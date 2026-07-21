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En fotos: de los días de vacaciones de Rod Stewart en Ibiza al paso de Zendaya y Tom Holland por México

El músico, que brilla en los escenarios desde la década del 70, se tomó un descanso con su familia mientras los protagonistas de Spider-Man: un nuevo día siguen de gira promocionando el film

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