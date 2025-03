Ricci, muy emocionada y agradecida por la distinción, posó junto a Sarah Zurell, Patty Jenkins, Dan Bucatisky Steven Nissen. "Quiero dar las gracias a mi familia", expresó Ricci en su discurso. "Mark, eres el esposo más comprensivo y cariñoso. Freddie, me hiciste sentir tan amada el día que naciste y me reconectaste con el arte, la pasión y la ambición. Y Cleo, mi preciosa niñita, te amo tanto. Me inspira toda tu fuerza, coraje y espíritu. ¡Ella es realmente enérgica!", dijo la actriz durante su discurso de agradecimiento

FREDERIC J. BROWN - AFP