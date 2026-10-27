Rodrigo de la Serna se pone en la piel de Aníbal Gordon: Netflix lanzó el trailer de la nueva serie de Pablo Trapero

De ladrón de bancos a integrante de la Triple A y responsable de centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. La historia de Aníbal Gordon, uno de los personajes más oscuros de la Argentina de los años 70, llegará a la pantalla de la mano de Rodrigo de la Serna. Este martes, Netflix presentó el tráiler oficial de Gordon, la nueva serie argentina dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, que se estrenará a nivel mundial el próximo 18 de noviembre.

El thriller reconstruye la transformación de un delincuente común que, sin abandonar sus actividades criminales, terminó involucrado en la violencia paraestatal y en las disputas entre sectores políticos y sindicales de aquella época. A lo largo de siete episodios, la ficción abordará su recorrido por el mundo del delito, sus vínculos con los servicios de inteligencia y su participación en algunas de las estructuras represivas que operaron en el país.

El proyecto está inspirado en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e historiador Marcelo Larraquy, quien también colaboró en la adaptación del guion junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal. El director, reconocido por películas como El clan, Carancho y Leonera, ocupa además el rol de showrunner.

“La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”, expresó Trapero en el comunicado difundido por la plataforma.

Una historia real que llega a la ficción

Aníbal Gordon González - ARCHIVO / LA NACION

Aunque cometió sus crímenes más graves durante las décadas del 70 y el 80, la trayectoria delictiva de Gordon había comenzado mucho antes. Entre 1951 y 1972 estuvo involucrado en causas por defraudación, robo y atentado a la autoridad. Tras su paso por la delincuencia, se incorporó a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la organización parapolicial de ultraderecha vinculada a José López Rega. También actuó como agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y estuvo al frente de Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en Buenos Aires durante la última dictadura.

Su recorrido despertó el interés de Larraquy, quien dedicó varios años a investigar su historia. En una entrevista con LA NACION, el escritor explicó por qué decidió recuperarlo: “Era un personaje que había pasado de manera muy lateral por la historia de los setenta”, señaló. La investigación, basada en documentación judicial y en testimonios, terminó convirtiéndose en las dos novelas que dieron origen a la serie.

En otra conversación con LA NACION, el autor explicó que Gordon encontró en las estructuras del Estado una oportunidad para continuar con sus actividades delictivas. “Gordon ve todo como un negocio. No lo hace por la patria”, aseguró. Al referirse a la historia que reconstruyó en sus libros, la definió como “un thriller policial, pero también, un thriller político”.

Para Trapero, la historia también tiene un vínculo con su propia filmografía. En una entrevista reciente, el cineasta recordó que Gordon ya aparecía de manera secundaria en El clan, su película sobre la familia Puccio. Aquella producción, protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani, también se adentraba en el universo criminal argentino a partir de acontecimientos reales.

Pablo Trapero, director de Gordon, ya había incluido al criminal como personaje secundario en El clan, su película de 2015 sobre la familia Puccio Shane Anthony Sinclair - Getty Images

La nueva serie marca, además, su regreso a un rodaje en la Argentina después de varios proyectos internacionales. En los últimos años, Trapero trabajó en producciones como ZeroZeroZero y Echo 3, y dirigió Sus hijos (& Sons), su primera película realizada en inglés, protagonizada por Bill Nighy. En esa misma entrevista, al ser consultado sobre la situación actual del país, el realizador dijo: “Creo que hacer una serie como la que he hecho ya es una declaración de intenciones”.

La ficción supone, además, un nuevo desafío para De la Serna, quien construyó una trayectoria marcada por personajes de fuerte impronta dramática. Desde su consagración con Okupas hasta su participación internacional como Palermo en La casa de papel, el actor transitó el policial, el drama social y las historias inspiradas en acontecimientos reales.

De izquierda a derecha: Matías Recalt como Acosta, Camila Peralta como Julieta Melo, Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon y Matías Mayer como Giovenco Marcos Ludevid / Netflix

El reparto reúne también a Matías Recalt y Agustín Pardella, quienes compartieron elenco en La sociedad de la nieve, la película de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes. Se suman Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, además de la participación especial de Matías Mayer.

La serie fue producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones, y se filmó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en San Carlos de Bariloche, donde el equipo recreó escenarios vinculados con la época en la que transcurre la historia.