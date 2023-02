Ellen DeGeneres y Portia de Rossi renovaron sus votos en una ceremonia sorpresa, frente a estrellas de Hollywood y los duques de Sussex

escuchar

Ellen DeGeneres no salía de su asombro. Con una mezcla de incredulidad y felicidad en la cara, la famosa presentadora estadounidense quedó petrificada cuando lo que creyó que era un gran festejo de cumpleaños para su esposa Portia de Rossi se convirtió en una renovación de votos sorpresa orquestada por su gran amor. A sus gestos de asombro se le sumaron las risas de los invitados, entre los que se destacaron varias de las más importantes figuras de Hollywood y los duques de Sussex, y la complicidad de Kris Jenner, quien ofició la ceremonia .

El gran evento tuvo lugar el martes pasado en la mansión que las mujeres comparten en California, cuando la pareja y un selecto grupo de sus seres más queridos se reunieron para lo que la mayoría pensaba que era un festejo por los 50 de De Rossi. Sin embargo, la celebración se convirtió en una ceremonia romántica que conmemoró los más de 14 años de matrimonio entre la presentadora y la actriz.

El matrimonio compartió la intimidad del festejo en un video que subió al canal de YouTube del ya extinto The Ellen DeGeneres Show. En las imágenes quedó registrado el mágico momento. Todo comenzó cuando la cantante Brandi Carlile entonó “The First Time Ever I Saw Your Face”, de Roberta Flack y De Rossi entró al living caminando entre los invitados con el mismo vestido de novia diseñado por Zac Posen con el que se casó con DeGeneres en una íntima ceremonia en 2008.

La escena parecía sacada de una película: Portia recorría suave el salón en busca de su amor con un vestido color blanquecino con cuello halter, acabados satinados y falda de tul que rememoraba la imagen de la época dorada del Viejo Hollywood. Además, la novia llevaba el pelo recogido en un moño muy elegante y una sonrisa expectante dibujada en el rostro.

“¿Dónde está?”, se le escuchó entonces decir a la actriz, mientras las risas y los murmullos sonaban con más fuerza entre los presentes. Con un pequeño ramo de rosas blancas entre sus manos, De Rossi tomó la mano de su esposa, quien no podía terminar de creer lo que está viviendo, y la llevó hasta el frente. “Bienvenidos a la fiesta de cumpleaños de Portia y a la nueva casa de una de mis parejas favoritas”, dijo entonces Jenner para romper con el clima de sorpresa. “Mi dios”, disparó varias veces, siempre incrédula, DeGeneres .

A partir de ese momento se sucedieron los momentos más emotivos de la velada. Luego llegó el momento del discurso de la matriarca del clan Kardashian, en donde aseguró que Portia y Ellen “nacieron la una para la otra”, explicó que “son una pareja hecha en el cielo” y anunció la inmediata ceremonia de renovación de votos. Luego fue el turno de De Rossi.

“Cuando pensé en hacer algo especial para mi cumpleaños, aparte de estar con mi familia y amigos, tu me viniste a la cabeza. Porque eres la cosa más importante del mundo para mí”, arrancó la actriz, quien debió tomarse unos segundos para seguir tras ser invadida por la emoción. “Estaba pensando en mi vida y en mis logros, eso que se hace cuando se celebra un gran cumpleaños, y todo me llevaba a ti”, continuó.

“Qué mayor logro puedo tener en mi vida que ser amada por alguien que es tan magnífica e increíble”, completó, con una dulzura que conmovió incluso al resto de los presentes. “No tienes que decir nada”, le dijo entonces De Rossi a una muy feliz DeGeneres quien, sin embargo, ensayó una frase: “ Simplemente te adoro, te amo y no estaría en esta tierra sin ti salvándome todos los días. Gracias, soy muy afortunada ”. Entre gritos y aplausos, la pareja selló el momento con un beso.

Ninguno de los selectos invitados al evento quiso perderse semejante gesto de amor. Así, entre los amigos que vibraron de felicidad junto a Ellen y Portia estuvieron Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Carol Burnett, Courteney Cox, Katy Perry, Melissa Etheridge y Orlando Bloom. Meghan Markle y el Príncipe Harry también fueron de la partida: el duque y la duquesa de Sussex se mostraron en público luego del lanzamiento del controvertido libro de memorias del miembro de la realeza británica.

