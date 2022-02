El Tucu López abandonó sorpresivamente Sex: sus razones

Fue parte de Sex viví tu experiencia durante tres años y este 2022 volvió a estrenar el espectáculo en el Gorritti Art Center pero, sorpresivamente, se despidió poco después de debutar, hace apenas unos días. El 6 de enero había vuelto la obra a Buenos Aires y el pasado domingo 30 Tucu López dio un paso al costado.

El conductor y locutor habló con LA NACION y contó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. “Antes que nada quiero aclarar que no hay nada raro y que está todo bien con José María Muscari (el director de Sex) y con Paola Luttini (la productora). Los adoro y hemos forjado una amistad más allá del laburo”, detalla el Tucu.

-¿Qué pasó? ¿Acaso fueron celos de tu pareja, Sabrina Rojas?

-(Ríe) En absoluto. Está todo bien. La Sabri me apoya siempre en todas mis decisiones. Afortunadamente tengo una compañera muy hermosa en todos los sentidos, y también en esto. Y cuando tengo una duda o cuando estoy enroscado con algo sé que puedo charlarlo con ella. Y a mí su opinión siempre me interesa un montón. Siempre me apoya.

-¿Entonces?

-El motivo de la salida de Sex es que necesito estar pila para mis programas de América, Es por ahí (de lunes a viernes de 11 a 13, junto a Julieta Prandi) y Emparejados (los domingos a las 19.45, junto a Sabrina Rojas). Amo Sex profundamente, la pasé espectacular y no me quería ir, para nada. Sin embargo fue una decisión mía y la tomé porque me parece que Sex necesita gente que pueda dar su energía al cien por ciento, porque es un espectáculo que requiere de mucha atención y tiempo.

-Y ya no tenés tiempo...

-Claro, tiempo que antes tenía y ahora no. Tampoco pude hacer radio este año y también es una decisión en pos de los programas de América.

-¿Y fue difícil darte cuenta, aceptarlo y decidirlo?

-Fue súper difícil tomar la decisión. Lo venía olfateando desde hacía un tiempo y pensé que podía pilotearlo, que iba a poder con todo. Pero hace tres años que vengo laburando de lunes a lunes. También tengo que prestarle atención a mi salud mental y a mi descanso. Tengo 41 y ya no soy ningún pendejo. Así que tuve que dejar ese lugar a alguien que le meta a Sex todo lo que yo le venía metiendo hasta el momento; alguien que le pueda dedicar todo el tiempo que requiere y se merece. Me hubiera gustado mucho seguir haciéndolo y disfrutar con el elenco nuevo y todo lo que se viene, porque tiene un año espectacular por delante y me ha dado muchas satisfacciones, alegría, felicidad, amigas y amigos nuevos.

-No podías con todo...

-Fue eso simplemente, que me surgieron estas propuestas laborales a las que tenía que prestarles más atención y dedicarles más tiempo que a la radio (el año pasado estuvo en las mañanas de La Metro). Y relegué Sex en pos de meterle con ganas a los dos programas que conduzco. Solamente eso.

En su debut en Sex, el Tucu le había dicho a LA NACION: “No tengo mucho mambo con la exposición del cuerpo. Afortunadamente me llevo bien con eso. Para mí el desafío de Sex pasa por otro lado, subirme a un escenario y actuar, aunque no interpreto un personaje sino que sigo siendo el Tucu atravesado por la experiencia de Sex y eso involucra que tengas que estar en una postura, con un código. Mostrarme no fue lo más difícil, sino estar a la altura de un elenco que hace teatro de toda la vida”.

Tras la salida de Tucu de Sex, se sumaron a la obra Nacho Sureda y la locutora Evelyn Botto.