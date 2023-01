Bebe Contepomi deja TN y eltrece: “Debo transitar nuevos caminos”

escuchar

Durante los últimos 30 años, Bebe Contepomi desarrolló un estilo único en el periodismo de rock en televisión tanto en aire como en cable. Esto le permitió entrevistar a grandes artistas locales e internacionales, poblar su vitrina de premios y llevar su estilo carismático y desprejuiciado al noticiero de eltrece. Su ciclo La viola se convirtió en uno de los programas más longevos de TN y es uno de sus clásicos la cobertura de los festivales de rock de verano.

En diálogo con LA NACION, el también conductor radial aclaró su situación y desmintió lo expresado en el día de hoy en Intrusos. “Después de 30 años en TN y Canal 13 y de 25 años haciendo La Viola estoy en una situación en la que debo transitar nuevos caminos. En Artear tengo muchos de mis mejores amigos y mis mayores referentes. Han sido tres décadas de mucho trabajo, mucho crecimiento, mucho viaje, pero sobre todo mucha música. No tengo ninguna intención de ir a la Justicia ni sentarme delante de un juez”, señaló Contepomi, sorprendido por la difusión de una supuesta carta documento que le habría enviado al canal.

“Siempre estuve y estoy a disposición del canal, incluso a pesar de las diferencias. Me llama mucho la atención la desinformación que está circulando. Hoy se transformó en una situación hostil. Creo que no tengo ni un enemigo en el medio, solo amigos y amigas. Siempre huí de los conflictos porque me gusta tener una vida de relaciones fuertes, ya sea con la música, mi trabajo, amigos y familia. Estando en una evidente situación de desigualdad, mi propuesta siempre fue un acuerdo justo entre privados. Me apena por quienes salen a ensuciarme con mentiras. Por mi parte, sigo queriendo muchísimo a una enorme cantidad de gente de TN con la que compartí tantos lindos momentos, con la que trabajé largas horas y para quienes sigo estando profundamente agradecido”, sumó Contepomi.

Con respecto a su futuro, el director musical de La Mega (FM 98.3 FM) y conductor del ciclo matinal Todo lo demás también (de lunes a viernes de 9 a 12), asegura que aun no tiene en claro su destino en lo que a televisión respecta. “No sé cómo seguirá mi carrera profesional. Por suerte puedo llegar hoy a la gente de toda Latinoamérica a través de distintos formatos y plataformas. La gente y los músicos saben quién es quién. Puedo decir que, a pesar de tantas cosas, fui feliz y pretendo seguir siéndolo. Espero sin conflictos y sin broncas”, concluyó el Bebe.

En los últimos años, Contepomi diversificó sus proyectos. Hizo La previa con Bebe, una serie de episodios para Flow en los que se retrataban la preproducción y la grabación de una canción y el podcast Lado BB, charlas íntimas con músicos consagrados como Joaquín Sabina, Fito Páez, Adrián Dárgelos, David Lebón y exponentes de la escena urbana como Nicki Nicole y Cazzu. También produjo, junto a Popart, los especiales para Star+ Los Auténticos Decadentes: ADN Experiencia 360, Gracias Totales - Soda Stereo y Babasónicos: Trinchera.