En fotos: de Lali Esposito a Yuyito González, los famosos disfrutaron de uno de los estrenos más esperados

Ella y decenas de famosos, entre los que se encontraban Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutaron de una función especial de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo. Una gran amiga de Macedo y Lali forma parte del elenco: María del Cerro, que interpreta a la Señora Bucket

Gerardo Viercovich - LA NACION