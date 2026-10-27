Yanina Latorre reveló la insólita propuesta subida de tono que le hizo una pareja en Madrid: “¿Estás para un trío?"

Yanina Latorre regresó de sus vacaciones en Madrid y compartió una insólita anécdota que vivió durante su estadía en la capital española. Mientras comía en Biri Biri, un pequeño restaurante ubicado en Chueca, uno de los barrios más modernos y concurridos de la ciudad, una pareja de jóvenes se acercó a saludarla y le entregó una carta. Aunque en un principio pensó que se trataba de un mensaje de admiración, al leerlo descubrió que contenía una propuesta sexual: la invitaban a participar de un trío. La situación la tomó por sorpresa y, según reconoció, terminó sintiéndose incómoda como pocas veces en su vida.

El viaje lo realizó junto a su amiga Aimé Lorena Beltramino, conocida como Meme, con quien aprovechó para recorrer Madrid, visitar distintos restaurantes y reunirse con otras amigas. A través de sus redes sociales, Latorre publicó imágenes de sus vacaciones y celebró la posibilidad de tomarse unos días de descanso de su rutina laboral. “Nos reímos, charlamos, compartimos, caminamos como locas, hicimos el mejor tour gastronómico e hicimos miles de planes solas y con amigas”, escribió en Instagram.

La conductora dio más detalles del episodio en su programa de radio en El Observador. Según explicó, durante sus vacaciones se cruzó con varios argentinos que la reconocieron y le pidieron fotos o le acercaron regalos. Por eso, cuando los dos jóvenes se aproximaron a su mesa, no sospechó que recibiría una invitación de ese tipo. “Una parejita divina... La chica, de unos 20 años y pico, me saludó y me dio una cartita. Les agradecí. Era una carta corta, entonces la leí porque si es larga, las suelo guardar y después la leo más tranquila”, recordó.

Sin embargo, el contenido de la carta fue muy distinto de lo que esperaba. “Hola Yanina, somos tal y tal, somos muy fans tuyos, te amamos. ¿Estás para un trío?”, leyó al reproducir el mensaje que había recibido.

Su reacción

La sorpresa no terminó ahí. Según relató, después de entregarle la carta, los jóvenes se sentaron en la barra del restaurante y se quedaron esperando una respuesta. “Me dejaron el teléfono, al que no llamé y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró la conductora, que en ningún momento tuvo intenciones de aceptar la invitación.

“Me intimidó el trío”, reconoció Yanina Latorre al recordar la propuesta sexual que recibió de una pareja de jóvenes en un restaurante de Madrid. “Me di a la fuga”, contó sobre su reacción

Ante esta situación, Latorre contó que intentó evitar cualquier encuentro con ellos. “Chicos, estaba la barra a mi izquierda, pero yo no quería mirar. En un momento tenía que pasar por ahí para ir al baño y no quería. Me di a la fuga. Le dije a mi amiga Meme: ‘salgamos corriendo’”, dijo entre risas.

Latorre también destacó la diferencia de edad que había entre ella y la pareja. “No eran dos viejas. Yo tengo 60 años. Eran dos pibes de 20, un chico y una chica”, señaló. Y agregó: “Me intimidó el trío. ¿Sabés qué fue lo que más me intimidó? Que se sentaron en la barra a esperar que yo les diga ‘vamos a cog...’”.

En medio de la situación, la dueña del restaurante se acercó a hablar con ella. La mujer había visto cómo los jóvenes la saludaban y le entregaban la carta y le comentó que le parecía un lindo gesto de parte de sus admiradores. Sin contarle lo que había ocurrido, Latorre se tomó el comentario con humor: “Si supiera lo que decía la cartita, que me querían...”.

La conductora reconoció que la actitud de los jóvenes la descolocó: “¡No sabés lo incómoda! Yo no me incomodo con nada, pero esto... ¡Se quedaron en la barra mirándome fijo!”. Sin embargo, aclaró que no se tomó a mal la propuesta y cerró con humor: “Un piropo total, chicos, pero yo no hago tríos”.