Elina Costantini confirmó su segundo embarazo junto a Eduardo: “Dios, sos grande”

Elina Costantini anunció este viernes que está embarazada de su segundo hijo junto al coleccionista y empresario Eduardo Costantini. La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde difundió un video de una ecografía donde se veía al bebé de pocas semanas.

Tras ello, escribió un emotivo mensaje sobre el video: “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”. De fondo, se escuchaba a la profesional a cargo de la ecografía explicar que el embarazo transcurría con normalidad.

En 2024 la pareja tuvo a Kahlo Milagro, su primera hija, y también mostraron el embarazo en sus redes sociales.

A fines del año pasado Elina había señalado que uno de sus mayores deseos era volver a ser madre.

Elina Costantini confirmó su segundo embarazo junto a Eduardo

La noticia surgió en medio del fuerte escándalo del coleccionista con su expareja Teresa Costantini. La directora de cine enfrenta una batalla legal con el empresario para que deje de usar el apellido con el que desarrolló gran parte de su trayectoria artística.

Teresa Costantini ambién afirmó que existe una presentación ante un tribunal eclesiástico para anular el matrimonio. La pareja estuvo casada durante 28 años y fueron padres de cinco hijos.

La feliz pareja

Elina y Eduardo Costantini se encuentran en pareja hace ocho años. Cuando supo que había quedado embarazada de Kahlo, la mujer habló públicamente de las dificultades que había enfrentado para ser madre.

Eduardo y Elina Costantini durante el embarazo de su hija Kahlo foto: Tadeo Jones

“Me costaba creerlo porque me fue muy difícil lograr ser mamá. Desde que nos conocemos [con Eduardo Costantini] que queremos ser padres, y cuando lo supimos, yo no lo podía creer. Me estaba sintiendo mal y creía que me había agarrado un virus. El médico me dijo que por los síntomas podía ser que estuviera embarazada, así que fui urgente a buscar un test, que dio negativo”, sostuvo en diálogo con LA NACION en 2024.

Y continuó: “Eduardo, que estaba súper ilusionado y es muy intuitivo, me insistió para hacerlo otra vez. Fuimos a comprar esas cajas en las que vienen un montón y me lo hice para darle el gusto, sin esperar nada. Los dejé en el baño, y mientras me hacía la rutina de la cara, los vi y decían ‘pregnant’ [embarazada]. Pensé que funcionaban mal, pero corrí con todos los test a mostrarle a Eduardo”.

Elina manifestó también su gran fe en que algún día llegaría la maternidad: “Siempre supe que iba a ser madre, pero no sabía cuándo. Se me hacía larga la espera, pero siempre tuve fe. Le pedí a la Virgen de Guadalupe, a la de Fátima, a San Expedito, a todos los santos que hay”.

costantini foto: Marcelo Rodríguez

La llegada de un nuevo hijo agranda una familia ya gigante: Kahlo y su hermano o hermana tienen siete hermanos, más de 30 sobrinos y hasta sobrinos nietos. La pareja nombró a su hija en base a la artista Frida Kahlo, de la cual ambos son fanáticos. También lo son de la pintora Leonora Carrington, lo que despierta la pregunta de si, en caso de ser una niña, considerarán ese nombre para su nuevo bebé.

“Yo soy fanática de Frida desde hace muchos años, aun antes de conocer a Eduardo. Iba muchísimo a visitar la Casa Azul en México. Me atraen mucho la personalidad tan fuerte y las ganas de vivir de esta mujer tan creativa atravesada por el dolor y las desgracias: la polio, el accidente, y también, como dice ella, “su segundo accidente”, que fue Diego Rivera, que la hizo sufrir. Leonora Carrington también tuvo una vida muy dura y hasta su padre la internó. A veces la familia que te toca no es la que uno elegiría", había dicho en 2024.

Eduardo y Elina Costantini

El 17 de enero pasado, Kahlo cumplió un año y la familia hizo una fiesta a la mexicana. El encuentro fue en “Nuestro Amor II”, la recientemente estrenada casa en José Ignacio de Eduardo y Elina, donde recibieron a 60 invitados en un high tea al caer el sol.

La torta, decorada a tono con la temática mexicana, encabezó un momento mágico que reunió a todos alrededor de Kahlo para cantarle el “Feliz cumpleaños”.