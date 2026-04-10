LA NACION

En fotos: de la salida de Lily Rose Depp con su novia al nuevo look de Cameron Diaz y el revelador vestido de Nicole Kidman

Esta semana, algunas de las máximas estrellas de Hollywood lucieron sus mejores galas en presentaciones exclusivas, pero otras fueron descubiertas en situaciones cotidianas, muy alejadas del glamour que las caracteriza

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Nicole Kidman se atrevió a un vestido con transparencias para la avant premier de Margo tiene problemas de dinero, la nueva serie dramática de Apple TV
Nicole Kidman se atrevió a un vestido con transparencias para la avant premier de Margo tiene problemas de dinero, la nueva serie dramática de Apple TV
Nicole Kidman y Elle Fanning posaron juntas en la presentación de Margo tiene problemas de dinero, la miniserie de comedia dramática de Apple TV de ocho episodios, basada en la novela homónima de Rufi Thorpe
Nicole Kidman y Elle Fanning posaron juntas en la presentación de Margo tiene problemas de dinero, la miniserie de comedia dramática de Apple TV de ocho episodios, basada en la novela homónima de Rufi ThorpeANGELA WEISS - AFP
La historia sigue a Margo Millet (Elle Fanning), una joven de 20 años que abandona la universidad tras un breve romance con su profesor de inglés que la deja embarazada. Sola, desempleada y al borde del desalojo, reconecta con su padre, un exluchador profesional que le aconseja abrir una cuenta en OnlyFans
La historia sigue a Margo Millet (Elle Fanning), una joven de 20 años que abandona la universidad tras un breve romance con su profesor de inglés que la deja embarazada. Sola, desempleada y al borde del desalojo, reconecta con su padre, un exluchador profesional que le aconseja abrir una cuenta en OnlyFansANGELA WEISS - AFP
Nicole Kidman -que interpreta a Linda, una abogada que también fue una figura importante en el mundo de la lucha libre profesional- acaparó todas las miradas en la presentación, con un elegante y revelador conjunto de la colección otoño-invierno de Schiaparelli
Nicole Kidman -que interpreta a Linda, una abogada que también fue una figura importante en el mundo de la lucha libre profesional- acaparó todas las miradas en la presentación, con un elegante y revelador conjunto de la colección otoño-invierno de Schiaparelli ANGELA WEISS - AFP
Fanning, a su vez, optó por un traje de raya diplomática en color gris oscuro, compuesto por un saco entallado y pantalones de corte recto
Fanning, a su vez, optó por un traje de raya diplomática en color gris oscuro, compuesto por un saco entallado y pantalones de corte rectoANGELA WEISS - AFP
Un día después de haber sido "obligada a abandonar un avión" antes del despegue, por encontrarse en un dudoso estado, Natasha Lyonne participó de la premiere de Lorne, la serie documental que repasa la vida de Lorne Michaels, creador de Saturday Night Live
Un día después de haber sido "obligada a abandonar un avión" antes del despegue, por encontrarse en un dudoso estado, Natasha Lyonne participó de la premiere de Lorne, la serie documental que repasa la vida de Lorne Michaels, creador de Saturday Night Live Evan Agostini - Invision
Chloe Fineman también estuvo presente. La actriz también estuvo esta semana en el ojo de la tormenta, al contar en una entrevista que le bajó los pantalones a un niño de 7 años y lo dejó desnudo ante la mirada de todos, cuando trabajaba como coordinadora en un campamento
Chloe Fineman también estuvo presente. La actriz también estuvo esta semana en el ojo de la tormenta, al contar en una entrevista que le bajó los pantalones a un niño de 7 años y lo dejó desnudo ante la mirada de todos, cuando trabajaba como coordinadora en un campamentoMICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Halle Bailey y Regé-Jean Page , protagonistas de Tú, yo & la Toscana, se lucieron en la alfombra roja de la película. La actriz homenajeó a uno de sus personajes más recordados con un vestido de gala de corte sirena, con corpiño esculpido, escote pronunciado y estampado de lunares en la parte baja de la falda, creación de Christian Siriano. Su compañero de elenco, en tanto, se lució con un traje de tres piezas en lana y seda color borgoña profundo de Ozwald Boateng
