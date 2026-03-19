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En fotos: Benjamín Vicuña y Emilia Attias, protagonistas de una velada muy especial

Los actores asistieron a la avant premiere de Solo fanáticos, la película de Leo Damario que llega este jueves a los cines

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En fotos: Benjamín Vicuña y Emilia Attias, protagonistas de una velada muy especial
En fotos: Benjamín Vicuña y Emilia Attias, protagonistas de una velada muy especialGerardo Viercovich
Esta semana, algunas celebridades vernáculas celebraron el estreno de una película argentina, en medio de la gran crisis que atraviesa la industria. La avant premiere se llevó a cabo en la sala de un conocido shopping del barrio porteño de Palermo
Esta semana, algunas celebridades vernáculas celebraron el estreno de una película argentina, en medio de la gran crisis que atraviesa la industria. La avant premiere se llevó a cabo en la sala de un conocido shopping del barrio porteño de PalermoGerardo Viercovich - LA NACION
La película en cuestión, Solo fanáticos, está basada en hechos reales y cuenta la historia de una diva de OnlyFans en decadencia que está embarazada del hijo de un sobrino. Benjamín Vicuña es uno de sus protagonistas
La película en cuestión, Solo fanáticos, está basada en hechos reales y cuenta la historia de una diva de OnlyFans en decadencia que está embarazada del hijo de un sobrino. Benjamín Vicuña es uno de sus protagonistasGerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las figuras que forman parte del elenco es Emilia Attias, que optó por un minivestido de red negro y botas altas
Otra de las figuras que forman parte del elenco es Emilia Attias, que optó por un minivestido de red negro y botas altasGerardo Viercovich - LA NACION
La exparticipante de MasterChef Celebrity concurrió a la cita junto a su novio, Guillermo Freire
La exparticipante de MasterChef Celebrity concurrió a la cita junto a su novio, Guillermo FreireGerardo Viercovich - LA NACION
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Antonella Kruger y Leo Damario, protagonista y director del film llegaron al lugar en una majestuosa limusina Gerardo Viercovich - LA NACION
Como una diva, Kruger desfiló por la alfombra roja montada especialmente para la ocasión con un vestido con sobrefalda con destellos dorado
Como una diva, Kruger desfiló por la alfombra roja montada especialmente para la ocasión con un vestido con sobrefalda con destellos doradoGerardo Viercovich - LA NACION
El actor Benjamín Alfonso fue una de las personalidades invitadas, quien se mostró muy canchero con un pantalón negro, camisa celeste a rayas y zapatillas deportivas blancas
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