphs y lo que pasa en todos los programas de la tele pero al estar grabando no puedo salir al aire. Se cansó de decir pavadas esta abogada y también la otra”, lanzó en referencia a Marcovecchio y Lara Piro.

Tras meterse de lleno en el nuevo conflicto que la enfrenta al futbolista y resaltar que son las abogadas de la otra parte “las que confunden”, la empresaria cruzó sorpresivamente a Fabbiani en vivo: “Me encanta esta aclaración porque a mí la verdad que me gusta dar la cara, saludar. A mí no me gustaría Mariana cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara…”, advirtió. “Ay, ¿Por qué harías eso, Wanda?”, le preguntó la conductora de América TV asombrada.

“Porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo y en vez de usar la lógica… Porque soy yo la que estoy todo el año con mis hijas. Entonces, cuando se me quiere interpretar o decir que soy mala madre…”, expresó Nara molesta. “No recuerdo nunca haber dicho que sos una mala madre. No podría decir eso, no te conozco tampoco”, replicó Fabbiani con un tono mucho más serio que el habitual.

“Me parece que conoceés a mi hermana, me conoces a mí, conocés a mi familia…”, le reprochó la influencer enojada por el lugar que se le da a la otra parte en el programa. “También podeés conseguir mi teléfono y consultarme porque darle tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia contra una mamá, que está haciendo lo mismo que hacés vos. Yo estoy trabajando todo el año, tengo gente que me ayuda con mis hijos…”, agregó generando una cierta tensión en el estudio.

“La verdad es que no tenemos la misma vida, Wanda. Tenemos una realidad completamente diferente y mi negocio no es para nada darle lugar a dos abogadas (como decís vos) para hablar en contra tuyo. Nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posible”, retrucó Mariana sin esa sonrisa que tanto la caracteriza.

“Yo siento que tenemos una vida bastante parecida porque las dos trabajamos de esto, tenemos hijos y no creo que vos compartas un montón de cosas que son las mismas que yo denuncié. Que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja...”, dijo Wanda mientras en ese punto Fabbiani le daba la razón y describía ese hecho como algo “espantoso”.

Tras repetir que Icardi no paga la cuota alimentaria desde hace 20 meses, que cuando sus hijas -Francesca e Isabella- están con él hace malabares para no perder el contacto con ellas, y todo lo que supuestamente el delantero del Galatasaray opina de los turcos, la conductora de El diario de Mariana volvió a ponerle un límite a Nara: “¿Vos me estás cuestionando a mí que yo saque al aire a las abogadas? O sea, ¿de verdad me estás cuestionando eso?”, repitió con tono incrédulo mirando a cámara. “Lo lamento muchísimo. Te hemos defendido un montón de veces, Wanda. Arranque hablando esta cuestión tuya. La primera vez cuando nos cruzamos en el evento de Caras defendiéndote, te he defendido muchísimas veces. La verdad que no conozco de cerca tu caso, seguramente te podría haber defendido muchas más veces si tuviera más información. No suelo llamar yo y pedir, no es mi trabajo. Yo tengo periodistas que hacen ese trabajo”, le explicó defendiendo su programa.

Un corte comercial fue necesario y suficiente para limar asperezas. “Wanda, te tengo que confesar que me recontra sorprendió todo lo que hablamos porque no me imaginaba que estabas con todo ese malestar. Me alegro que lo hayamos podido hablar de frente…”, le dijo Fabbiani al regresar de la tanda publicitaria mientras Nara coincidía. “Capaz que hubiera sido mejor en algún evento pero realmente estaba muy enojada y muy dolida”, confesó.

“Acá tenés las puertas abiertas para hablar siempre”, le aseguró la conductora del vespertino tras contarle las veces que la han llamado para hablar y que, al ser figura de otro canal, fue imposible tener su palabra. “Ahora le voy a pedir tu teléfono a alguien, así estamos conectadas y no pasa más este teléfono descompuesto, te prometo”, remató, mientras le deseaba que este conflicto termine de una vez y pueda “vivir en paz”. “Te mando un beso enorme y si me cruzás en el evento, no te vayas, nos saludamos”, agregó entre risas. “A mí me gusta siempre dar la cara y hablar de frente”, advirtió Wanda mientras la creadora de DDM le advertía que no hay nada personal en contra suyo.