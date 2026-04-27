Ella Beatty: es hija de Annette Bening y Warren Beatty, trabaja con Hugh Jackman y protagonizará una serie de Netflix

Ella Beatty es la heredera de la famosa pareja y le dará vida a Lizzie Borden, la famosa “asesina del hacha”, en la cuarta temporada de Monster

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Con el bajo perfil de Warren Beatty y Annette Bening como referencia, Ella Beatty se abrió paso en la industria del entretenimiento con pasos tan firmes como silenciosos. Hasta que, el año pasado, un anuncio que promete cambiarle la vida la puso en el foco de las noticias: fue elegida para protagonizar la cuarta temporada de Monster, la serie antológica criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, un éxito desde su primera entrega. ¿Quién es esta nueva nepo baby que busca forjar un nombre propio en Hollywood?

Una infancia atravesada por el arte

Cuando Ella Beatty nació, sus padres ya eran megaestrellas. También su tía, Shirley MacLaine. Fue la encargada de completar la familia: llegó al mundo el 8 de abril de 2000 y se sumó a sus tres hermanos mayores: Stephen Ira Beatty, escritor y activista; Benjamin Beatty, actor; e Isabel Beatty, quien cultiva el perfil más bajo de los cuatro.

Según repasó la revista Vanity Fair, Ella se crio en las afueras de Nueva York mientras veía cómo sus padres pasaban de un set a otro: correteaba entre actores o esperaba, paciente y sentada a upa de su mamá, a que los maquilladores completaran su tarea. Durante su adolescencia, incluso, compartió algunas jornadas de filmación con su papá como director. De Bening heredó su amabilidad; de Beatty, su disciplina y puntualidad.

Anette Bening junto a Warren Beatty Instagram

En 2016, poco después de haber cumplido 16 años, Ella fue presentada en sociedad en el exclusivo Le Bal, el Baile de Debutantes de París al que se accede solo por invitación y que recrea el tradicional baile de debutantes inglés del siglo XVIII. Para la ocasión, la joven llevó un diseño palabra de honor de Christian Dior Haute Couture y entró al gran salón del hotel Shangri-La del brazo del danés Hans Gerhard Jensen.

Decidida a seguir el legado de sus padres, estudió arte dramático en la Juilliard School, de donde se graduó en 2022. Dos años después debutó en televisión: su primera aparición en pantalla fue en 2024 como Kerry O’Shea, la hija del amante de Truman Capote, en la miniserie Feud: Capote vs. The Swans, también de Ryan Murphy. “Ver a otros actores es tan instructivo como trabajar con ellos”, dijo a Vogue luego de confesar que, durante sus días libres, igual iba a las grabaciones.

Ese mismo año, Ella desembarcó en Broadway al reemplazar a Elle Fanning en la obra Appropriate, donde compartió escenario con Sarah Paulson y Corey Stoll. En 2025 volvió al teatro, en esa oportunidad con una producción off-Broadway: Ghosts, de Henrik Ibsen. En cine, tuvo una participación en If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera, te patearía), el film dirigido por Mary Bronstein y protagonizado por Rose Byrne, que tuvo su gran estreno en el Festival de Cine de Sundance. Hoy protagoniza con Hugh Jackman la obra Sexual Misconduct of the Middle Classes.

Una privilegiada

Consciente de las facilidades que concede en el medio ser la “hija de”, Ella habló del peso de sus apellidos en una nota que le concedió a Vogue dos años atrás. “Reconozco completamente que hay un privilegio y una exposición inherentes a tener padres actores famosos”, dijo. “Y realmente espero poder aportar algo significativo”.

Sarah Paulson y Ella Beatty en el estreno de The Balusters MANNY CARABEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El papel que promete llevarla al siguiente nivel

Para la cuarta temporada de Monster, la antología de Netflix que repasa las vidas y las atrocidades cometidas por algunos de los criminales más sanguinarios de la historia, Murphy eligió contar la historia de Lizzie Borden. La mujer, oriunda de Massachusetts, fue acusada en 1892 de asesinar a su padre y a su madrastra con un hacha en la casa que compartían. Si bien fue finalmente absuelta de los crímenes, la brutalidad de los asesinatos llamó la atención y la convirtió en un ícono de la cultura popular. La responsabilidad de crear un personaje tan sanguinario como creíble Murphy se la ofreció a Beatty, y ella aceptó con gusto.

Además de Beatty, la serie estará protagonizada por Charlie Hunnam como el padre de Lizzie, mientras que Rebecca Hall dará vida a Abby Borden, la madrastra, y Vicky Krieps interpretará a Bridget Sullivan, una empleada doméstica de la casa de los Borden. “Es una temporada femenina de Monster”, aseguró Murphy a Variety, y Ella será la primera “monstruo” de la serie, un papel que promete, por la masividad de la plataforma y por el desafío que implica el proyecto, llevarla al siguiente nivel.

El amor de sus padres

Warren Beatty, un conquistador serial hasta que la conoció a ella: Annette Bening Archivo

Muy pocas personas tienen la posibilidad de ver el momento en el que a sus padres los flecha Cupido. Ella Beatty no solo es una de ellas, sino que además tuvo la posibilidad de compartir su impresión con el mundo. La actriz confesó en 2024, sentada en el programa The Broadway Show con Tamsen Fadal, lo que sintió al ver Bugsy, el film en el que Warren Beatty y Annette Bening se conocieron.

“Es tan especial ver a tus padres enamorarse. Pensábamos: ‘¡Dios mío, qué romántico!’. Es increíble”, confió. También explicó el impacto que sus actuaciones tuvieron en ella. “Vi Reds por primera vez hace un par de años y me cambió la vida. Qué obra maestra cinematográfica”, sumó, y continuó con los elogios. “Mi papá se desilusiona cada vez que le digo que no vi alguna de sus películas, así que definitivamente todavía tengo varias pendientes, pero ambos son intérpretes y artistas fantásticos. Me inspiran muchísimo: cada vez que veo algo que hicieron, espero poder tomar la posta”.