Martin Fierro de la TV 2026: todos los nominados y las primeras polémicas

Aptra celebrará el lunes 18 de mayo la entrega de los galardones a lo mejor de la pantalla chica del último año. Uno por uno, quienes están en competencia

LA NACION
Santiago del Moro, Juana Viale y Edith Hermida, algunos de los nominados al Martín Fierro de la TV
Santiago del Moro, Juana Viale y Edith Hermida, algunos de los nominados al Martín Fierro de la TVArchivo

El próximo lunes 18 de mayo las figuras más destacadas del mundo de la televisión protagonizarán una nueva velada de premios: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregará los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica de 2025.

Por supuesto, tras el anuncio de los nominados surgieron las primeras polémicas, como por ejemplo la ausencia de Mario Pergolini en la categoría de mejor labor en conducción masculina. “No estoy enojado con Pergolini, tengo buena relación con él, pero me cansé que diga pavadas como que la televisión está muerta”, señaló Luis Ventura, presidente de Aptra, en diálogo con Puro Show. También generó discusión en las redes los candidatos de la terna revelación, que incluyen a una actriz -Laura Grandinetti- y a los influencers Ian Lucas y Sofía Gonet, más conocida como La reini, por su participación en MasterChef Celebrity.

Asimismo, pareciera que los miembros de Aptra ya no quieren quedar mal con ninguna conductora de TV y por eso la categoría mejor labor en conducción femenina es la que tiene más integrantes: 7 en total. Aunque llamativamente la dinastía Legrand quedó fuera de esta terna.

Aquí, la lista completa de nominados:

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

Romina Manguel, la conductora de Opinión pública
Romina Manguel, la conductora de Opinión públicaArchivo

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América)

Deportivo

ACTC media TV (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

Telenueve
Telenueve

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Noticiero Nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Interés General

Almorzando con Juana
Almorzando con JuanaCaptura de video

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América)

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

A la Barbarossa
A la BarbarossaFabian Marelli

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece)

Reality

Masterchef Celebrity
Masterchef CelebrityAdrian Diaz Bernini

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Los jurados de La voz argentina
Los jurados de La voz argentinaadrian diaz bernini

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde- América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

Guido Kaczka, en The Balls
Guido Kaczka, en The Balls

Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)

Labor periodística masculina

Nelson Castro
Nelson Castro

Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)

Panelista femenina

Marcela Feudale (LAM– América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe)

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Panelista masculino

Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)

Mejor actor

Luciano Cáceres
Luciano Cáceres (Foto: Eltrece)

César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)

Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (MaterChef celebrity- Telefe)

La Reini
La Reini

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

Autor/Guionista

Amia, la serie
Amia, la serie

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Guillemo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires

Producción integral

Otro día perdido
Otro día perdidoCaptura de video

La voz argentina (Telefe)

Otro día perdido (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Telefe noticias (Telefe)

