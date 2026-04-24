LA NACION

En fotos: de Dakota Johnson y Hailey Bieber a Kate Hudson, los mejores looks de la gala Time 100

Las estrellas de Hollywood se lucieron en la alfombra roja del evento que distingue a las 100 personas más influyentes del mundo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dakota Johnson y Hailey Bieber brillaron sobre la alfombra roja
Dakota Johnson y Hailey Bieber brillaron sobre la alfombra roja ANGELA WEISS - AFP
Dakota Johnson, embajadora de Valentino, se destacó con un diseño en color crudo de la colección otoño 2026 de Alessandro Michele, el director creativo de la firma
Dakota Johnson, embajadora de Valentino, se destacó con un diseño en color crudo de la colección otoño 2026 de Alessandro Michele, el director creativo de la firma ANGELA WEISS - AFP
Hailey Bieber llegó a la gala de la revista, que tuvo lugar en Nueva York, enfundada en un diseño lencero de encaje de Saint Laurent en color gris
Hailey Bieber llegó a la gala de la revista, que tuvo lugar en Nueva York, enfundada en un diseño lencero de encaje de Saint Laurent en color grisEvan Agostini - Invision
La actriz Hilary Duff se subió a la tendencia de las transparencias -y las largas capas- y lució un vestido de Anna October en color amarillo manteca con detalles bordados que resaltaron su impronta romántica
La actriz Hilary Duff se subió a la tendencia de las transparencias -y las largas capas- y lució un vestido de Anna October en color amarillo manteca con detalles bordados que resaltaron su impronta romántica ANGELA WEISS - AFP
La comediante Nikki Glaser llevó un vestido largo cut off en lila de Andrew Kwon con el que se permitió jugar frente a los flashes
La comediante Nikki Glaser llevó un vestido largo cut off en lila de Andrew Kwon con el que se permitió jugar frente a los flashesANGELA WEISS - AFP
Para esta oportunidad, Kate Hudson optó por un look clásico y elegante, pero le agregó un toque original con una capa con volumen. La actriz lució un conjunto de falda midi y chaleco negro que coronó con un broche en dorado, guantes de cuero y una llamativa pulsera
Para esta oportunidad, Kate Hudson optó por un look clásico y elegante, pero le agregó un toque original con una capa con volumen. La actriz lució un conjunto de falda midi y chaleco negro que coronó con un broche en dorado, guantes de cuero y una llamativa pulseraANGELA WEISS - AFP
La actriz Natasha Lyonne y el rapero Anderson Paak fueron los encargados de ponerle onda a la llegada de las estrellas al evento: detrás de sus lentes de sol ensayaron algunas poses divertidas para los fotógrafos. La artista llevó un diseño de Schiaparelli
La actriz Natasha Lyonne y el rapero Anderson Paak fueron los encargados de ponerle onda a la llegada de las estrellas al evento: detrás de sus lentes de sol ensayaron algunas poses divertidas para los fotógrafos. La artista llevó un diseño de SchiaparelliANGELA WEISS - AFP
Zoe Saldaña no terminó de convencer a los críticos de moda con su look. En esta oportunidad la actriz, quien se suele destacar por sus elecciones, optó por un vestido de escote irregular y de terciopelo con detalles en encaje plateado de Givenchy
Zoe Saldaña no terminó de convencer a los críticos de moda con su look. En esta oportunidad la actriz, quien se suele destacar por sus elecciones, optó por un vestido de escote irregular y de terciopelo con detalles en encaje plateado de GivenchyANGELA WEISS - AFP
El actor Benicio Del Toro, muy correcto con un traje en negro que completó con una sobria corbata
El actor Benicio Del Toro, muy correcto con un traje en negro que completó con una sobria corbataANGELA WEISS - AFP
La pareja de actores compuesta por Claire Danes y Hugh Dancy fueron una de las más elegantes de la noche. La protagonista de Homeland eligió un vestido largo de cuello redondo rayado con apliques
La pareja de actores compuesta por Claire Danes y Hugh Dancy fueron una de las más elegantes de la noche. La protagonista de Homeland eligió un vestido largo de cuello redondo rayado con apliquesANGELA WEISS - AFP
Las segundas partes muchas veces son buenas y Ben Stiller y Christine Taylor pueden dar cuenta de ello. Luego de casarse en 2000, separarse en 2017 y reconciliarse en 2022, la pareja se dejó ver muy enamorada en la gala de la revista Time
Las segundas partes muchas veces son buenas y Ben Stiller y Christine Taylor pueden dar cuenta de ello. Luego de casarse en 2000, separarse en 2017 y reconciliarse en 2022, la pareja se dejó ver muy enamorada en la gala de la revista TimeEvan Agostini - Invision
Jennie, de Blackpink, fue una de las figuras del mundo de la música que quedó incluida en la lista de Time y aprovechó la oportunidad para lucirse. La estrella del K-Pop eligió un diseño de Schiaparelli de top esculpido, falda de terciopelo y un llamativo detalle transparente
Jennie, de Blackpink, fue una de las figuras del mundo de la música que quedó incluida en la lista de Time y aprovechó la oportunidad para lucirse. La estrella del K-Pop eligió un diseño de Schiaparelli de top esculpido, falda de terciopelo y un llamativo detalle transparenteEvan Agostini - Invision
El actor Alan Cumming se desmarcó del resto y llevó un outfit fiel a su estilo. Además, posó con gracia para los flashes
El actor Alan Cumming se desmarcó del resto y llevó un outfit fiel a su estilo. Además, posó con gracia para los flashesANGELA WEISS - AFP
El multifacético Jonathan Groff desplegó todo su encanto con un look monocromático en azul. El actor y cantante se destacó con un delicado traje de terciopelo que combinó con una camisa a tono y moño
El multifacético Jonathan Groff desplegó todo su encanto con un look monocromático en azul. El actor y cantante se destacó con un delicado traje de terciopelo que combinó con una camisa a tono y moñoJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ethan Hawke mostró su lado más tierno en la alfombra roja al posar con su mamá, Leslie Carole Green
Ethan Hawke mostró su lado más tierno en la alfombra roja al posar con su mamá, Leslie Carole GreenEvan Agostini - Invision
La más disruptiva fue, sin dudas, Anok Yai. La modelo egipcia se inclinó por un diseño escultórico de Ashi Studio
La más disruptiva fue, sin dudas, Anok Yai. La modelo egipcia se inclinó por un diseño escultórico de Ashi StudioEvan Agostini - Invision
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Del idílico día de playa de Cindy Crawford a Kathleen Turner en la alfombra roja
    1

    En fotos: del idílico día de playa de Cindy Crawford a Kathleen Turner en la alfombra roja

  2. Fallo dividido: cómo fue la reacción de los hijos de Michael Jackson a la biopic del Rey del pop
    2

    Fallo dividido: cómo fue la reacción de los hijos de Michael Jackson a la biopic del Rey del pop

  3. De Kim Kardashian y Lewis Hamilton, enamorados en Malibú al sensual look de Charlize Theron
    3

    En fotos: de Kim Kardashian y Lewis Hamilton, enamorados en Malibú al sensual look de Charlize Theron

  4. Ethan Hawke: su film en el Bafici, el desafío de la nostalgia y por qué se niega a hablar de “legado”
    4

    Ethan Hawke: la “simpleza” que lo llena de orgullo, el desafío de la nostalgia y por qué se niega a hablar de “legado”