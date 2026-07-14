Brian Austin-Green se sinceró sobre su matrimonio con Megan Fox y lo que aprendió luego de la ruptura

Después de 15 años de matrimonio con Megan Fox, tres hijos en común, un divorcio que se selló en 2022 y varios años de terapia, Brian Austin Green llegó a una conclusión que modificó su vida: en las relaciones amorosas, la amistad es más importante que la atracción física.

La profunda revelación de la estrella de Beverly Hills 90210 sucedió durante su participación en el podcast I Do, Part 2, donde se prestó al juego de responder las preguntas de los oyentes sobre el amor. En ese ida y vuelta aprovechó para contar la enseñanza que le dejó su ruptura con la protagonista de Transformers.

Brian Austin Green y su prometida, Sharna Burguess Grosby Group

“Mi ex y yo estuvimos juntos casi 15 años. Estuvimos casados casi diez y yo empezaba las relaciones desde la atracción física”, reconoció el actor de 52 años. Según explicó, durante mucho tiempo creyó que el deseo era el punto de partida natural de una pareja y que el vínculo emocional llegaba después.

Fue el final de su matrimonio con Fox lo que se convirtió en un punto de inflexión en su vida y lo obligó a lo obligó a replantearse esa lógica. “Me divorcié, algo que nunca imaginé. Tenía tres hijos y era padre soltero. Sabía que no quería repetir las cosas que había hecho antes”, reconoció. Para romper con su antiguo patrón, Green buscó ayuda. “Pasé por todo tipo de terapia y todo tipo de cosas para descubrir realmente qué era lo que aportaba a una relación”, explicó.

Megan Fox y Brian Austin Green compartieron durante su relación varias alfombras rojas Reuters

Ese trabajo personal influyó de forma determinante en el comienzo de su romance con la bailarina Sharna Burgess, su actual prometida y a quien conoció en 2020 gracias a amigos en común. Green explicó que, a diferencia de sus experiencias anteriores, esta vez la relación nació desde la amistad y recordó que, durante los primeros encuentros, pasaban horas conversando mientras desayunaban.

La conexión entre ellos, en consecuencia, surgió de una manera natural, antes incluso de que apareciera el amor. “Éramos amigos de una forma muy fácil y muy genuina. Después nos dimos cuenta de que también funcionábamos como pareja y ahí empezó la relación”.

Para el actor, ese cambio de perspectiva hizo la diferencia. “Cuando partes de una conexión genuina con alguien, entonces no te importa tanto si realmente le interesas o no, porque ya estás hablando de una forma muy transparente”, confió.

Megan Fox y Brian Austin Green tuvieron varias crisis antes de divorciarse GROSBY GROUP - LA NACION

Green contó, además, que desde que empezaron a salir con Baugness decidieron hablar con total honestidad sobre sus virtudes y también sobre sus defectos. “Sharna y yo hablamos sobre nuestras mejores y peores cualidades. De alguna manera lo pusimos todo sobre la mesa”, repasó. En ese momento se dieron cuenta que el vínculo funcionaba.

Como contrapunto, Green explicó que llegó a la conclusión de que las relaciones sostenidas únicamente por la atracción física suelen desgastarse con el tiempo. Según su experiencia, cuando desaparece la intensidad inicial quedan en evidencia las diferencias que nunca llegaron a resolverse porque no existía una verdadera conexión emocional. “Eso solo va a durar un tiempo, hasta que llegues al punto de pensar: ‘No soporto más a esta persona’ y que ya no te llame la atención”.

Una imagen de la boda secreta de Megan Fox y Brian Austin Green, en Hawai, en 2010

Green y Fox se conocieron durante el rodaje de la serie Hope & Faith y comenzaron a salir en 2004. La pareja pasó por el altar en 2010 y tuvieron tres hijos: Noah, Bodhi y Journey. Aunque atravesaron una primera separación en 2015 y luego una reconciliación, la ruptura definitiva llegó en 2020 y el divorcio se concretó dos años después

Pese al impacto del final, los dos reconstruyeron sus vidas sentimentales. Hoy Green está comprometido con Burgess, con quien además tiene un hijo, Zane. Fox, por su parte, mantuvo una mediática relación con Machine Gun Kelly, con quien también comparte una hija.

A pesar de los altibajos que atravesaron tras la separación, el actor aseguró en distintas oportunidades que lograron construir una relación cordial como padres y que hoy el bienestar de sus hijos sigue siendo la prioridad.