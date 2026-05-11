En fotos: del festejo de George Clooney en Saint-Tropez a los looks de Brooke Shields Priyanka Chopra y Jennifer Lopez

Amal Clooney se robó todas las miradas cuando se bajó de la embarcación que los llevó a destino. La abogada de derechos humanos británico-libanesa caminó la pasarela marítima enfundada en un conjunto de Pucci compuesto por un top de paillets rojos, naranjas y negros y una minifalda negra con dos profundas aberturas delanteras. Completó el look con sus largas piernas al descubierto, unas botas negras y una amplia sonrisa en la cara

Eliot Press/The Grosby Group