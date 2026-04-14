En fotos: del glamour de Cate Blanchett al llamativo look de Anne Hathaway y Elizabeth Hurley, muy bien acompañada
En Londres, la estrella de Tár volvió a desplegar su encanto mientras que la protagonista de Mother Mary impactó con un voluminoso vestido vanguardista; además la modelo y actriz posó con su hijo y su pareja en la alfombra roja
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Rating de La peña de morfi: cómo le fue en el regreso a los domingos de Telefe
- 2
Cómo fue el regreso de La peña de morfi con Carina Zampini en el décimo aniversario de la creación de Gerardo Rozín
- 3
China Kruger: del universo de las plataformas eróticas a su experiencia como Miss Argentina
- 4
Nicole Kidman reveló un sorprendente giro en su vida: se prepara para convertirse en “doula de la muerte”