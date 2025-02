Los días de Elba Marcovecchio sin Jorge Lanata: “Lo extraño mucho”

A un mes y medio de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habló del momento de profunda tristeza que vive por la ausencia del periodista y contó cómo recuerda a su esposo por estos días en medio del duelo.

El periodista murió a finales de diciembre, tras varios meses de internación y luego de ser sometido a una serie de procedimientos médicos. Su partida dejó un vacío en su entorno cercano y, en este contexto, su exesposa se refirió a la magnitud de la pérdida y mencionó cómo la figura de Lanata sigue muy presente.

“¿Se lo extraña, no?”, le preguntó Mariana Fabbiani, desde su programa de América, “Mucho, mucho, mucho. Se me eriza la piel en dos segundos. Mucho”, respondió Marcovecchio.

Jorge Lanata, Elba Marcovecchio y un recuerdo de sus días en la mansión del periodista en Punta del Este (Foto: CARAS

La abogada consideró que se “aprende a vivir con el dolor ”, a la vez que opinó acerca de la percepción del paso del tiempo en medio del duelo. “No sé qué decirte del tiempo. El 24 de febrero se van a cumplir 39 años desde que falleció mi papá y parece que fue ayer. El tiempo es tan relativo porque el tiempo a veces es muy extenso y a veces es poco. Yo lo extraño mucho”, agregó.

A lo largo de la entrevista, Marcovecchio también se refirió a las muestras de afecto que recibe de los seguidores de Lanata. “Entiendo también al público que a veces me cruza y me dice lo que lo extraña a Jorge, porque Jorge era inmenso. Es inmenso”, resaltó.

La abogada compartió también su dolor días atrás en las redes sociales al publicar el pasado 14 de febrero, en el primer Día de los Enamorados sin su esposo, una emotiva historia en su cuenta de Instagram. Sobre un fondo negro con letras blancas, publicó un fragmento de la canción “Himno al amor”, interpretada por Édith Piaf: “Nous aurons pour nous l’éternité / Dans le bleu de toute l’immensité” (“Tendremos la eternidad para nosotros / En el azul de toda la inmensidad”). Junto a este mensaje, agregó un emoji de corazón partido, reflejando su tristeza por la ausencia del periodista.

El pasado 30 de enero, al cumplirse un mes del fallecimiento del fundador de Página 12, la abogada también se expresó: “Recién un mes y parece una eternidad. Te extraño tanto. ¡Qué difícil hoy!“, escribió en sus redes junto a un collage de fotos donde se la ve compartiendo distintos momentos con su marido, con quien se casó el 23 de abril de 2022.

Unos días antes, Marcovecchio había revelado cuál era el principal deseo que tenía Lanata con ella. A mediados de enero, la viuda del periodista abrió su corazón en LAM (América) y compartió detalles íntimos sobre los proyectos que soñaban juntos. Cuando Ángel de Brito le preguntó: “¿Pensaban tener hijos?”, ella le respondió sin dudar: “Sí, él me lo propuso desde el principio. Jorge quería todo: que tuviéramos un hijo, adoptar a los nenes [Valentino y Allegra, hijos de la abogada], casarnos”.

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a un mes de su muerte

Sin embargo, confesó que ella no compartía el mismo deseo de volver a ser madre: “Yo ya no quería tener más hijos. En cambio, él sí, quería que fuera una nena y yo le decía ‘¿cómo hago?’ Para eso debía someterme a tratamientos porque ya no era joven. Siempre le decía que estábamos bien con los cuatro que ya teníamos, que éramos un ramillete de hijos”.

A pesar de los planes, Marcovecchio subrayó que la adopción de sus hijos por parte de Lanata nunca se concretó, ya que ella misma tomó la decisión de mantener sus apellidos originales. No obstante, resaltó emocionada: “Él los amó”.

La muerte de Lanata se produjo en medio de una fuerte interna familiar entre la abogada y las hijas del periodista. La letrada también mantuvo diferencias con Sarah Stewart Brown, más conocida como Kiwita, expareja del conductor de Periodismo para Todos (PPT) y madre de su hija menor, Lola.

