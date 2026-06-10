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En fotos: de Lali Esposito a Yuyito González, los famosos disfrutaron de uno de los estrenos más esperados

A pesar del frío, decenas de celebridades se dieron cita en el teatro Gran Rex, en una función especial de Charlie y la fábrica de chocolate, el espectáculo protagonizado por Agustín “Soy Rada” Aristarán y Mery del Cerro

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En fotos: de Lali Esposito a Yuyito González, los famosos disfrutaron de uno de los estrenos más esperados
En fotos: de Lali Esposito a Yuyito González, los famosos disfrutaron de uno de los estrenos más esperados
Después de un fin de semana inolvidable, en el que llenó dos veces el estadio River Plate y ofreció un show de más de tres horas con una puesta en escena minuciosa y la participación especial de Kylie Minogue, Lali Espósito se mostró radiante en uno de los estrenos más importantes de la semana
Después de un fin de semana inolvidable, en el que llenó dos veces el estadio River Plate y ofreció un show de más de tres horas con una puesta en escena minuciosa y la participación especial de Kylie Minogue, Lali Espósito se mostró radiante en uno de los estrenos más importantes de la semanaGerardo Viercovich - LA NACION
Ella y decenas de famosos, entre los que se encontraban Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutaron de una función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo. Una gran amiga de Macedo y Lali forma parte del elenco: María del Cerro, que interpreta a la Señora Bucket
Ella y decenas de famosos, entre los que se encontraban Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutaron de una función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo. Una gran amiga de Macedo y Lali forma parte del elenco: María del Cerro, que interpreta a la Señora BucketGerardo Viercovich - LA NACION
Flor de la V, de impactante rojo, desfrutó de la invitación junto a sus hijos Isabella y Paul
Flor de la V, de impactante rojo, desfrutó de la invitación junto a sus hijos Isabella y PaulGerardo Viercovich - LA NACION
Natalie Pérez fue otra d elas celebridades que presenciaron la función especial del espectáculo que también protagonizan Agustín “Rada” Aristarán como Willy Wonka y Sebastián Almada como el abuelo Joe
Natalie Pérez fue otra d elas celebridades que presenciaron la función especial del espectáculo que también protagonizan Agustín “Rada” Aristarán como Willy Wonka y Sebastián Almada como el abuelo JoeGerardo Viercovich - LA NACION
Abel Pintos, al igual que Lali, fue una de las grandes figuras de la música que este fin de semana decidieron rendierle homenaje al Indio Solari. Este martes, junto su esposa, Mora Calabrese y su hijo Agustín posó sonriente para las cámaras y disfrutó de la función
Abel Pintos, al igual que Lali, fue una de las grandes figuras de la música que este fin de semana decidieron rendierle homenaje al Indio Solari. Este martes, junto su esposa, Mora Calabrese y su hijo Agustín posó sonriente para las cámaras y disfrutó de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Maite Lanata, morocha y sin miedo al frío, también formó parte del selecto grupo de invitados
Maite Lanata, morocha y sin miedo al frío, también formó parte del selecto grupo de invitadosGerardo Viercovich - LA NACION
Marita Ballesteros, vestida estratégicamente para la ocasión, también disfrutó de la historia del excéntrico chocolatero Willy Wonka, Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados
Marita Ballesteros, vestida estratégicamente para la ocasión, también disfrutó de la historia del excéntrico chocolatero Willy Wonka, Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados Gerardo Viercovich - LA NACION
Luciano Cáceres y su hija Amelia
Luciano Cáceres y su hija AmeliaGerardo Viercovich - LA NACION
Cris Morena también quiso estar presente este día importante para Mery del Cerro
Cris Morena también quiso estar presente este día importante para Mery del CerroGerardo Viercovich - LA NACION
Gustavo Garzón junto a sus hijos Juan y Mariano
Gustavo Garzón junto a sus hijos Juan y MarianoGerardo Viercovich - LA NACION
Adabel Guerrero y su hija Lola
Adabel Guerrero y su hija LolaGerardo Viercovich - LA NACION
Rodrigo Tapari junto a su esposa Antonia y su hija Luciana
Rodrigo Tapari junto a su esposa Antonia y su hija LucianaGerardo Viercovich - LA NACION
Eugenia Tobal y su hija Ema posaron junto a sus amigas, Manuela Pal y Amparo Pérez Bosch
Eugenia Tobal y su hija Ema posaron junto a sus amigas, Manuela Pal y Amparo Pérez BoschGerardo Viercovich - LA NACION
Damián De Santo y su esposa, Vanina
Damián De Santo y su esposa, VaninaGerardo Viercovich - LA NACION
A pura risa, Iliana Calabró posó para los cararógrafos antes de la función
A pura risa, Iliana Calabró posó para los cararógrafos antes de la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
A pesar del frío, Pamela David apostó por las transparencias
A pesar del frío, Pamela David apostó por las transparenciasGerardo Viercovich - LA NACION
