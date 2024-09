Elle Macpherson habló sobre su batalla silenciosa contra el cáncer de mama y por qué rechazó la opinión de 32 médicos

Escuchar

Elle Macpherson, la supermodelo australiana que décadas atrás supo conquistar las pasarelas de todo el mundo, sorprendió al revelar la batalla silenciosa que ha librado durante los últimos siete años contra el cáncer de mama. Junto a lo impactante de su diagnóstico, también ha llamado la atención su decisión de rechazar someterse a la quimioterapia.

En su libro autobiográfico Elle: Life, lessons, and Learning to trust yourself, la modelo se sumerge en un relato íntimo de su vida, incluyendo su postura frente a la enfermedad que mantuvo en privado durante todos estos años. En uno de los capítulos, titulado Don’t Sweat the Small Stuff [No te preocupes por las cosas pequeñas], comparte su diagnóstico y la difícil decisión de optar por un enfoque holístico en lugar de las terapias tradicionales.

Sobre el momento en que recibió la noticia, Macpherson escribe: “Fue un shock, inesperado , confuso, desalentador en muchos sentidos; y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi interior para encontrar una solución que funcionara para mí”, precisó en una entrevista con la edición australiana de Women’s Weekly.

Según cuenta en el libro, tomar esa decisión no fue una tarea sencilla. Consultó a 32 médicos y expertos, que le recomendaron someterse a quimioterapia, pero finalmente optó por otras vías. A pesar de las opiniones de los profesionales de la medicina y de la desaprobación de parte de su familia, la autora explica que, aunque valoró sus puntos de vista, decidió seguir un camino más acorde con su filosofía de vida.

Quien durante la pandemia fue declarada como una “persona antivacunas” se tomó una temporada para meditar en las playas de Miami y reflexionar acerca de cuál sería la manera de enfrentarse al cáncer. Finalmente, se decidió por “un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón”, bajo la guía de su médico de cabecera, especializado en medicina integrativa. “Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil”, sostiene en el libro.

El enfoque adoptado por la modelo ha incluido una combinación de medicina alternativa, dieta, ejercicio y terapias naturales diseñados para fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su bienestar general. Macpherson ha sido defensora de la salud integral desde hace años, y esta filosofía parece haber sido fundamental en su postura.

La decisión de la modelo de compartir su experiencia con el cáncer en su autobiografía, que será lanzada en noviembre de 2024, fue anunciada por la ella en un adelanto que compartió en su cuenta de Instagram, donde ya había advertido a sus seguidores que el libro contendría revelaciones hasta ahora desconocidas sobre su vida y su carrera. “Este libro de corazón abierto revela las experiencias de la vida real que me empoderaron para superar desafíos, enfermedades y conflictos internos”, escribió en la publicación.

Las palabras de Macpherson reabren el debate sobre los diferentes enfoques para tratar el cáncer de mama. Mientras que algunos elogian su valentía, otros han expresado su preocupación por el mensaje que esto podría enviar a otras personas que están luchando contra la misma enfermedad.

MacPherson tiene 60 años y, según confesó en el podcast Amanda Wakeley: StyleDNA, comenzó a tomarse más en serio el cuidado de su cuerpo y su salud hace exactamente una década. “Sentí que chocaba contra una pared. Todo lo que había aprendido a hacer a lo largo de los años, ya no estaba funcionando. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar solamente en la genética”, precisó.

Según contó, por ese motivo comenzó a establecer una rutina nueva que le permitiera mantener su energía como en los viejos tiempos, la cual incluye no consumir cafeína y hacer ejercicios y estiramientos diarios, además de una serie de curiosos ritos que se volvieron costumbre. “Dormir ocho horas también es importante. Siempre me voy a la cama con una sonrisa, con el corazón contento y sin ropa”. También contó que se hidrata la piel con agua con sal y limón y practica yoga.

