En fotos: de Lali Esposito a Yuyito González, los famosos disfrutaron de uno de los estrenos más esperados
A pesar del frío, decenas de celebridades se dieron cita en el teatro Gran Rex, en una función especial de Charlie y la fábrica de chocolate, el espectáculo protagonizado por Agustín “Soy Rada” Aristarán y Mery del Cerro
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LA NACION
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