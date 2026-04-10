En fotos: de la salida de Lily Rose Depp con su novia al nuevo look de Cameron Diaz y el revelador vestido de Nicole Kidman
Esta semana, algunas de las máximas estrellas de Hollywood lucieron sus mejores galas en presentaciones exclusivas, pero otras fueron descubiertas en situaciones cotidianas, muy alejadas del glamour que las caracteriza
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LA NACION
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