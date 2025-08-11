LA NACION

En fotos: del festejo de cumpleaños de Ana García Moritán al reencuentro de Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia

La hija de Pampita y Roberto García Moritán celebró sus cuatro años y nadie quiso perderse la fiesta: incluso dijo presente la nueva novia del exfuncionario, Priscila Crivocapich

Pampita junto a su hija, Anita, el sábado durante el gran festejo
Ana, la pequeña hija de Carolina Ardohain y Roberto García Mortián, cumplió cuatro años y lo festejó el sábado por la tarde rodeada de todos sus afectos: sus amigos del jardín, su gran familia ensamblada y varios famosos muy cercanos a sus padres
La fiesta tuvo lugar en un salón de eventos ubicado en Punta Carrasco y la temática elegida fue de la película infantil furor del momento, Lilo y Stitch. En su gran día, Anita lució un vestido de tul violeta lleno de brillos plateados. Completó el outfit con una tiara rosa y zapatitos de vestir haciendo juego
A un año de su ruptura con Pampita, Roberto García Moritán llegó al festejo acompañado de su flamante novia, la modelo Priscila Crivocapich. Todo parece indicar que la relación entre todos es muy cordial
Quienes tampoco quisieron perderse el festejo fueron Amancio y Magnolia, los hijos de Benjamín Vicuña, ex de Pampita, y de la China Suárez. Los niños llegaron de Turquía el viernes por la noche y al día siguiente se mostraron entusiasmados en la celebración de Ana. En la foto, también se puede ver a Anita Espasandin, pareja del actor
Thania Dos Santos, la mamá de Pampita y abuela de Anita, no quiso faltar a la cita. Tampoco Guillermo Ardohain, hermano de la conductora y modelo, y su pareja, Malena Zermoglio
La periodista Angie Balbiani y Gabriel Oliveri, íntimos de Pampita, posaron junto al hijo de la panelista y Stich para las fotos
Bautista Vicuña, muy canchero en el cumpleaños de su hermanita
Floppy Tesouro llegó al cumpleaños con su novio, Salvador Becciu, y un gran regalo para la pequeña Anita
Más integrantes de la enorme familia ensambada que logró conformar Pampita: Santino y Delfina García Moritán, los hijos del exfuncionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Milagros Brito, y Francesca Garavaglia, hija de Brito y Agustín Garavaglia
Barby Franco y el mediático abogado, Fernando Burlando, llevaron a la pequeña Sarah al festejo de su amiga Anita
De regreso a la Argentina

El viernes por la noche, Magnolia y Amancio Vicuña aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a Rufina Cabré, su hermana mayor. Los tres hijos de la China Suárez regresaron de Turquía luego de unas vacaciones con su mamá, quien se instaló en Estambul para acompañar a su pareja, Mauro Icardi
El emotivo reencuentro entre Benjamín Vicuña y sus hijos. Las encargadas de traer a los chicos desde Turquía fueron la mamá de la China, Marcela Riveiro y la niñera
Mientras Magnolia se prendió a los brazos de su papá, Amancio aprovechó para mostrarle uno de sus juguetes a su hermano mayor
Feliz por el reencuentro, Benjamín Vicuña se fue del Aeropuerto de Ezeiza a su casa con sus tres hijos
