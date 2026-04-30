Martin Fierro de la TV 2026: todos los nominados y las primeras polémicas
Aptra celebrará el lunes 18 de mayo la entrega de los galardones a lo mejor de la pantalla chica del último año. Uno por uno, quienes están en competencia
El próximo lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizarán una nueva velada de premios: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregará los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica de 2025.
Por supuesto, tras el anuncio de los nominados surgieron las primeras polémicas, como por ejemplo la ausencia de Mario Pergolini en la categoría de mejor labor en conducción masculina. “No estoy enojado con Pergolini, tengo buena relación con él, pero me cansé que diga pavadas como que la televisión está muerta”, señaló Luis Ventura, presidente de Aptra, en diálogo con Puro Show. También generó discusión en las redes los candidatos de la terna revelación, que incluyen a una actriz -Laura Grandinetti- y a los influencers Ian Lucas y Sofía Gonet, más conocida como La reini, por su participación en MasterChef Celebrity.
Asimismo, pareciera que los miembros de Aptra ya no quieren quedar mal con ninguna conductora de TV y por eso la categoría mejor labor en conducción femenina es la que tiene más integrantes: 7 en total. Aunque llamativamente la dinastía Legrand quedó fuera de esta terna.
Aquí, la lista completa de nominados:
Ficción
Amia, la serie (Telefe)
La voz ausente (Eltrece)
Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)
Periodístico
Camino a casa (Telefe)
GPS (América)
Opinión pública (Elnueve)
Humorístico / De Actualidad
La noche perfecta (Eltrece)
Las chicas de la culpa (Eltrece)
Polémica en el bar (América)
Deportivo
ACTC media TV (Televisión Pública)
Carburando (Eltrece)
Knockout 9 (Elnueve)
Futbolístico
Conmebol Libertadores (Telefe)
Mundial de clubes (Telefe)
Pasión por el fútbol (Eltrece)
Noticiero diurno
Arriba argentinos (Eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Telenueve al mediodía (Elnueve)
Noticiero Nocturno
América noticias (América)
Telefe noticias (Telefe)
Telenoche (Eltrece)
Interés General
Almorzando con Juana (Eltrece)
El diario de Mariana (América)
Los profesionales de siempre (Elnueve)
Sálvese quien pueda (América)
LAM (América)
Lape club social informativo (América)
Musical
Hay música siempre (Televisión Pública)
La peña de morfi (Telefe)
Pasión de sábado (América)
Planeta nueve (Elnueve)
Magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
Nara que ver (Elnueve)
Qué te pasa (Net TV)
Con Carmen (Elnueve)
Cultural/Educativo
Argentina de película (América)
Ser humanos (América)
Tierras (Telefe)
Entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
Buenas noches familia (Eltrece)
Pasapalabra (Telefe)
Big Show
La voz argentina (Telefe)
Medianoche con Jey (Elnueve)
Otro día perdido (Eltrece)
Reality
Cuestión de peso (Eltrece)
MasterChef celebrity (Telefe)
Gran Hermano 2025 (Telefe)
Gastronomía
Ariel en su salsa (Telefe)
Escuela de cocina (Elnueve)
¡Qué mañana! (Elnueve)
Viajes / Turismo
Iván de viaje (Telefe)
Por el mundo (Telefe)
Resto del mundo (Eltrece)
Programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
Aire de campo (Televisión Pública)
Intelexis (Net TV)
Mascotas al rescate (América)
Jurados
Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)
Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)
Labor en conducción femenina
Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)
Pamela David (Desayuno americano – América)
Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
Karina Mazzoco (A la tarde- América)
Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)
Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)
Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)
Labor en conducción masculina
Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)
Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)
Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)
Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)
Soledad Larghi (América Noticias – América)
Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)
Labor periodística masculina
Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)
Rolando Graña (América noticias y GPS – América)
Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)
Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)
Cronista / Movilero
Alejandro Guatti (Intrusos – América)
Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)
Martín Salwe (Lape club social informativo – América)
Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)
Panelista femenina
Marcela Feudale (LAM– América)
Edith Hermida (Bendita – Elnueve)
Natalie Weber (Pasó en América – América)
Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe)
Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)
Panelista masculino
Martín Candalaft (DDM – América)
Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)
Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)
Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)
Mejor actor
César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)
Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)
Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)
Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)
Mejor actriz
Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)
Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)
Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)
Revelación
Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)
Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)
Sofía Gonet (MaterChef celebrity- Telefe)
Labor humorística
Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)
Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)
Darío Lopilato (Viralizados – América)
Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)
Autor/Guionista
Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)
Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Director
Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)
Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Guillemo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)
Director de no ficción
Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)
Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)
Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)
Tarjetita, Swiss Medical (La América)
Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires
Producción integral
La voz argentina (Telefe)
Otro día perdido (Eltrece)
MasterChef celebrity (Telefe)
Telefe noticias (Telefe)
