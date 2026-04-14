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En fotos: del glamour de Cate Blanchett al llamativo look de Anne Hathaway y Elizabeth Hurley, muy bien acompañada

En Londres, la estrella de Tár volvió a desplegar su encanto mientras que la protagonista de Mother Mary impactó con un voluminoso vestido vanguardista; además la modelo y actriz posó con su hijo y su pareja en la alfombra roja

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Cate Blanchett, Anne Hathaway y Elizabeth Hurley
Cate Blanchett, Anne Hathaway y Elizabeth Hurley, tres estilos diferentes y efectivos
Anne Hathaway deslumbró en la alfombra roja de Mother Mary, una de las películas que la tiene como protagonista este 2026. La estrella de Hollywood fue una de las figuras más destacadas en el estreno del drama dirigido por David Lowery enfundada en un vestido Lever Couture realizado con cintas de malla brillantes que le aportó sorpresa y volumen a su aparición
Anne Hathaway deslumbró en la alfombra roja de Mother Mary, una de las películas que la tiene como protagonista este 2026. La estrella de Hollywood fue una de las figuras más destacadas en el estreno del drama dirigido por David Lowery enfundada en un vestido Lever Couture realizado con cintas de malla brillantes que le aportó sorpresa y volumen a su apariciónEvan Agostini - Invision
Hathaway, quien interpreta en el film a una cantante pop famosa que debe luchar con las heridas y fantasmas del pasado mientras intenta renovar su estilo de música para adaptarlo a las generaciones más actuales, posó junto a Michaela Coel. La coprotagonista eligió para la ocasión un conjunto de pantalón y top de Givenchy donde también se destacó la forma
Hathaway, quien interpreta en el film a una cantante pop famosa que debe luchar con las heridas y fantasmas del pasado mientras intenta renovar su estilo de música para adaptarlo a las generaciones más actuales, posó junto a Michaela Coel. La coprotagonista eligió para la ocasión un conjunto de pantalón y top de Givenchy donde también se destacó la formaJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Roommates, el film de Netflix dirigido por Chandler Levack, también tuvo su gala de estreno, y allí estuvieron, con variados looks, los actores Chris Tucker, Eddie Murphy y Adam Sandler, tres grandes de la comedia
Roommates, el film de Netflix dirigido por Chandler Levack, también tuvo su gala de estreno, y allí estuvieron, con variados looks, los actores Chris Tucker, Eddie Murphy y Adam Sandler, tres grandes de la comediaFREDERIC J. BROWN - AFP
La actriz Natasha Lyonne optó por un vestido negro de Christian Siriano con detalles en trasparencia que combinó con botas de taco aguja
La actriz Natasha Lyonne optó por un vestido negro de Christian Siriano con detalles en trasparencia que combinó con botas de taco agujaFREDERIC J. BROWN - AFP
Mandy Moore y Nate Bargatze sonrieron para los flashes en la CinemaCon de Las Vegas, una de las convenciones más importantes de la industria, que se realizó en el Coliseo del Caesars Palace. La dupla combinó sus looks en tonos tierra
Mandy Moore y Nate Bargatze sonrieron para los flashes en la CinemaCon de Las Vegas, una de las convenciones más importantes de la industria, que se realizó en el Coliseo del Caesars Palace. La dupla combinó sus looks en tonos tierraCHRIS DELMAS - AFP
Kevin Hart, Dwayne Johnson y Jack Black trasladaron sus morisquetas a la sesión de fotos que tuvo lugar en la CinemaCon de Las Vegas. El trío de estrellas de Hollywood presentó en la convención la nueva entrega de Jumanji que se estrenará en diciembre de 2026
Kevin Hart, Dwayne Johnson y Jack Black trasladaron sus morisquetas a la sesión de fotos que tuvo lugar en la CinemaCon de Las Vegas. El trío de estrellas de Hollywood presentó en la convención la nueva entrega de Jumanji que se estrenará en diciembre de 2026CHRIS DELMAS - AFP
La pareja de actores británicos Tom Hiddleston y Zawe Ashton se dejaron ver muy enamorados en la alfombra verde de los premios Olivier. La gala tuvo lugar en el Royal Albert Hall, en el centro de Londres
La pareja de actores británicos Tom Hiddleston y Zawe Ashton se dejaron ver muy enamorados en la alfombra verde de los premios Olivier. La gala tuvo lugar en el Royal Albert Hall, en el centro de LondresCARLOS JASSO - AFP
Mientras Tom Hiddleston se destacó por la elegancia, Ashton no pasó desapercibida: su vestido en rojo con un gran escote y volados atrapó la atención de todos los presentes
Mientras Tom Hiddleston se destacó por la elegancia, Ashton no pasó desapercibida: su vestido en rojo con un gran escote y volados atrapó la atención de todos los presentesCARLOS JASSO - AFP
Si hay una actriz a la que se la puede catalogar como la reina del estilo, esa es Cate Blanchett. La protagonista de Tár volvió a desplegar todo su glamour en los premios Olivier 2026 con un vestido negro de cuello alto de la colección otoño 2026 de Lanvin
Si hay una actriz a la que se la puede catalogar como la reina del estilo, esa es Cate Blanchett. La protagonista de Tár volvió a desplegar todo su glamour en los premios Olivier 2026 con un vestido negro de cuello alto de la colección otoño 2026 de LanvinCARLOS JASSO - AFP
Elizabet Hurley se dejó ver feliz en la alfombra roja en compañía de su hijo, Damian Hurley, y su pareja, Billy Ray Cyrus. La actriz fue una de las presentadoras de la premiación y para destacarse eligió un diseño en blanco de escote profundo
Elizabet Hurley se dejó ver feliz en la alfombra roja en compañía de su hijo, Damian Hurley, y su pareja, Billy Ray Cyrus. La actriz fue una de las presentadoras de la premiación y para destacarse eligió un diseño en blanco de escote profundoCARLOS JASSO - AFP
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Rachel Zegler se coronó en los premios Olivier como mejor actriz en un musical por su papel de Eva Perón en la reposición de Evita en el West End. La actriz estuvo a la altura de las expectativas con un vestido de terciopelo negro de Tamara Ralph con detalles en cadenasCARLOS JASSO - AFP
La PaleyFest, otro de los eventos de la industria de la televisión que convoca a las estrellas más destacadas del medio, tuvo entre sus invitadas a la actriz Katherine LaNasa. La estrella de The Pitt lució un traje sastrero rosa. ¿Lo más destacado de su outfit? El clutch a tono con forma de perro salchicha
La PaleyFest, otro de los eventos de la industria de la televisión que convoca a las estrellas más destacadas del medio, tuvo entre sus invitadas a la actriz Katherine LaNasa. La estrella de The Pitt lució un traje sastrero rosa. ¿Lo más destacado de su outfit? El clutch a tono con forma de perro salchichaLISA O'CONNOR - AFP
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Lily Collins fue a la PlaeyFest para hablar de lo que se viene en Emily in Paris y para eso decidió lucir un diseño confeccionado en terciopelo borravino de la colección de Balenciaga otoño 2026. De su outfit se destacaron además sus zapatosCHRIS DELMAS - AFP
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Ashley Park, otra de las grandes figuras de Emily in Paris, prefirió un sugestivo diseño en rojo para la PaleyFest, donde brilló gracias a su encantoCHRIS DELMAS - AFP
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