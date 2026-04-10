En fotos: de la salida de Lily Rose Depp con su novia al nuevo look de Cameron Diaz y el revelador vestido de Nicole Kidman

Halle Bailey y Regé-Jean Page , protagonistas de Tú, yo & la Toscana, se lucieron en la alfombra roja de la película. La actriz homenajeó a uno de sus personajes más recordados con un vestido de gala de corte sirena, con corpiño esculpido, escote pronunciado y estampado de lunares en la parte baja de la falda, creación de Christian Siriano. Su compañero de elenco, en tanto, se lució con un traje de tres piezas en lana y seda color borgoña profundo de Ozwald Boateng

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