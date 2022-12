A los 40 años murió el bailarín y animador Stephen “tWitch” Boss, el coequipier de Ellen DeGeneres

escuchar

El bailarín, coreógrafo y actor Stephen “tWitch” Boss, que formó parte del equipo de las últimas temporadas del show de Ellen DeGeneres tanto frente como detrás de las cámaras, murió ayer a los 40 años. Según informó el sitio TMZ, y confirmó su esposa, Allison Holker Boss, el artista se suicidó ayer en Los Ángeles. “Con el corazón destrozado debo compartir la noticia de que mi esposo Stephen nos ha dejado. Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Él valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por sobre todo y vivir amorosamente y de manera positiva era su prioridad. Stephen era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre además de una inspiración para sus fans”, escribió la también bailarina y coreógrafa a la que conoció cuando ambos participaron del reality show de danza So You Think You Can Dance, el concurso que los hizo famosos.

Stephen "twitch" Boss Bennett Raglin/BET - Getty Images North America

De hecho, aunque tWitch, el apodo con el que se dio a conocer el bailarín de hip hop nacido en Alabama, no ganó la edición del programa que se emitió en 2008, sí llegó a la final y se convirtió en uno de sus participantes más celebrados. En el concurso, su talento y carisma llamaron la atención de la comediante y conductora televisiva Ellen DeGeneres que después de invitarlo a bailar en el estudio lo contrató como su coequiper en el ciclo, que acaba de terminar su carrera en la TV norteamericana (aquí se veía en OnDirecTV). Designado como el DJ del exitoso programa vespertino, Boss acompañó a DeGeneres frente a las cámaras durante muchas temporadas y hasta se convirtió en productor ejecutivo del ciclo en las últimas, luego de que se dieron a conocer rumores y acusaciones sobre el tóxico ambiente de trabajo en el programa y las llamadas de atención que recibió la conductora por la falta de diversidad en su equipo.

Gracias a su participación en The Ellen DeGeneres Show, el bailarín también probó suerte como actor cuando fue convocado para interpretar a uno de los integrantes del grupo de strippers en Magic Mike XXL, el film de 2015 protagonizado y producido por Channing Tatum. Antes, Boss había participado como bailarín en dos de las entregas de la serie de películas Step Up, cuyo primer film había sido protagonizado por Tatum, convertido en una estrella gracias a él.

En los últimos años, Boss también fue el elegido para ocupar la silla de conductor televisivo cada vez que DeGeneres se ausentaba de su programa y también se puso al frente de varios concursos musicales de TV como Clash of the Cover Bands y The Real Dirty Dancing. “Decir que dejó un legado es quedarse corto y sé que su impacto positivo se seguirá sintiendo. Estoy segura de que no habrá un día en el que no honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento tan difícil para mí y nuestros tres hijos”, concluyó la esposa de Boss.