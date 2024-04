Son los responsables de los programas más vistos de elnueve y América y ahora encabezan la grilla de Bondi live, una nueva señal digital manejada por el marido de Mariana Fabbiani

“Nos une la pasión por el trabajo y la búsqueda permanente”, comienza diciendo Ángel de Brito, instalado en el estudio que, desde este lunes 29 de abril, albergará la programación de Bondi live , el nuevo canal de streaming, responsabilidad de la productora Mandarina. El periodista es una de las cabezas de la grilla. La otra figura de la flamante apuesta es Beto Casella.

“Hay una diferencia con los medios tradicionales. En la radio, mal que mal, uno sabe que, hasta diciembre, va a llegar; en la televisión es más incierto, tenés que hacer un desastre de baja audiencia para que te levanten al mes; acá, es cierto que arrancan Ángel y Beto encabezando , pero, quizás, en un mes y medio despunta un pibito de 19 años que Bondi puso a las cinco de la tarde y se convierte en la estrella del canal ”, sostiene Beto Casella, relativizando la responsabilidad de ser una de las dos “naves insignias” de la señal impulsada por Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, quien se encuentra al frente de Mandarina. Bondi live se podrá ver a través de YouTube, Instagram, X -ex Twitter- y Tik Tok.

Casella entiende que en la modalidad del streaming “todo muy dinámico; tan loco, impredecible y nuevo que no se sabe bien cómo responde la conducta de la audiencia. En televisión y radio existe el focus group, acá no”.

De lunes a viernes, de 12 a 14, Ángel de Brito conducirá Ángel responde; mientras que de 14 a 16, Beto Casella se pondrá al frente de Onda Beto, en el medio un “pase” compartido. Ambos ciclos con los nombres de pila de sus conductores para sellar desde el vamos la identidad de cada uno y trasladar ese ADN para traccionar a una programación que también incluye a No tienen solución, un programa semanal -los lunes a las 11- con Yanina y Diego Latorre. De martes a viernes -también a las once de la mañana- aparecerá El ejército de LAM con Pepe Ochoa y Federico Bongiorno, colaboradores de Ángel de Brito en la televisión.

-¿Son consumidores de las propuestas de streaming que se han multiplicado en los últimos años como Olga o Luzu TV?

Beto Casella: -No.

Ángel de Brito: -No veo ningún programa entero, pero sí fragmentos de varios.

Beto Casella: -Como periodista, veo muchos resúmenes, soy muy consumidor de YouTube desde hace mucho y tengo algunas suscripciones, pero no soy de sentarme a ver un programa todos los días.

Fidelización con el público

Casella reconoce que, así como él es audiencia de algunos espacios, también con Bendita -su histórico programa en elnueve- se establece una fidelización con el público: “Si, por alguna razón, durante dos días no se suben contenidos de Bendita a YouTube, nos vuelven locos”. De Brito redobla la apuesta - “nos insultan si no sale LAM”- en referencia a su espacio en América. Ambos coinciden que, en las redes sociales de sus ciclos televisivos, las repercusiones llegan en cualquier momento del día, sesgo confirmatorio de la democratización de los consumos que se multiplican sin horario. Algo así como “el programa está listo cuando se lo quiere o puede ver”.

-¿Cómo serán sus espacios en Bondi live?

Beto Casella: -No tengo ni idea. En realidad, el gerente de programación es el público, que te va llevando, te va modelando. Hay un lema del periodismo que dice “no tenés que hacer todo lo que el público te pide, pero tampoco le des la espalda a lo que quiere”.

Ángel de Brito: -LAM comenzó como un magazine.

Beto Casella: -A mí me acompañará Emi (Emiliano) Coroniti, que tiene experiencia en estas plataformas y es el exponente del hombre común, una forma de pensamiento popular.

-Ángel, ¿qué características tendrá tu formato?

Ángel de Brito: -A mí me acompañarán Dalma Maradona, con su columna de recomendaciones de cine y series, Mai Pistiner, periodista y mamá que se mueve muy bien en el mundo de las redes, e Iván Ramírez, que es un gran humorista. Además, haré el “Ángel responde” que llevo adelante en las redes y voy a tener invitados de todo tipo, no sólo nombres del espectáculo; quiero entrevistar a gente de la industria del entretenimiento o el deporte, personajes con los que, quizás, nunca me vieron interactuar en la televisión . No tendrá nada que ver con LAM.