Gastón Dalmau también dio el presente en la gran noche de Del Cerro
Gastón Dalmau también dio el presente en la gran noche de Del CerroGerardo Viercovich - LA NACION
Con la atención dividida entre el partido amistoso de la Selección frente a Islandia y los compromisos sociales de la agenda, Vicky Xipolitakis no quiso perderse la invitación
Con la atención dividida entre el partido amistoso de la Selección frente a Islandia y los compromisos sociales de la agenda, Vicky Xipolitakis no quiso perderse la invitaciónGerardo Viercovich - LA NACION
Después de haber disfrutado, la semana anterior, del estreno de Sottovoce, la obra en la que trabajaba su expadrastro Adrián Suar, Florencia Torrente apostó esta vez por una de las propuestas que busca liderar la cartelera durante las vacaciones de invierno
Después de haber disfrutado, la semana anterior, del estreno de Sottovoce, la obra en la que trabajaba su expadrastro Adrián Suar, Florencia Torrente apostó esta vez por una de las propuestas que busca liderar la cartelera durante las vacaciones de inviernoGerardo Viercovich - LA NACION
Mica Vázquez junto a su esposo, Gerónimo, y su hijo, Baltazar
Mica Vázquez junto a su esposo, Gerónimo, y su hijo, BaltazarGerardo Viercovich - LA NACION
Pablo Codevilla
Pablo CodevillaGerardo Viercovich - LA NACION
Después de haber despedido los restos de su amiga, María Rosa Fugazot, Ana Acosta decidió distraerse con la propuesta
Después de haber despedido los restos de su amiga, María Rosa Fugazot, Ana Acosta decidió distraerse con la propuestaGerardo Viercovich - LA NACION
Siempre sonriente, Felipe Colombo enfrentó los flashes antes de ingresar a la sala del Teatro Gran Rex
Siempre sonriente, Felipe Colombo enfrentó los flashes antes de ingresar a la sala del Teatro Gran RexGerardo Viercovich - LA NACION
Lejos de los lujos de su época de primera dama, Amalia "Yuyito" González eligió un look bien casual para la ocasión. La conductra concurrió a la cita con su nieta Josefina
Lejos de los lujos de su época de primera dama, Amalia "Yuyito" González eligió un look bien casual para la ocasión. La conductra concurrió a la cita con su nieta JosefinaGerardo Viercovich - LA NACION
Karina "la Princecista" junto a su hija Sol
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María Abadi
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Marixa Balli, otra de las invitadas
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Marcelo De Bellis
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Paola Barrientos y su hija, Clara
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Viviana Puerta junto a su hija Miranda y su pareja, Carlos Mentasti
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El actor Diego Cremonesi
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Marcela Baños
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Rocío Marengo y su hijo Isidro Fort
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Ivana Figueiras
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Martín "Campi" Campilongo
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Nahuel Penissi junto a su esposa, Mayra Deleo, y sus hijos Mateo y Alma
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Claribel Medina y su apuesta al color
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Si hace frío, que no se note: esa parece haber sido la consigna de Anita Pauls, que concurrió a la cita junto a su hija, Bendi Aissa
Si hace frío, que no se note: esa parece haber sido la consigna de Anita Pauls, que concurrió a la cita junto a su hija, Bendi AissaGerardo Viercovich - LA NACION
Juan Otero
Juan OteroGerardo Viercovich - LA NACION
Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis junto a su hija
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Diego Ramos, otro de los famosos que disfrutó de la invitación
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Melody Luz, sin Alex Cannigia
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Mario Pasik y Ana Bilsky
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Mora Bianchi y Lola Abraldes, también compañeras de elenco de Del Cerro en Margarita
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Juli Castro
Juli CastroGerardo Viercovich - LA NACION
Ariel del Mastro y Carlos Rottemberg, antes de la función
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Ruggero Pascuarelli
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Ariel Staltari
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Sofía "Jujuy" Jiménez
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Maju Lozano junto a su pareja, Juan Baraboglia
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Siempre joven, Cae también dio el presente y posó para las cámaras
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Función de prensa Charlie y la Fábrica de Chocolate en el teatro Gran Rex.
Función de prensa Charlie y la Fábrica de Chocolate en el teatro Gran Rex.Gerardo Viercovich - LA NACION
Pablo Alarcón
Pablo AlarcónGerardo Viercovich - LA NACION
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