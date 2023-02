La actriz Alba Baptista, de novia con Chris Evans, reveló que casi la secuestran de niña: “No sabía qué hacer”

escuchar

Desde que se confirmó su romance con Chris Evans, la actriz portuguesa Alba Baptista está en el centro de atención de la prensa. Su relación con la estrella de Marvel despertó el interés de la gente por ella y desde ese entonces, su vida pasó a estar en la agenda pública. En los últimos días, la protagonista de la serie de Netflix Warrior Nun, fue noticia al revelar el intento de secuestro que sufrió cuando tenía tan solo 10 años.

“Recuerdo que fui a Escocia a hacer un programa de intercambio junto a un grupo de estudiantes con el objetivo de que aprendiéramos inglés. Un día estábamos explorando la ciudad y yo estaba en un negocio haciendo cola para comprar una remera para mi papá cuando un hombre de 50 años se puso al lado mío y se ofreció a pagarla”, comenzó su relato durante una charla con el medio Nova Gente, de Portugal. “Le dije que estaba bien, que no era necesario, y le di las gracias. Entonces me dijo: ‘Mirá, tengo una remera mucho mejor en el auto’, y yo con mi inocencia le contesté: ‘¡Pero si acá no hay autos’, y él me aseguró que el suyo estaba al lado del lugar y que no me preocupara”.

Alba Baptista está en pareja con Chris Evans desde hace casi un año

Este señor agarró a Baptista del brazo y comenzó a tirar de ella, pero la actriz logró escaparse. “Debo de tener un ángel de la guarda maravilloso porque justo cuando me agarraba del brazo y me sacaba del negocio apareció la profesora en la puerta llamándome, así que corrí hacia ella . Recuerdo que le estaba contando la historia y, de repente, veo que el hombre se abre paso entre la fila de gente y me mira fijamente a mí, por lo que mi profesora fue a buscar a alguien de seguridad y me quedé parada ahí sola”, continuó.

“El hombre aprovechó, me agarró y empezó a caminar por la calle conmigo”, recordó con angustia. “No paraba de decirme que todo iba a estar bien y que éramos amigos, yo no sabía qué hacer. Él fingía ser mi padre para que la gente no se diera cuenta, entonces empecé a gritar diciéndole que me deje en paz, y él empezó a abrazarme”, siguió contando.

Por fortuna, sus maestros estaban alertados de la situación. “ Recuerdo que miré hacia atrás y vi a toda mi clase corriendo hacia mí, por lo que la gente comenzó a rodear a este hombre y no le quedó otra que soltarme. Al final, antes de irse me dijo: ‘¡No te olvides de mí!’ ”, relató. “Esto fue grave, no quiero ni pensar qué le podría haber pasado lo mismo a otro niño”, concluyó preocupada.

¿Quién es Alba Baptista?

Baptista, de 25 años, nació el 10 de julio de 1997 en Lisboa, Portugal. Su debut actoral fue en 2014, cuando participó de la telenovela Jardins Proibidos, en su país natal. Luego de forjar una exitosa carrera en Europa, participando en numerosas películas aclamadas por la crítica y el público como Caminhos Magnétykos, de Edgar Pêra, y Equinócio, de Ivo Ferreira, se mudó a los Estados Unidos para expandir su carrera.

La joven habla cinco idiomas (portugués, español, inglés, alemán y francés) y es hija de un ingeniero brasileño y una traductora portuguesa. Además de su pasión por la actuación, también tiene un costado solidario. En 2018, realizó una amplia labor humanitaria en un orfanato de Camboya, centrándose en la educación.

En 2020 consiguió un papel que la llevó al estrellato mundial cuando fue elegida para protagonizar la serie de Netflix Warrior Nun. Además este año fue parte del elenco de la película Mrs. Harris Goes to Paris, en donde comparte cartel con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Lucas Bravo, Ellen Thomas, Rose Williams y Jason Isaacs.

A principios de este año, Evans confirmó su relación con ella compartiendo un tierno posteo que compila muchas de las bromas que se hacen junto a Alba y que demostraron que están juntos desde hace muchos meses.

En noviembre de 2022, cuando surgieron las versiones de noviazgo, alguien cercano al actor reveló que el romance era verdadero. “Desde hace más de un año y va en serio”, dijo una fuente cercana a ambos a la revista People. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, añadió esta persona.

LA NACION