Los conductores muestran una gran empatía anticipando que el "pase" de un programa a otro será un plato fuerte de la grilla Santiago Cichero/AFV

-¿Cuál imaginan que será el público de sus programas en el streaming?

Ángel de Brito: -Me dirijo a todos siempre. En LAM hay una temática instalada, acá será todo más flexible, incluso, en el streaming, los programas duran lo que el conductor quiere que duren, no hay horarios tan fijos.

Beto Casella: -Mi criterio es que, el tema que abordo tiene que ser perfectamente entendible y empático para un pibe de veinte como para una persona de sesenta y pico de años, voy por ese caminito. La televisión abierta y la radio son muy masivos y populares y nosotros somos populares.

Casella remarca esta característica de sus ciclos y toma distancia de las propuestas digitales: “ En el streaming vi mucha cosa ‘palermitana’ y porteña. Sospecho que, no porque eso sea mejor, vamos a hacer algo más popular . No es una pretensión, sino que es algo que viene con nosotros, somos más conurbanos. También creo que nos podrá ver gente de cuarenta y 50 años que hoy no tiene mucha opción en el streaming”.

Bondi live se sumará a una amplia oferta de plataformas y señales que apuestan por la tecnología audiovisual como Olga, Luzu TV, Neura, Vorterix y Blender, entre otras, que ofrecen espacios con nombres como los de Migue Granados, Nico Occhiato y Alejandro Fantino.

Juan Alberto Badía lo hizo primero en Imagen de radio por televisión abierta y con otra tecnología más rudimentaria. También es una realidad que las emisoras de radio tradicionales -ya emitan en AM o FM- hace tiempo han sumado la imagen y hoy es posible “mirar” ciclos como Lanata sin filtro (Mitre), Bravo.Continental (Continental) o El club del Moro (LA100), por citar algunos ejemplos.

Bien señalizados: Beto Casella y Ángel de Brito apuntan a una audiencia expandida y a cautivar a un público que habitualmente no consume contenidos de las plataformas de streaming Santiago Cichero/AFV

Enemigos íntimos

Lo curioso de la convivencia de Beto Casella y Ángel de Brito en Bondi live es que ambos compiten en televisión en el inicio del prime time nocturno . Casella lleva casi dos décadas liderando el aire de elnueve con Bendita y LAM, que debutó en las mañanas de eltrece hace casi diez años, es el programa más visto de América (solo desplazado de este lugar cuando Marcelo Tinelli hizo su Bailando durante la temporada pasada). En términos de rating, Bendita y LAM compiten parejos.

-Es inusual que dos competidores televisivos, que salen al aire en dos señales de aire que pelean cabeza a cabeza, pasen a convivir en otro tipo de plataforma. ¿Se miran mutuamente?

Ángel de Brito: -Sí.

Beto Casella: -Claro.

Ángel de Brito: -Tenemos una etapa previa de primos hermanos, que fue cuando LAM salía por eltrece, época en la que Bendita usaba contenido de nuestro programa y nosotros, a su vez, tomábamos mucho de Bendita.

Beto Casella: -Alguna vez le dije a mi producción “tratemos de no usar tanto a Ángel”, a pesar que nos divertía.

Ángel de Brito: -Nos venía bárbaro.

-En LAM, más de una vez, lo entrevistaron a Beto.

Ángel de Brito: -Siempre nos dio notas y móviles.

Beto Casella: - Nuestra relación no es de una amistad de la vida , pero sí muy afectuosa, también responde a que nos fue muy bien a los dos.

-El rating no los distanció.

Beto Casella: - Cuando te va bien con los números, te relajás. Nunca estuvimos en la cosa perniciosa de desear que al otro le fuera mal o le pegue un dengue, uno desea que les vaya bien a todos. Como estamos en esa etapa de la vida, hasta nos mensajeemos mientras estamos en vivo los dos .

-¿Hacen eso?

Ángel de Brito: -Sí, hoy la tecnología lo permite. Yo le mensajeo a mucha gente que va en vivo y muchos lo hacen conmigo.

