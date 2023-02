Incómodo momento: le negaron la entrada a un desfile de Marc Jacobs a Lourdes León, la hija de Madonna

escuchar

Lourdes León, la hija de Madonna, vivió un incómodo momento al llegar a un exclusivo evento realizado en la ciudad de Nueva York. La joven de 26 años se dirigía al desfile de Marc Jacobs cuando al llegar al lugar le negaron la entrada.

Al parecer, la hija de la Reina del Pop arribó al Park Avenue Armory a las 18 en punto, hora exacta a la que estaba previsto que comenzara el desfile y unos minutos después de que cerraran las puertas del lugar. Al intentar ingresar, los guardias de seguridad le dijeron que no podía hacerlo .

A Lourdes León le informan que no puede ingresar al evento porque ha llegado fuera de horario Gilbert Carrasquillo - GC Images

La situación se volvió viral gracias a un video de TikTok, en donde se relata la situación: Lourdes se acercó al edificio pero fue detenida por las personas que custodiaban el ingreso que le informaron que no podía entrar. Tras un rato de negociaciones, los hombres se mantuvieron firmes y le remarcaron que la entrada estaba “cerrada” .

En la calle, la multitud que se agrupó para ver a las estrellas que acudían al evento comenzó a gritar “Déjenla entrar” mientras les preguntaban a los guardias: “¿No saben quién es?” Más allá de la insistencia de todos, el equipo de seguridad no cedió y Lourdes se vio obligada a dar media vuelta y regresar a su casa .

A lo largo de su vida, la joven nunca tuvo problema para ingresar a este tipo de eventos, muchas veces acompañada de su famosa madre. El dúo fue fotografiado hace poco en el desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda de Nueva York, en donde también disfrutaron de varias fiestas.

Después de que le negaran el ingreso, Lourdes León no pudo hacer otra cosa más que marcharse del lugar Gotham - GC Images

Lourdes incluso se ha subido a la pasarela ella misma. En junio del año pasado, cerró el desfile de Marine Serre. Pero además en los últimos años también ha aparecido en campañas para Marc Jacobs, Swarovski, Juicy Couture y Jean Paul Gaultier, el diseñador favorito de Madonna. Y también se ha convertido en una especie de musa de la marca de ropa interior Savage X Fenty de Rihanna para quienes desfiló en 2021. Y ese mismo año fue portada de Vogue por primera vez, junto a Bella Hadid y la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

El camino artístico de Lourdes León

Lourdes es la hija mayor de Madonna, fruto de su relación con el el bailarín cubano Carlos León. Nació el 14 de octubre de 1996, llenando de alegría y orgullo a su madre. En agosto de 2022, bajo el pseudónimo Lolahol, Lourdes presentó su primera canción original, “Lock & Key”, un tema que tiene ciertas influencias de la electrónica y el hip hop, al que acompañó de un osado video en el que se la ve disfrutando de la playa con un estilo muy sensual.

“La gente piensa que soy una niña rica sin talento a quien se lo han dado todo. Pero no lo soy”, alegó la joven durante la entrevista con la revista Vogue. Para demostrarlo, decidió desaparecer de la esfera pública, inscribirse en la universidad pagándose ella misma la matrícula y mudarse al barrio alternativo de Bushwick, en Nueva York. Esa fue su manera de empezar de cero y rebelarse de su madre y también de sus orígenes acomodados.

Lourdes León junto a Madonna en la semana de la moda de Nueva York en 2016

“Cuando Lola se fue caí en una depresión muy profunda, por eso cada vez que me llama para decirme que me extraña me siento necesitada y me recompongo”, expresó Madonna en su momento en una entrevista con Ellen DeGeneres.

Lourdes, quien se define como una “performance artist”, es decir, una artista de la actuación en todas sus formas, también evocó momentos de su adolescencia durante la entrevista. “Cuando rebobino y recuerdo cómo me vestía, pienso que me creía una chica cool cuando realmente no lo era. Siempre encontraba a mi mamá metida en mi placard, robándome ropa y usándola sin siquiera preguntarme”, contó. La joven, quien vio todas las producciones de su mamá, habló del cambio de roles: “Es molesto que sea tu mamá quien use prendas tuyas, sobre todo cuando ella tiene su propia ropa y su propio estilo”, expresó.

“Mi madre es una fanática del control y ella me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto me graduara de la escuela secundaria. Obviamente, crecí con privilegios extremos. No se puede negar eso. Pero creo que mi mamá vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: ‘Mis hijos no van a ser así’. Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti”, aseguró sobre el camino que decidió tomar para su vida.

