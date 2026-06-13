De Emma Stone a Jon Hamm: siete estrellas de Hollywood que comenzaron en un reality show

Antes de conquistar Hollywood, desfilar por alfombras rojas y convertirse en figuras consagradas de la industria, estrellas como Emma Stone, Jennifer Hudson, Jon Hamm y Jessie Buckley tuvieron comienzos mucho más modestos: algunos participaron en concursos de canto, otros en realities de convivencia, de citas o en programas de talentos. Esas experiencias, aunque en su momento pasaron desapercibidas, funcionaron como el primer paso de carreras exitosas en cine y en televisión. Aquí, una lista de ocho casos tan inesperados como llamativos.

Emma Stone

Mucho antes de ganar dos premios Oscar y consolidarse como una de las intérpretes más reconocidas de su generación, Emma Stone participó en un reality show de talentos.

“La Nueva Familia Partridge era un reality de competición de VH1, similar a American Idol. Había canto, había pequeñas escenas que hacíamos y cada semana la gente votaba para que alguien quedara fuera”, contó en una entrevista con Entertainment Tonight. El show, que se emitió en 2004, buscaba encontrar a los protagonistas de una nueva versión de la popular sitcom de los años 70.

Emma Stone es una de las actrices más exitosas de su generación Jordan Strauss - Invision

La futura estrella de La La Land y Pobres criaturas ganó la competencia gracias a una audición en la que interpretó “Bitch”, de Meredith Brooks. Aunque la remake nunca llegó a concretarse, aquella aparición televisiva se convirtió en el primer gran paso de una carrera que años más tarde la llevó a lo más alto de la industria cinematográfica.

“Hice amigos para toda la vida allí. También terminé conociendo a mi representante, Doug Wald, con quien trabajo desde hace 20 años. Fue una experiencia fundamental en mi vida, aunque también muy intensa por tratarse de un reality”, contó.

Jennifer Hudson

En 2004, millones de espectadores conocieron a Jennifer Hudson gracias a American Idol, el reality musical que por aquellos años dominaba la televisión estadounidense y en el que los concursantes competían por una oportunidad de lanzar su carrera como cantantes. Tenía 22 años cuando sorprendió al jurado con su potencia vocal y rápidamente se convirtió en una de las participantes más populares de la temporada. Sin embargo, fue la séptima eliminada del certamen, una salida que generó una fuerte reacción entre los fanáticos del programa.

Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en el comienzo de una carrera extraordinaria. Dos años después debutó en la gran pantalla con Dreamgirls (2006) y ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de Effie White. Desde entonces construyó una sólida trayectoria en el cine, la televisión y la música, y se sumó al selecto grupo de artistas que consiguieron un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

“¡De Idol a EGOT, bebé! Veinte años después, y ahora de regreso en televisión con mi propio programa”, aseguró Jennifer Hudson JOHN NACION - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En abril de 2024, la propia Hudson recordó aquel momento en su cuenta de X. “En este día de 2004 fui eliminada de American Idol. ¡Pero Dios lo transformó para mi bien!”, escribió junto a una imagen de su despedida del programa. “¡De Idol a EGOT, bebé! Veinte años después, y ahora de regreso en televisión con mi propio programa”, agregó en referencia a The Jennifer Hudson Show, el ciclo que conduce desde 2022.

Ariana DeBose

El primer gran acercamiento de Ariana DeBose al mundo del espectáculo llegó en 2009 de la mano de So You Think You Can Dance?, una popular competencia televisiva dedicada al baile en la que la actriz y bailarina consiguió quedar entre los 20 mejores participantes de la temporada. Aunque no ganó el certamen, la experiencia le sirvió como plataforma para comenzar a construir una carrera en Broadway, donde participó de musicales exitosos como Hamilton. Años más tarde, dio el salto definitivo a Hollywood y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Anita en Amor sin barreras (2021), el film de Steven Spielberg que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto en 2022.

“No necesitaba ganar ese programa para convertirme en una persona exitosa”., confió Ariana DeBose luego de afianzarse como actriz en Hollywood Jordan Strauss - Invision

En 2024, durante una entrevista en The Jennifer Hudson Show, DeBose habló de su paso por un reality, una coincidencia que comparte con la conductora, y repasó cómo aquella etapa la ayudó a crecer profesionalmente. “Cuando pienso en ese recorrido me parece increíble. Y estoy segura de que a ti te pasa algo parecido. Participé en ese programa cuando tenía 18 años. No sabía nada de nada”, le dijo, cómplice, a Hudson. “No pensaba en todas las cosas que venían junto con eso. Pero aprendí muchísimo y muy rápido sobre el negocio del espectáculo”, agregó, antes de revelar la enseñanza más importante que le dejó la competencia: “Comprendí que el rechazo no tiene por qué definirte”. Y concluyó con una reflexión que resume su propia historia: “No necesitaba ganar ese programa para convertirme en una persona exitosa”.

Jessie Buckley

En 2008, una joven Jessie Buckley sorprendió al público británico al participar en I’d Do Anything, un reality de la BBC que buscaba encontrar a la protagonista de una nueva producción del musical Oliver! en el West End londinense. Con apenas 18 años, la futura actriz logró destacarse gracias a su carisma y a su formación musical, y terminó llegando hasta la final del certamen.

