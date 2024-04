Sabrina Rojas contó por qué dejó de seguir a Tucu López en Instagram y fue tajante: “No tengo doble discurso”

Escuchar

A mediados de 2021 y ya separada de Luciano Castro, Sabrina Rojas comenzó una relación sentimental con Leandro ‘Tucu’ López. Si bien atravesaron algunas crisis y tuvieron un par de idas y vueltas, en diciembre ella confirmó la separación. Aunque en ese entonces dejó abierta la puerta para una posible reconciliación, al día de hoy la relación no se reanudó. Incluso, ahora la actriz dejó de seguir a su ex en Instagram y reveló los picantes motivos detrás de esta decisión.

“Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados”, sostuvo Rojas en una entrevista que dio en diciembre con Catalina Dugli para el radial Agarrate Catalina (la Once Diez). En cuanto a las razones que derivaron en la separación, expresó: “Ojalá la vida nos reencuentre. El amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianidad nos separa”.

López y Rojas comenzaron su relación en 2021; en diciembre de 2023, tras varias idas y vueltas, confirmaron la separación PATRICIO PIDAL/AFV

Pero, hasta el momento, no hubo reencuentro, sino más bien, desencuentro. El lunes, Sabrina Rojas estuvo en Intrusos (America) junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli para promocionar su nuevo programa, Pasó en América. En medio de la charla, Pampito indagó en la vida sentimental de la actriz. “¿Lo dejaste de seguir al Tucu en Instagram? ¿Por qué?”, quiso saber. Hoy, en el mundo de las redes sociales, una acción como esta no pasa inadvertida

“Sí”, respondió Rojas, sin vueltas. “Porque ya no tenemos vínculo”, explicó. Pero, en ese momento, intervino Laura Ubfal y lanzó: “Porque anda con la vestuarista”. Cabe recordar que días atrás, Yanina Latorre dijo en LAM (América) que el locutor estaría “teniendo una relación no muy seria, algo casual”, con Haydée Codón, la vestuarista de Sinvergüenzas, la obra de teatro con la que actualmente está de gira. “No tendrían exclusividad. Él puede andar por ahí como quiere, pero con esta tiene un vínculo”, acotó la panelista. En esta línea, también advirtió que Sabrina se habría enterado de esto y “no le gustó”.

“Ya me da fiaca hablar. Me separé hace cinco meses, no tenemos más nada en común y cuando no tenés más nada en común se da vuelta la página y chau”, enfatizó ahora la exprotagonista de Desnudos. “A mí la vida me urge, chicos. Bastante uno tiene que lidiar con el padre de los niños como para estar lidiando con él”, agregó.

Sabrina Rojas y Tucu López junto a Fausto y Esperanza, los dos hijos de ella y Luciano Castro

Pero fue entonces cuando Karina Iavícoli volvió a remitirse al exconductor de Es por ahí. “Él es raro, porque cuando vino acá hace poco dijo ‘me tengo que hacer un momentito para ir a ver a los chicos, que los adoro’ y es como otra versión que estás contando vos, que siempre sos super frontal”, comentó la panelista.

En este sentido, es preciso rememorar que, durante la época en la que fueron pareja, López compartió mucho con Esperanza y Fausto, los hijos de Sabrina y Luciano. Incluso en un primer momento también asistían a eventos familiares con el Castro y Flor Vigna, quienes en aquel entonces estaban en pareja, pero hoy también están separados.

“Lo mismo que digo soy detrás. No tengo un doble discurso, el discurso de los demás... preguntale a él”, lanzó Rojas y dijo que no quería hablar de él. “Lo quiero, lo adoro, le mandamos un beso, buena onda, todo, pero ya está”, sentenció.