¿En estado terminal?

-Son dos figuras destacadas de la televisión abierta, medio que atraviesa una enorme crisis creativa, presupuestaria y que padece la migración de público hacia otro tipo de posibilidades de consumo de entretenimiento o búsqueda de la información. ¿Cómo viven esta realidad?

Ángel de Brito: -Aunque muchos lo desean, no veo una muerte cercana de la televisión abierta , aunque sí cambian los contenidos, hace tiempo que no hay ficción y la información se fue a los canales de noticias, lo cual hizo que los noticieros se conviertan casi en magazines . Siempre, y en todo el mundo, hubo programas que funcionaron muy bien y otros que no. En los Estados Unidos se vive cancelando series por baja audiencia, acá duran un poco más. Si me parece que atraviesa la misma crisis económica que afecta al país. Hay falta de auspiciantes y presupuestos más bajos, todo va cayendo como un dominó. Pero, de todos modos, hay programas que funcionan muy bien, con mucho tiempo en el aire.

Beto Casella: -Para las marcas, el fuerte de la facturación sigue estando en la televisión abierta .

Ángel de Brito: -Y por muchísima diferencia.

Beto Casella: -Incluso, sigue sucediendo la rutina de la familia cenando mientras mira televisión. En Bendita, que nos basamos en el humor y el entretenimiento, no podemos tener a Edda Bustamante explicando las diez formas de orgasmos ni temas políticos o policiales escabrosos, porque sabemos que nos están mirando desde niños hasta abuelos.

El resumen de la jornada televisiva. Beto Casella en su histórico programa Bendita, que siempre salió por la pantalla de elnueve Captura de pantalla

-Más allá de lo económico, ¿no creen que hay una gran falencia creativa?

Beto Casella: -Por supuesto que existe una crisis de creatividad, no hay una nueva camada de gerentes de contenidos con ideas renovadoras y que sepa aprovechar las nuevas tecnologías.

Ángel de Brito: - Nadie sabe qué hacer .

-Con programas con tanta longevidad en los medios, como es el caso de Bendita y LAM, ¿cuál es la lógica personal a la que apelan para no fatigarse en el rol?

Beto Casella: -Vengo de Villa Luzuriaga, pasé por el mundo del periodismo gráfico y llegué a la televisión tardíamente, era grandecito. Un influencer que, a los 20 años ya hizo plata, a los 22 está aburrido y sin deseos. Cuando te tocó todo un poco más tarde, mantenés la energía todos los días, agradecés tener laburo y que te paguen por divertirte.

Ángel de Brito: -A mí me encanta trabajar, nunca me aburro. Puedo estar más o menos cansado, enojarme o hacer algo que me entretenga un poco menos, pero el saldo es a favor y tiene que ver con la vocación, la pasión, la formación y los sueños, me parece que ahí está la fórmula. Además, somos conductores y productores, lo cual te entrena el cerebro, te hace ser creativo, es como una gelatina que te permite armar cada día un cuento nuevo.

Ángel de Brito al frente de LAM, ciclo que aborda la realidad de la farándula con mirada filosa (Fuente: Captura de Video/América TV)

-Si los acontecimientos lo ameritan, en Bendita y LAM se filtra, excepcionalmente, la realidad más cruda. ¿Qué temas no desean abordar más?

Ángel de Brito: - Dejé de hablar sobre las muertes o enfermedades de los famosos . Luego de la pandemia, a todos se nos modificó algo. Antes, si moría un conocido, los programas de espectáculos limitaban su agenda a eso, pero hoy la gente no quiere más lágrimas .

Beto Casella: -Creo que toda la televisión debería ponerse de acuerdo en algunos aspectos. Si un chico fue asesinado por motochorros no sé si es válido repetir esas imágenes una y otra vez .

Ángel de Brito: -Es obsceno. La imagen del crimen en una peluquería se repitió hasta el cansancio, estoy harto de ver a la gente que dispara.

Beto Casella: -El otro día mostraban a una señora arrastrada del pelo por dos motochorros, eso angustia mucho a la gente grande que termina evitando salir a la calle porque cree que le puede pasar lo mismo. Los noticieros hacen abuso de eso, todo por medio punto más. En los Estados Unidos no se publica información sobre suicidios, habría que ponerse de acuerdo en eso.

