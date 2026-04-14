En fotos: del glamour de Cate Blanchett al llamativo look de Anne Hathaway y Elizabeth Hurley, muy bien acompañada

Anne Hathaway deslumbró en la alfombra roja de Mother Mary, una de las películas que la tiene como protagonista este 2026. La estrella de Hollywood fue una de las figuras más destacadas en el estreno del drama dirigido por David Lowery enfundada en un vestido Lever Couture realizado con cintas de malla brillantes que le aportó sorpresa y volumen a su aparición

Evan Agostini - Invision