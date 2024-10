Elba Marcovecchio: la salud de Lanata y el nuevo frente interno por el gasto de 51 millones de pesos

Esta mañana, antes de ingresar al Hospital Italiano, donde Jorge Lanata se encuentra internado desde hace más de cuatro meses, Elba Marcovecchio volvió a hablar con la prensa. Si bien se mostró esperanzada por las leves mejoras que presenta el célebre periodista, evitó hacer referencia al conflicto que mantiene con Bárbara y Lola Lanata y al supuesto faltante de 51 millones de pesos que habría denunciado en Tribunales. “Lo único que Jorge necesita es una sonrisa”, se excusó.

Ayer, una nueva arista del escándalo que rodea a la familia Lanata trascendió en DDM. Según revelaron en el programa que conduce Mariana Fabbiani, Alejandra Mendoza, la apoderada del periodista, habría aprobado gastos por 51 millones de pesos. En consecuencia, Marcovecchio acudió a la Justicia con el fin de exigir una rendición de cuentas. Un rato después, en A la tarde, la mujer se defendió de las acusaciones. “La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En junio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto porque los mayores gastos los hizo ella, y se enojó. Tengo el WhatsApp con ella. Después me invitó a su estudio a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos”, reveló en uno de los tantos audios que envió al ciclo de Karina Mazzocco.

La palabra de Marcovecchio

“Jorge está mejor, que es lo principal”, fue lo primero que le dijo Marcovecchio a los cronistas apostados en la puerta del hospital esta mañana. “La verdad es que haga esta recuperación, que van a ser unos cuántos días. Yo reitero hasta el cansancio que está en las mejores manos del país y eso es lo importante”.

Por último, le preguntaron si era verdad que había preparado su casa ante la posibilidad de un alta. “¿Eso es cierto?”, quiso saber el notero de Socios del espectáculo. “Sí, sí”, confirmó Marcovecchio. “¿Está todo listo? Porque Bárrbara salió a desmentirlo”, insistió el hombre de eltrece. “Siempre estuvo. Desde antes. No lo preparé ahora, esto está preparado de antes”, explicó. “Dios te escuche”, alcanzó a decir cuando le preguntaron si creía que el momento del alta estaba cerca.

La salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata

Según pudo saber LA NACIÓN, este martes y miércoles el periodista y conductor del ciclo radial Lanata sin filtro estuvo bastante tiempo despierto y conectado con el entorno: quienes lo visitan y lo acompañan le hablan y él reacciona con risas cuando la situación lo amerita. Además, pasó toda la tarde del martes sin asistencia respiratoria. De todas maneras, su estado general es delicado y los avances se miden en un “día a día”.

Estas novedades se suman a las que trascendieron el viernes pasado: ese día se supo que Lanata estaba sin sedación desde hacía una semana y ya podía sentarse. Además, ya habían probado sacarle la asistencia respiratoria y la reacción había sido buena. “Por suerte va re bien, los médicos están contentos”, aseguró en ese momento una de las personas de máxima confianza del periodista.

Ese día también se conoció que había sido sometido a un nuevo procedimiento, una intervención de poco riesgo, a tal punto que fue realizada en la misma habitación de la terapia intensiva en la que está el conductor de Radio Mitre. Según pudo saber LA NACIÓN, le colocaron una válvula ileocecal, una estructura anatómica que sirve para evitar que el contenido del intestino grueso pase al intestino delgado. También le colocaron una sonda nasogástrica, lo que le permitió por momentos respirar por sus propios medios.

Cabe señalar que desde hace 15 días el Hospital Italiano, donde Lanata se encuentra internado, no emite un parte médico oficial: el último lleva la fecha del 17 de octubre.

LA NACION