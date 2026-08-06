El sorprendente cambio de Leticia Brédice para interpretar a Susana Giménez: “Gracias, vida”

A pocos días del estreno de la serie de Netflix inspirada en la vida de Moria Casán, comenzaron a conocerse imágenes de los actores caracterizados como las figuras que formaron parte de la historia del espectáculo argentino. Entre los integrantes del reparto destaca Leticia Brédice y su transformación para interpretar a Susana Giménez en la ficción.

La producción, que se estrenará el 14 de agosto, recorre la vida de La One y muestra el vínculo y los cruces que la exvedette tuvo con otras grandes figuras de la televisión, entre ellas con la “Diva de los teléfonos”. Dos artistas encarnarán a la popular conductora en la pantalla: Mica Riera, en el período correspondiente a la década del 80, y Brédice, que representa la etapa de mayor consolidación de su carrera televisiva, entre los años 90 y comienzo de 2000.

Luego de que se difundieran las primeras imágenes de su caracterización, la actriz de Cenizas del paraíso compartió en sus redes sociales una foto lookeada como Susana y expresó su emoción por haber sido elegida para el desafío. “¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso”, escribió junto a la publicación.

La intérprete también hizo referencia a la responsabilidad que sintió al asumir el papel. “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias, gracias, gracias. Siempre”, agregó.

La publicación se llenó de mensajes de colegas y amigos, entre ellos Natalia Oreiro, Jean Pierre Noher y Griselda Siciliani, quien interpreta a Moria Casán en la serie. “¡La rompiste!”, comentó la protagonista de Envidiosa, a lo que Brédice respondió: “Te adoro. Vos”. Graciela Borges se unió a los comentarios con la frase: “Te amamos, Letu, te abrazamos fuerte, como siempre”; Nancy Dupláa expresó un “¡Bravo, Leti!” e Iliana Calabró sumó: “¡Cuánto te admiro!”.

Dirigida por Javier Van de Couter, la serie reconstruye el recorrido artístico y personal de Moria Casán desde sus comienzos en el teatro de revistas hasta su consagración como una de las grandes figuras de la televisión argentina. Para retratar las distintas etapas de su vida fueron elegidas Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes interpretan a la actriz y conductora en diferentes momentos de su historia.

“Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. Moria, esta producción hecha en Argentina, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional”, reza la sinopsis difundida por Netflix en un comunicado de prensa.

“Moria es un ícono argentino gigante para caber en una sola actriz. Por esa razón, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One. A través de ellas, la serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa inventándose”, apuntaron desde la plataforma de streaming.

Cuando Netflix presentó el primer adelanto oficial de la serie en abril, Casán se mostró emocionada por el proyecto. “Estoy agradecida, honrada. No puedo creer todos los honores que estoy recibiendo. Y seguramente me los recontra merezco. Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes yo no estaría acá. Es para ustedes que me eligen, así que les agradezco”, expresó al aire desde su programa en eltrece.

La conductora también destacó el trabajo del elenco elegido para interpretarla en las distintas etapas de su vida. “Sofía Gala me impresiona, ¡y lo que es Siciliani! La Roth también está extraordinaria. Ha habitado en mi ADN esta gente”, afirmó.