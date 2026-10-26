Elina Costantini reveló que recibe amenazas de muerte contra ella y su hija y contó por qué todavía no hizo la denuncia

Elina Costantini reveló que desde hace meses recibe amenazas de muerte contra ella y su familia y que, ante la gravedad de la situación, decidió contratar seguridad privada. La esposa del empresario Eduardo Costantini contó que las intimidaciones también alcanzaron a su pequeña hija y a su perro, y las vinculó con el conflicto judicial que su marido mantiene con su primera exesposa, Teresa Costantini, por el uso del apellido. Sin embargo, aclaró que todavía no presentó una denuncia y evitó identificar a los responsables de los mensajes.

La empresaria profundizó sobre la situación el pasado sábado por la noche en PH, Podemos Hablar (Telefe), cuando Andy Kusnetzoff invitó a dar un paso al frente a quienes alguna vez fueron amenazados. Elina avanzó hasta el punto de encuentro y sorprendió a los presentes con su relato. “Por unos litigios legales que estoy acompañando a mi marido por la recuperación de nuestra identidad, hace muchos meses que me vienen amenazando de muerte a mí, a mi hija y a mi perro”, comenzó.

La empresaria explicó que las intimidaciones llegaron incluso a involucrar a un supuesto hijo que esperaba. “En un momento se decía que, como tantos otros inventos, estaba embarazada, entonces amenazaban también a ese supuesto bebé que estaba en camino”, señaló. Cabe recordar que, en julio de este año, Elina había hecho público que esperaba su segundo hijo con Eduardo a través de un video de una ecografía que compartió en sus redes sociales.

Según contó, la situación se agravó en los últimos días y eso la llevó a hablar públicamente. “Si bien no tengo miedo porque creo que es algo que lo hacen para asustarme, pero no sabés hasta dónde llega, cuál es el límite. Decidí hacerlo público. Todavía no lo denuncié; si esto sigue escalando, lo voy a hacer”, afirmó.

Karina Mazzocco, también invitada al programa, quiso saber si las amenazas estaban relacionadas con la disputa por el apellido de su marido. Elina respondió: “Por el tema del apellido y la nulidad matrimonial”.

La esposa del empresario también contó que debió contratar seguridad privada. “Estas amenazas de muerte siguieron escalando. Tuve que tener seguridad privada. No tenía miedo, pero cuando estaba en la plaza como que observábamos”, recordó. Además, explicó que decidió contar lo que estaba viviendo porque considera que hacer pública la situación es una forma de proteger a su familia.

Elina y Eduardo Costantini, quienes están juntos desde 2019 y se casaron en febrero de 2020. En PH, ella aseguró que acompaña a su marido en su decisión de reclamar judicialmente que se respete su identidad y el uso de su apellido

Ante las preguntas de los presentes, precisó que las intimidaciones llegan a través de distintos medios. “A mi celular mandan muchos mensajes, mails”, relató.

Kusnetzoff quiso saber si podía identificar a las personas que estaban detrás de esas amenazas, pero la invitada evitó dar nombres. “No, yo no lo puedo decir todavía quién, porque si lo digo públicamente lo debería denunciar antes”, sostuvo. Más adelante insistió: “Yo no estoy hablando de nadie en particular, pero si se sigue avanzando se va a saber, obviamente”.

Uno de los momentos más sensibles de la conversación llegó cuando se refirió a su hija, fruto de su matrimonio con Costantini. “Es muy grave que amenacen a mi hija”, expresó. Y agregó: “Yo soy una persona que no tengo nada malo para nadie, siempre estoy ayudando a las fundaciones, tengo una relación protocolarmente correcta y buena con todo el mundo. Entonces es injusto además meterse con mi hija, mi perro, un futuro bebé que estuviera en mi panza, es una locura”.

El conflicto por el apellido Costantini

Durante la entrevista, Elina explicó que relaciona las amenazas con las acciones legales que inició su marido por el uso del apellido Costantini y la solicitud de nulidad de su anterior matrimonio religioso.

“Hay una persona que usa la identidad de mi esposo hace muchos años y él no quiere que sigan usando su apellido, que hoy en día también es mi apellido, pero es nuestra identidad. Nosotros no somos objetos, somos seres humanos que tenemos nuestro nombre”, sostuvo.

Elina aseguró que el reclamo de su marido es anterior a su relación. “Nunca quiso que ninguna exesposa usara su apellido una vez divorciado”, afirmó, y remarcó que se trata de una postura que el empresario mantiene desde hace décadas. “Hace 33 años viene este tema del divorcio y él nunca quiso. Fue muy claro antes de que yo llegara a su vida”, insistió.

La disputa tomó estado público en junio, cuando Teresa Costantini, directora de cine y guionista, reveló que su exmarido había iniciado acciones legales para que dejara de utilizar el apellido con el que desarrolló gran parte de su carrera artística. También contó que el empresario había solicitado la nulidad del matrimonio religioso que mantuvieron durante 28 años y del que nacieron cinco hijos.

En una entrevista con LA NACION, Teresa defendió su decisión de conservar el apellido, con el que firmó películas, obras teatrales y guiones. Explicó que nunca había considerado cambiarlo profesionalmente porque ya tenía una extensa trayectoria construida bajo ese nombre.

La tensión familiar volvió a quedar expuesta días atrás, cuando Teresa aseguró que su exmarido le había pedido que retirara los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz. En diálogo con LA NACION, Eduardo rechazó esa versión y sostuvo que se había tratado de una consulta a algunos de sus hijos sobre la posibilidad de trasladar las cenizas, pero que nunca avanzó con la idea porque ellos no estuvieron de acuerdo.

En PH, Elina defendió nuevamente la postura de su esposo. “Yo lo estoy acompañando en lo que él decidió”, explicó cuando el conductor le preguntó por qué era ella quien se exponía públicamente en una disputa que, en principio, correspondía a Eduardo. Según afirmó, el empresario busca ordenar distintos aspectos de su vida y su patrimonio, entre ellos el futuro del MALBA y el respeto por su identidad. “Él quiere poner orden a que se le respete su identidad y su familia, que somos nosotros”, remarcó.

Según contó su esposa, Costantini está poniendo en orden distintos aspectos de su vida, desde sus empresas hasta el futuro del MALBA, y también busca que se respete su identidad, en medio del conflicto judicial por el uso de su apellido Soledad Aznarez

Hacia el final de la conversación, Kusnetzoff reflexionó sobre la gravedad del conflicto y cuestionó que una disputa en la que las partes no logran ponerse de acuerdo pudiera llegar a involucrar amenazas de muerte. Los demás invitados también señalaron lo incómoda que resultaba la situación, teniendo en cuenta los años de matrimonio y los hijos que Eduardo y Teresa tienen en común. Elina, por su parte, evitó identificar a los posibles responsables de las intimidaciones, pero advirtió que, si la situación continúa avanzando, se conocerán más detalles.