Elizabeth Hurley confirmó que se mudará con Billy Ray Cyrus a Los Ángeles

Elizabeth Hurley sorprendió al revelar que decidió convivir con su pareja, el cantante Billy Ray Cyrus. Ambos artistas se trasladarán a Los Ángeles y vivirán esta nueva experiencia juntos mientras la intérprete trabaja en el rodaje de la segunda temporada de la serie The Burbs.

Durante su participación en el podcast Off Air with Jane and Fi, la estrella de 61 años habló de sus planes para los próximos meses, la dinámica de su relación y el vínculo que construyó con su novio, conocido mundialmente por su trayectoria en la música country y por ser el padre de Miley Cyrus.

Hurley se mostró entusiasmada con la posibilidad de pasar una temporada en California junto al músico de 65 años, después de haber hecho público su romance el año pasado. “Vamos a vivir juntos allí”, dijo sobre este nuevo paso en la relación y en medio de una etapa en la que ambos buscan compaginar sus compromisos profesionales con su vida personal.

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus, durante una alfombra roja junto al hijo de la actriz, Damian Hurley CARLOS JASSO - AFP

La actriz también expresó su entusiasmo por la previsión de pasar un “invierno californiano” juntos, aunque reconoció que disfruta especialmente de los meses más fríos en su hogar rural de Inglaterra. “Vivo permanentemente en el campo, solo visito Londres cuando es imprescindible. La verdad es que me encanta el invierno en casa y acurrucarme junto a la chimenea”, contó durante la charla.

La artista explicó que su rutina en el campo tiene un ritmo muy particular, lejos del ruido de las grandes ciudades. “Suelo acostarme bastante temprano en invierno porque, ya se sabe, oscurece a las cuatro”, comentó. Luego, al referirse a las costumbres de su pareja, agregó con humor: “Mi novio se acuesta muy temprano”.

Aunque hasta ahora Cyrus reside habitualmente en Tennessee, en Estados Unidos, la pareja encontró una dinámica que les permite alternar sus días entre Estados Unidos y el Reino Unido, dos lugares que son importantes en sus vidas.

La actriz británica también habló sobre la relación de Cyrus con la campiña inglesa y aseguró que el músico disfruta cada vez más de los períodos que pasa allí. “Creo que le encanta”, señaló. Según explicó, antes de comenzar la relación, él no había tenido demasiadas oportunidades de conocer esa parte del país, más allá de algunas visitas breves relacionadas con sus giras.

“Nunca había pasado mucho tiempo acá, solo brevemente durante algunos tours y demás. Este año pasó la mayor parte del verano pasado acá y le encanta. Lo adora”, compartió la actriz

La intérprete comparó, por otro lado, el clima de Tennessee con el de la zona de Inglaterra donde vive y explicó por qué considera que ese entorno resulta tan atractivo para Cyrus. “Creo que para él, dado que creció en Kentucky pero vive en Tennessee, y sus veranos son bastante duros en comparación con los nuestros (hace mucho calor, hay mucha humedad y llueve mucho), poder disfrutar de nuestro aire puro y de la belleza de nuestro campo es maravilloso”, apuntó.

En una entrevista con People meses atrás, ambos habían contado cómo distribuían su tiempo entre sus respectivas propiedades y de qué actividades disfrutaban cuando podían alejarse de sus obligaciones. “Repartimos nuestro tiempo entre la granja de Billy en Tennessee y mi casa de campo en Inglaterra, con breves escapadas a Nashville y Londres. A ambos nos encanta el campo, donde suelo estar trabajando con herramientas en el jardín mientras Billy toca la guitarra bajo un árbol. Observamos aves rapaces con mucha atención y encendemos muchas hogueras. Es una maravilla”, decía.

Cyrus también se había referido a lo que significaba para él compartir esta etapa junto a su novia y reconocía que abandonar Tennessee después de cinco años sin realizar viajes internacionales había representado un cambio importante en su vida. “La locura más grande que jamás había hecho, pero tenía que hacerlo”, llegó a decir.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2022, cuando coincidieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise. En aquel momento, Cyrus atravesaba un período de cambios en su vida personal, después del fin de su matrimonio con Tish Cyrus. Sin embargo, el vínculo con Hurley se hizo público recién el Domingo de Pascua de 2025, cuando ambos compartieron imágenes juntos en las redes sociales.

En el caso de Cyrus, su vida familiar también ocupa un lugar importante. El músico tiene cinco hijos con Tish: Miley, de 33 años; Braison, de 32; y Noah, de 26. Además, adoptó a Brandi, de 39, y Trace, de 37, hijos mayores de su expareja de una relación anterior. Hurley, por su parte, es madre de Damian Hurley, de 24 años, fruto de su relación con el fallecido empresario Steve Bing.