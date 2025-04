La muerte de Liam Payne: luego de ser sobreseído, Roger Nores retiró la demanda contra el padre del cantante

Rogelio “Roger” Nores, el amigo argentino de Liam Payne que había sido procesado por el delito de homicidio culposo y que fue sobreseído en febrero, decidió retirar la demanda por difamación que había presentado en enero contra Geoff Payne, el padre de la estrella de One Direction.

ARCHIVO - Una fotografía del excantante de One Direction, Liam Payne, rodeada de flores y velas mientras sus fanáticos se reúnen afuera del hotel donde fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, el 17 de octubre de 2024 Natacha Pisarenko - AP

El 15 de enero, Nores presentó una demanda en la Justicia norteamericana donde acusó a Geoff de realizar declaraciones falsas. En el documento, el empresario apuntaba contra el padre del cantante por haberlo difamado en la declaración jurada que había presentado ante el fiscal argentino que investigaba el fallecimiento de Liam. Allí, Geoff aseguró que él tenía “plena responsabilidad por el cuidado de Liam”. Nores alegó que esas declaraciones fueron difundidas por los medios, que le causaron daños y perjuicios y pidió una compensación por más de 10 millones de dólares.

“Geoff necesita retractarse de su declaración jurada, ya que sabe muy bien que yo no fui el enfermero ni el cuidador de Liam. Liam, a quien extraño todos los días, era un amigo querido y un hombre libre, independiente, brillante y respetuoso que hacía lo que quería cuando quería”, expresó en ese momento a TMZ.

El fin de la disputa

Geoff Payne en Argentina durante su viaje para repatriar el cuerpo de su hijo RS Fotos

El 8 de abril, Nores acudió de nuevo a la Justicia de Florida. Esta vez lo hizo para desestimar de forma voluntaria sus acciones contra Geoff, según publicó People. La información también fue confirmada por la revista Rolling Stone, donde publicaron algunos fragmentos del correo electrónico que Nores le envió a Richard Bray, el abogado de la familia de Payne. “Ya no necesita disculparse”, dice en ese texto.

La palabra de Nores

Nores nació el 27 de abril de 1988 en Michigan, Estados Unidos, y conoció al músico entre finales de 2019 y principios de 2020 en Londres, en una fiesta. Se hicieron muy amigos.

“Salimos mucho juntos. Nuestras novias de ese momento se habían hecho muy amigas. Éramos de ir de vacaciones juntos”, recordó el empresario, según publicó LA NACION.

empresario Rogelio Nores, el amigo del músico Liam Payne, fallecido en Palermo en octubre pasado Ricardo Pristupluk

Los jóvenes se hicieron tan amigos, según Nores, que los últimos seis meses de la vida de Payne se vieron prácticamente todos los días. La amistad hizo que en septiembre pasado Nores le comentara que tenía un viaje planeado a la Argentina. El músico inglés decidió sumarse.

En una entrevista que le concedió el mes pasado a la agencia de noticias Reuters, el empresario habló de la muerte de Payne y de sus consumos problemáticos. “Como amigo, ves que tienen un problema de drogas y haces lo que puedes, pero al final es su decisión”, aseguró. “Empiezas a ver una cadena de eventos, y fue solo mala suerte; sucedió de una manera que terminó en tragedia”.

El sobreseimiento

Liam Payne murió en Buenos Aires al caer del balcón de un hotel

Nores, quien había sido procesado por el delito de homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte del músico fue sobreseído en febrero por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. La decisión de los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Lucini, integrantes de la Sala IV del tribunal de alzada, también alcanzó a Gilda Martín y Esteban Grassi, gerenta y jefe de recepción del hotel CasaSur, respectivamente, donde estaba alojado el músico cuando falleció.

Payne, de 31 años, falleció la tarde del 16 de octubre del 2024 después de caer desde el tercer piso al patio interno del hotel de Palermo donde estaba alojado. En la autopsia, se hizo referencia a 25 lesiones compatibles con aquellas producidas por caída de altura. “Se determinó además que presentaba alcohol etílico en concentración de hasta 2.7 gramos/litro, cocaína, metilecgonina, benzoilecgomina, cocaetileno y sertralina”, determinaron los expertos, según surge del expediente judicial que dejó libre de cargos a Nores.

Los fans de Payne se acercaron de inmediato al hotel Casa Sur del barrio de Palermo cuando trascendió la muerte del cantante Santiago Oroz - LA NACION

“Pudimos revertir el procesamiento y obtuvimos el dictado de un sobreseimiento categórico. La Cámara de Apelaciones convalidó nuestros argumentos y destacó que Nores no tenía el rol de garante y, por tanto, no tenía la obligación jurídica, ética y social de cuidar a su amigo porque se encontraba afuera del hotel en el momento de su fallecimiento. También probamos que Nores no tenía conocimiento de la crisis emocional que había sufrido Liam adentro del hotel y por tal motivo tampoco podía evitar un accidente o mala decisión del músico”, le dijo en ese momento el abogado Rafael Cúneo Libarona, a cargo de la defensa de Nores, a LA NACION.

