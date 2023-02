Eleonora Pérez Caressi, La Beba, se va de TN y eltrece: “La vida se trata de tomar decisiones”

escuchar

Eleonora Pérez Caressi , más conocida como La Beba, confirmó esta semana que cerró una etapa: se va de la señal de noticias TN y también dejará de aparecer en eltrece , los canales por donde transitó su carrera.

A través de sus historias de Instagram, la periodista oriunda de Capilla del Señor compartió un mensaje que dio cuenta de su nostalgia y valentía al tomar esta decisión, ya que por estas pantallas del grupo Artear, ella no solo empezó su carrera como productora sino que luego logró destacarse frente a cámara gracias a su carisma y a la buena onda que logró con los principales músicos de nuestro país y el mundo.

“Todos los finales son, en verdad, nuevos comienzos. La vida se trata de tomar decisiones para ser felices, nada más ni nada menos”, señaló quien supo estar al frente de varias coberturas de música, conducir TNFest – domingos a la medianoche - y también acompañar a Mario Massaccesi en el noticiero En síntesis.

Las palabras que escribió Eleonora Pérez Caressi para despedirse de las pantallas de TN y eltrece

“Agradecida por el camino recorrido y por todo lo aprendido. Gracias”, cerró La Beba, sin dar muchos detalles al respecto de los motivos de su salida de la señal de noticias y del segundo canal de aire más visto en la actualidad, pero dando a entender que fue en buenos términos.

Tras su posteo, LA NACION se comunicó con Pérez Caressi para conocer más sobre las razones de su salida: “ Fue una decisión que tuvo su tiempo de maduración. Algo que venía sintiendo y a lo que le tenía que dar lugar. Tengo muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo de esta profesión y de las charlas de cada una de las entrevistas. Es doloroso y emotivo después de tantos años, pero ´las despedidas son de esos dolores dulces´ dan lugar a nuevos comienzos”.

Por otro lado, Pérez Caressi seguirá con Íconos, el podcast que realiza para Radio Disney, mientras define nuevos proyectos y espera que surja alguna propuesta laboral.

La salida de Pérez Caressi se suma a las de Bebe Contepomi, Agustina Muda, Cata Bonadeo, Diego Leuco, José Pepe Gil Vidal, todas figuras del grupo Artear, que dejaron sus pantallas en los últimos meses.

Un sueño hecho realidad

Eleonora Pérez Caressi, en el set, en donde pasó gran parte de su carrera

En una entrevista de 2021 realizada por LA NACION, La Beba contó que trabajar en televisión era su sueño desde chica. “Nadie entendía por qué. Soy de Capilla del Señor y con mi familia no conocíamos a nadie que haya seguido ese camino, no había nada que nos acercará a eso. Al principio creían que era una idea infantil, pero cuando fui creciendo seguía con lo mismo. En el momento de elegir una carrera, yo decía ‘producción artística’ y la gente me preguntaba a dónde iba a estudiar eso. ‘No sé, supongo que Adrián Suar y Mario Pergolini en algún lado habrán estudiado’”, era mi respuesta”.

Así fue que estudió producción de televisión en TEA, se esforzó por ser la mejor alumna, y luego uno de sus profesores la llevó a trabajar en eltrece. “Era de las que me paraba en la puerta de Polka – la productora de Suar - con el CV en la mano y esperaba a los productores una o dos horas hasta que llegaban y se los daba. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo para movilizar ese sueño que tenía”.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