Ángel de Brito: -Un “Pacto de Mayo”.

-Susana Giménez, Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli son los tres grandes divos del medio. La falta de recambio de figuras, ¿tiene que ver con la crisis a la que hacían referencia?

Ángel de Brito: -Se lo merecen, ellos son épicos.

-De eso no hay dudas, pero podrían aparecer otros nombres que logren igual rango. Sin embargo, Mirtha Legrand, a sus 97 años, es quien sigue marcando agenda.

Ángel de Brito: -Esa generación, la de Beto y la mía, y los que están un poquito más abajo, mantienen la cultura del trabajo. Un ejemplo también puede ser Guido Kaczka, es millonario, pero sigue.

Beto Casella: -O somos muertos de hambre y no permitimos que surja una cabeza nueva.

Ángel de Brito: -Hoy es más fácil ganar dinero, un influencer puede vivir de su Instagram, pero no sé cuánto le puede durar el fenómeno o si lo hace con vocación.

-Pareciera ser que el tipo de deseo es otro o, quizás, más endeble. Los divos que antes mencionaba llevan la pasión como marca en el orillo.

Beto Casella: -Los chicos nuevos están más tristes, más psicoanalizados.

Ángel de Brito: - ¿No te sentís raro sin depresión? Hoy, todos los artistas se deprimen…

Beto Casella y Ángel de Brito lideran la programación de Bondi live, señal que espera ampliar sus contenidos durante el año Santiago Cichero/AFV

Lejos del escándalo

-La materia prima de sus programas suelen ser las cuestiones que hacen a la intimidad de las figuras, sin embargo, ustedes, que también detentan ese rango mediático, han preservado sus vidas y no se han ensuciado en el lodazal. ¿Cómo lo logran? ¿No hay contradicción ahí?

Beto Casella: -En principio, no hay que relacionarse con menores de edad .

Ángel de Brito estalla en una carcajada ante la respuesta de su colega. Está claro que Casella apeló, con inteligencia, a la ironía y también a referenciar determinados hechos de la historia reciente de la farándula vernácula. “Tampoco hay que salir con gente comprometida”, redobla la apuesta el conductor de LAM.

Beto Casella: -No somos mojigatos, pero sabemos cuáles son los límites.

Ángel de Brito: -A mí me reprochan permanentemente que no hable de mi vida privada, pero tiene que ver con mi personalidad. Siempre fui discreto y reservado . Además, hay muchos periodistas de programas de espectáculos que se volvieron figuras, hubo conductores que mostraron sus bodas; no tengo prejuicios, pero no me sale ponerme del otro lado, a pesar que convivo con esa posibilidad, porque las chicas (se refiere a las panelistas de LAM) cuentan su vida permanentemente. ¿A quién le importa si me siento mal o si fui al gimnasio?

Beto Casella: -Jamás subiría en las redes una foto en la Quinta Avenida de Nueva York; a nosotros nos mira público que vive en Lomas de Zamora.

Ángel de Brito: -Antes no lo hacía y ahora subo esas fotos, pero la gente lo toma bien, me dice “que suerte que estás descansando” o “pasalo bien”, porque saben que trabajamos y no nos vamos de viaje con la plata de otro.

Beto Casella: -En mi caso, tiene que ver con un excesivo pudor de mi parte. No cuento sobre mi pareja ni me muestro adentro de mi casa.

Ángel de Brito: -Si empezás a contar, es un laberinto del que no salís más.

Beto Casella: -Si te mostrás cuando te levantás de la cama, ¿por qué después no te van a redoblar la apuesta y preguntar intimidades en un móvil?

-Hablábamos de la falta de creatividad y de contenidos, la pareja de Javier Milei y Fátima Florez ¿fue funcional a la agenda de los espacios sobre farándula?

Ángel de Brito: -Para mí son hijos de los medios, de la viralización, de la exposición al extremo. De hecho, el presidente era panelista y ella participante de programas. Fue una pareja consecuencia del momento en el que vivimos .

Beto Casella: - No podría llamarlo romance ni podría hablar de pasión . Las fotos, las demostraciones de afecto en público, los hace inclasificables; todo terminó como empezó.