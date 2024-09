En fotos: de las arriesgadas vacaciones de Margot Robbie a los besos de Lady Gaga y su novio en Venecia

“Tenía pensado trabajar con Guadagnino desde hace mucho tiempo y este es el tipo de película que quiero ver y hacer, especialmente por su naturaleza desafiante. En el proceso de investigación vi muchas entrevistas de William Burroughs, que parecían muy profundas y mesuradas. Pensé que ese no podía ser él, especialmente no el Burroughs que escribió el bache emocional que es Queer. Así que traté de buscar al otro él, en una historia que no solo trata sobre el amor sino también sobre la pérdida, la soledad y el anhelo. Si estuviera tratando de escribir una parte con todas las cosas que quería hacer, esta las cumpliría todas”, contó Craig en conferencia de prensa

Manuele Mangiarotti - IPA via ZUMA Press