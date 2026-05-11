En fotos: del festejo de George Clooney en Saint-Tropez a los looks de Brooke Shields Priyanka Chopra y Jennifer Lopez
La estrella de Hollywood celebró sus 65 años rodeado de amigos y el outfit de Amal Clooney, su mujer, no pasó desapercibido. Mientras tanto, en diferentes eventos, las actrices despegaron todo su glamour con diseños exclusivos
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LA NACION
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