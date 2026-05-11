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En fotos: del festejo de George Clooney en Saint-Tropez a los looks de Brooke Shields Priyanka Chopra y Jennifer Lopez

La estrella de Hollywood celebró sus 65 años rodeado de amigos y el outfit de Amal Clooney, su mujer, no pasó desapercibido. Mientras tanto, en diferentes eventos, las actrices despegaron todo su glamour con diseños exclusivos

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Brooke Shields, Priyanka Chopra y Jennifer Lopez
Brooke Shields, Priyanka Chopra y Jennifer Lopez, tres divas que caminaron la alfombra roja de diferentes eventosAgencias
George Clooney decidió celebrar sus 65 años a puro glamour: la estrella de Hollywood eligió el exclusivo Club 55 en Saint-Tropez, donde disfrutó de un largo almuerzo con amigos en el icónico restaurante de la Riviera Francesa. A su lado, incondicional, estuvo todo el tiempo su mujer, Amal Clooney
George Clooney decidió celebrar sus 65 años a puro glamour: la estrella de Hollywood eligió el exclusivo Club 55 en Saint-Tropez, donde disfrutó de un largo almuerzo con amigos en el icónico restaurante de la Riviera Francesa. A su lado, incondicional, estuvo todo el tiempo su mujer, Amal ClooneyEliot Press/The Grosby Group
Amal Clooney se robó todas las miradas cuando se bajó de la embarcación que los llevó a destino. La abogada de derechos humanos británico-libanesa caminó la pasarela marítima enfundada en un conjunto de Pucci compuesto por un top de paillets rojos, naranjas y negros y una minifalda negra con dos profundas aberturas delanteras. Completó el look con sus largas piernas al descubierto, unas botas negras y una amplia sonrisa en la cara
Amal Clooney se robó todas las miradas cuando se bajó de la embarcación que los llevó a destino. La abogada de derechos humanos británico-libanesa caminó la pasarela marítima enfundada en un conjunto de Pucci compuesto por un top de paillets rojos, naranjas y negros y una minifalda negra con dos profundas aberturas delanteras. Completó el look con sus largas piernas al descubierto, unas botas negras y una amplia sonrisa en la caraEliot Press/The Grosby Group
Mariah Carey y Anderson .Paak reavivaron los rumores de romance con una llamativa aparición: fueron fotografiados en la previa a una noche de cine -fueron a ver El diablo ivss a la moda 2 en el Century City Mall de Los Ángeles- tomados de la mano. La intérprete de “Fantasy” y el rapero colaboraron recientemente en varias canciones del nuevo álbum de la artista, Here For It All
Mariah Carey y Anderson .Paak reavivaron los rumores de romance con una llamativa aparición: fueron fotografiados en la previa a una noche de cine -fueron a ver El diablo ivss a la moda 2 en el Century City Mall de Los Ángeles- tomados de la mano. La intérprete de “Fantasy” y el rapero colaboraron recientemente en varias canciones del nuevo álbum de la artista, Here For It AllBackgrid/The Grosby Group
El actor y comediante estadounidense Kevin Hart y Eniko Hart, su mujer, posaron en la alfombra roja del programa The Roast of Kevin Hart que tuvo lugar en el Is A Joke Fest. El festival de comedia, organizado por Netflix, reúne shows de stand up, especiales en vivo, podcasts, sketches y presentaciones de algunos de los comediantes más famosos
El actor y comediante estadounidense Kevin Hart y Eniko Hart, su mujer, posaron en la alfombra roja del programa The Roast of Kevin Hart que tuvo lugar en el Is A Joke Fest. El festival de comedia, organizado por Netflix, reúne shows de stand up, especiales en vivo, podcasts, sketches y presentaciones de algunos de los comediantes más famososKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fiel a su estilo, Jennifer Lopez acaparó toda la atención apenas pisó la alfombra roja del evento The Roast of Kevin Hart. La actriz y cantante optó por un vestido midi de Michael Costello con un detalle drapeado en la cintura
Fiel a su estilo, Jennifer Lopez acaparó toda la atención apenas pisó la alfombra roja del evento The Roast of Kevin Hart. La actriz y cantante optó por un vestido midi de Michael Costello con un detalle drapeado en la cinturaKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Muy canchero, el actor John Stamos también fue de la partida. El galán de Full House se distinguió con un traje en color manteca que llevó con una remera negra estampada y lentes de sol
Muy canchero, el actor John Stamos también fue de la partida. El galán de Full House se distinguió con un traje en color manteca que llevó con una remera negra estampada y lentes de sol KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Las comediantes Chelsea Handler y Tiffany Haddish, conocidas por su humor filoso, coincidieron en el Netflix Is A Joke Fest y no dudaron en posar juntas
Las comediantes Chelsea Handler y Tiffany Haddish, conocidas por su humor filoso, coincidieron en el Netflix Is A Joke Fest y no dudaron en posar juntasKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz de Una batalla tras otra, Regina Hall, eligió para la ocasión un vestido largo y brillante en color borravino en el que se destacó su profundo escote
La actriz de Una batalla tras otra, Regina Hall, eligió para la ocasión un vestido largo y brillante en color borravino en el que se destacó su profundo escoteKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Priyanka Chopra deslumbró con un vestido artesanal de Amit Aggarwal bordado a mano con el que buscó honrar sus raíces indias en la 2026 Gold Gala, un evento que celebra a las figuras destacadas de la comunidad asiática y del Pacífico. La actriz y productora fue distinguida con el reconocimiento Global Vanguard Honor
Priyanka Chopra deslumbró con un vestido artesanal de Amit Aggarwal bordado a mano con el que buscó honrar sus raíces indias en la 2026 Gold Gala, un evento que celebra a las figuras destacadas de la comunidad asiática y del Pacífico. La actriz y productora fue distinguida con el reconocimiento Global Vanguard HonorAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Sin dudas, la gran protagonista del look de Chrissy Teigen fue su falda globo. La actriz y modelo llevó un diseño strapless en negro en el que resaltó la voluminosa falda burbuja en verde agua AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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La actriz y comediante Mindy Kaling también optó por un vestido en tonos verdes y azules. En el diseño de la estrella de The office se destacaron sus bordados, sus lentejuelas brillantes y los detalles dorados que adornaron la prendaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Halsey, por su parte, desplegó toda su osadía: llevó un vestido de estilo griego transparente de tul color nude con detalles bordadosAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Brooke Shields asistió a la première neoyorquina de la serie You're Killing Me, organizada por Acorn TV en el Crosby Street Hotel, con un look muy rockero: la célebre actriz llevó un vestido strapless de cuero rojo que combinó con stilettos a tonoARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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