Jessie Buckley con su Oscar a mejor actriz por su papel en Hamnet KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque quedó en segundo lugar, el programa le dio una enorme visibilidad y marcó el inicio de una carrera que años más tarde la llevaría a convertirse en una de las actrices más prestigiosas de su generación. Buckley obtuvo reconocimiento internacional por trabajos como La hija oscura, pero terminó de consolidarse con Hamnet, trabajo por el que ganó el Oscar, el BAFTA y el Globo de Oro a mejor actriz, entre otros premios.

Al recordar años después aquella experiencia televisiva en una entrevista con Vogue UK, la actriz aseguró: “Lo miro ahora y pienso: ‘Dios, eras muy valiente’. No sé si hoy tendría ese coraje. Y no sé si eso era inocencia o ignorancia”.

Jon Hamm

El caso de Jon Hamm es, quizá, el más llamativo. A mediados de los años 90, mucho antes de convertirse en una estrella gracias a Mad Men, el actor participó en The Big Date, un programa de citas en el que una concursante debía elegir entre distintos candidatos. Hamm tenía entonces 25 años, hacía trabajos temporales mientras intentaba abrirse camino en Hollywood y aceptó participar por una razón muy concreta: 250 dólares. Años después reveló que una exnovia era la directora de casting del programa y fue quien le propuso sumarse al ciclo.

Su aparición se volvió viral años más tarde por el contraste entre aquella versión desconocida del actor y la sofisticada imagen que construyó después como Don Draper. Con una larga melena noventosa, Hamm intentó conquistar a la participante prometiéndole “comida fabulosa”, “conversaciones fabulosas” y hasta un “masaje fabuloso en los pies para una noche de total fabulosidad”. Pese a sus “fabulosos” esfuerzos, perdió la competencia.

Jon Hamm ganó fama y prestigio gracias a su rol protagónico en la serie Mad men Evan Agostini - Invision

Años después recordó aquel episodio en The Late Late Show with Craig Ferguson y, entre risas, aseguró que en ese momento estaba “tomando algunas decisiones cuestionables” en su vida. También bromeó sobre su look de la época, que muchos compararon con el peinado que lucía Bradley Cooper en los 90. Para entonces, ya se había convertido en una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense gracias a Mad Men, trabajo por el que ganó un Emmy y dos Globos de Oro. Más tarde consolidó su carrera con títulos como Top Gun: Maverick, Fargo y The Morning Show.

Laverne Cox

Laverne Cox Twitter

El premio era un puesto de trabajo, pero para Laverne Cox, la verdadera recompensa terminó siendo otra. En 2008, la futura estrella de Orange Is the New Black participó en I Want to Work for Diddy, un reality de VH1 en el que los concursantes competían por la posibilidad de convertirse en asistentes del productor musical y empresario Sean “Diddy” Combs. Aunque no ganó la competencia, aquella exposición televisiva marcó el comienzo de un camino que la llevaría a hacer historia en Hollywood.

Con el tiempo, Cox reconoció que detrás de su éxito hubo años de esfuerzo silencioso. En una entrevista con Essence, recordó que estudió actuación mientras encadenaba todo tipo de trabajos para mantenerse. “Durante años estudié con una coach de actuación llamada Susan Batson e hice una pasantía en su estudio respondiendo teléfonos, trapeando pisos y limpiando baños”, contó. La perseverancia terminó dando sus frutos cuando consiguió el papel de Sophia Burset en la serie creada por Jenji Kohan para Netflix.

El éxito de Cox no solo cambió su vida, sino también la historia de la televisión estadounidense: gracias a su trabajo en Orange Is the New Black, Cox se convirtió en la primera actriz trans nominada a un Emmy en una categoría interpretativa y en una de las voces más influyentes de la comunidad LGBTQ+.

Jamie Chung

Cuando Jamie Chung ingresó a la casa de The Real World: San Diego en 2004, nadie imaginaba que años después terminaría compartiendo pantalla con algunas de las mayores estrellas de Hollywood. La joven estudiante de economía se convirtió en una de las participantes más recordadas de la temporada del histórico reality de MTV, un programa que seguía la convivencia de varios desconocidos bajo un mismo techo y que se convirtió en un fenómeno cultural para toda una generación.

Lejos de quedar encasillada como figura de reality, Chung utilizó aquella exposición como punto de partida para desarrollar una carrera como actriz. Tras varios años de pequeños papeles en televisión, comenzó a ganar notoriedad con producciones como Once Upon a Time, Lovecraft Country y películas como ¿Qué pasó ayer? Parte II y Big Hero 6, donde prestó su voz al personaje de Go Go Tomago.

Jamie Chung celebró su paso por un reality show MICHAEL TRAN - AFP

Con el tiempo, la propia actriz reconoció que tuvo que esforzarse para que la industria la tomara en serio. Sin embargo, nunca renegó de sus orígenes televisivos. “Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, aseguró en una entrevista con People al recordar su paso por The Real World: San Diego. Dos décadas después de su participación en MTV, es considerada uno de los ejemplos más exitosos de una estrella de reality que logró reinventarse en Hollywood.