Sofía Gala Castiglione supo construir una sólida carrera cinematográfica con un perfil muy distrito al de su madre, Moria Casán. La actriz, que se convirtió en una de las más convocadas de su generación y recibió distintas distinciones internacionales, tenía previsto viajar este jueves por la mañana de la Ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata, para presentar en el célebre Festival Internacional de Cine que se realiza en aquella ciudad la película Reina Animal. Sin embargo, se convirtió en protagonista de un confuso episodio que volvió a su nombre en tendencia en las redes sociales.

Según se informó esta tarde en TN, Castiglione llegó a abordar el vuelo 1608 de Aerolíneas Argentinas, programado para el mediodía, pero debió abandonar el avión cuando estaba a punto de despegar tras ser acusada de no pagar por ciertos productos que se llevó del free shop, incluidos unos esmaltes de uñas . Las imágenes que difundió el canal de noticias muestran a Castiglione descendiendo del avión y caminando por el Aeropuerto, acompañada por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Aquel vuelo, que fue demorado, despegó finalmente a las 12:40. ”Hubo una situación confusa. Esto fue al mediodía en Aeroparque cuando Sofía Gala estaba viajando a Mar del Plata. Ya estaban todos en el avión y lo que se dice es que la hicieron bajar porque se había llevado algunos productos del free shop, se habla de algunos esmaltes”, precisó la periodista Cecilia Martí.

Fiel a su estilo, la actriz decidió no dar explicaciones públicas sobre lo sucedido. Fue su madre quien asumió el rol de vocera, y en su cuenta de Instagram compartió un video, con la excusa de felicitar a su hija, en el que confirmó que finalmente Castiglione había arribado a Mar del Plata para presentar su último film. En la imagen que subió la protagonista de Brujas se ve a Sofía Gala mostrando una tarjeta de embarque del vuelo 1610 de Aerolíneas Argentinas, programado para las 17.15.

“Placer, hija mía. Sofía Castiglione ya en Mar del Plata para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina Animal”, expresó la diva en su mensaje. Y, con picardía, agregó: “Sobrevivís al matadero. Te amo. Kisses a Fermín. No se pierdan Reina Animal”.

La imagen que compartió Moria Casán en su cuenta de Instagram instagram.com/moria_laone

Por la noche, Ángel De Brito contó en LAM que Casán se enteró sobre lo que estaba sucediendo en vivo, mientras grababan el programa del jueves de Bailando 2023.

“ Le pidieron revisarle las valijas porque sospechaban que se había ido del free shop sin pagar algún producto y la tuvieron demorada ”, contó el periodista. “De hecho, Moria se levanta en un momento del estrado y se fue a hablar por teléfono. Supongo que fue Sofía la que le avisó, o alguien cercano porque el tema todavía no había trascendido. Cuando volvió, le pregunté qué había pasado y me dijo que estaba todo bien, que ya se había solucionado”.

Por la noche, Castiglione dio escuetas declaraciones sobre lo sucedido: “ Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó. (...) Está en mano de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.