Halle Bailey y Regé-Jean Page , protagonistas de Tú, yo & la Toscana, se lucieron en la alfombra roja de la película. La actriz homenajeó a uno de sus personajes más recordados con un vestido de gala de corte sirena, con corpiño esculpido, escote pronunciado y estampado de lunares en la parte baja de la falda, creación de Christian Siriano. Su compañero de elenco, en tanto, se lució con un traje de tres piezas en lana y seda color borgoña profundo de Ozwald BoatengTHEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sarah Jessica Parker fue vista comprando algunos productos en el supermercado Trader Joe's en el centro de Manhattan, para luego parar un taxi y tener algunas dificultades para cerrar la puerta antes de marcharse
Sarah Jessica Parker fue vista comprando algunos productos en el supermercado Trader Joe's en el centro de Manhattan, para luego parar un taxi y tener algunas dificultades para cerrar la puerta antes de marcharseBackgrid/The Grosby Group
La actriz intentó no llamar la atención, y lejos del glamour del que suele hacer despliegue desde que se convirtió en Carrie Bradshaw en Sex and the City, luciendo el pelo recogido, una campera entallada, jeans amplios, lentes oscuros y auriculares, pero no logró pasar inadvertida ante los paparazzi
La actriz intentó no llamar la atención, y lejos del glamour del que suele hacer despliegue desde que se convirtió en Carrie Bradshaw en Sex and the City, luciendo el pelo recogido, una campera entallada, jeans amplios, lentes oscuros y auriculares, pero no logró pasar inadvertida ante los paparazziBackgrid/The Grosby Group
Cameron Diaz sorprendió a todos con una frondosa melena ondulada en las calles de Manhatan
Cameron Diaz sorprendió a todos con una frondosa melena ondulada en las calles de ManhatanBackgrid/The Grosby Group
La actriz, que volvió a la actuación hace un par de años después de haber anunciado su retiro, fue fotografiada junto Stephen Merchant, el protagonista de su próxima comedia romántica que aún no tiene título. En el film, Diaz interpreta a una comediante de stand-up con problemas económicos que necesita urgentemente dinero para pagar su seguro médico y Merchant a un británico adicto al trabajo que es ejecutivo en un hotel de lujo en Nueva York. Por razones profesionales y de apariencia pública, necesita demostrar que tiene una esposa
La actriz, que volvió a la actuación hace un par de años después de haber anunciado su retiro, fue fotografiada junto Stephen Merchant, el protagonista de su próxima comedia romántica que aún no tiene título. En el film, Diaz interpreta a una comediante de stand-up con problemas económicos que necesita urgentemente dinero para pagar su seguro médico y Merchant a un británico adicto al trabajo que es ejecutivo en un hotel de lujo en Nueva York. Por razones profesionales y de apariencia pública, necesita demostrar que tiene una esposaGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
La actriz Lily-Rose Depp y la música 070 Shake fueron vistos tras disfrutar de una cena con amigos en Los Ángeles. Lily-Rose lucía un vestido blanco de encaje, mientras que su novia desde 2023, vestía un traje negro combinado con una chaqueta de cuero negra
La actriz Lily-Rose Depp y la música 070 Shake fueron vistos tras disfrutar de una cena con amigos en Los Ángeles. Lily-Rose lucía un vestido blanco de encaje, mientras que su novia desde 2023, vestía un traje negro combinado con una chaqueta de cuero negraBackgrid/The Grosby Group
Más allá de su vida personal, ambas han compartido proyectos profesionales. Lily-Rose Depp protagonizó el video musical de la canción "Winter Baby / New Jersey Blues" de 070 Shake y ha expresado públicamente lo orgullosa que se siente del talento de su pareja
Más allá de su vida personal, ambas han compartido proyectos profesionales. Lily-Rose Depp protagonizó el video musical de la canción "Winter Baby / New Jersey Blues" de 070 Shake y ha expresado públicamente lo orgullosa que se siente del talento de su parejaBackgrid/The Grosby Group
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Los hijos de Alberto Olmedo y Jorge Porcel hablaron de sus vidas marcadas por la ausencia y el peso del apellido
    1

    Los hijos de Alberto Olmedo y Jorge Porcel hablaron de sus vidas marcadas por la ausencia y el peso del apellido

  2. Julie Andrews reveló la tierna reacción de su nieto cuando se enteró de que ella era Mary Poppins
    2

    Julie Andrews reveló la tierna reacción de su nieto cuando se enteró de que ella era Mary Poppins

  3. Rosario Ortega habló de su bisexualidad, su deseo de ser madre y sus pasadas relaciones
    3

    Rosario Ortega, la hija de Palito y Evangelina, habló de su bisexualidad y sus pasadas relaciones: “Me gusta experimentar”

  4. Un romance oculto, su rivalidad con Shannen Doherty y la falta de pasión con Jason Priestley
    4

    Jennie Garth, sin filtro: un romance oculto, su rivalidad con Shannen Doherty y la falta de pasión con Jason Priestley