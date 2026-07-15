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Personajes
En fotos: de Vicky Xipolitakis a Mick Jagger, los famosos que disfrutaron en Atlanta de la semifinal entre Argentina e Inglaterra
Las celebridades no quisieron perderse este tan esperado encuentro que coronó como finalista del Mundial 2026 a la albiceleste
15 de julio de 2026
19:08
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LA NACION
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Marley y Vicky Xipolitakis, un clásico para alentar a la Selección
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Stefi Xipolitakis lució un look muy especial para alentar a la Scaloneta. Además de vestir la camiseta, sumó un moño y una trenza albiceleste en su cabello y pintó sus labios al tono
ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El palco de los Messi. Antonella Roccuzzo junto a sus hijos y familiares apoyando al capitán de la Scaloneta en su último Mundial
JUAN MABROMATA - AFP
David Beckham, Victoria y su hijo Cruz fueron a gran parte de los partidos de esta Copa del Mundo. Esta tarde, no podían faltar para alentar a Inglaterra
PAUL ELLIS - AFP
Fue una tarde difícil para el exfutbolista inglés. Mientras hinchaba por su país, tenía que enfrentarse a uno de sus jugadores favoritos: Leo Messi, quién actualmente es parte de su equipo Inter Miami
ODD ANDERSEN - AFP
En uno de los vips también se lo vio a Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones. Con una camisa floreada, gorrita y gafas el rockero no pasó desapercibido
Marcelo Tinelli disfrutó de este partido con sus hijas Micaela y Candelaria
Marley y Vicky Xipolitakis lookeados de pies a cabeza. La panelista griega está acompañando al conductor en su ciclo Por el Mundo
instagram.com/marley_ok/
Nancy Pazos, otra de las argentinas que viajó para alentar a la Selección en estas últimas fases
La actriz argentina Maia Reficco, novia de Franco Colapinto, hinchó por la Scaloneta junto a su hermano Joaquín
instagram.com/maiareficco/
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Marley
Marcelo Tinelli
Maia Reficco
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