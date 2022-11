En fotos: Del look sexy de Guillermina Valdes a la inesperada visita de Joan Manuel Serrat y su mujer al Maipo

Este fin de semana, la agenda social de los famosos se llenó de eventos y celebraciones. A la cena por los 10 años de Hairssime y la apertura de Curatoria en el Four Seasons se sumó la salida al teatro de Joan Manuel Serrat y su esposa.

Se acerca fin de año y nuestros días se llenan de encuentros y festejos para celebrar lo que fue este 2022. Y las celebrities no se quedan atrás. Este fin de semana, la agenda social de muchas figuras del ambiente estuvo recargada, ya que se llevaron a cabo dos eventos importantísimos en la ciudad de Buenos Aires.

En el día de ayer, la marca de cosmética capilar Hairssime celebró sus 10 años en el mercado con una cena de gala en el Hipódromo de Palermo. Allí se reunieron los principales clientes de la marca, distribuidores y celebridades e influencers como Débora Plager, Cande Ruggeri, Lizardo Ponce, Camila Cavallo, Majo Martino y Fabián Zitta . ¿La gran estrella de la noche? Guillermina Valdes, que fue nombrada embajadora y deslumbró a todos con un look total black.

Guillermina Valdes fue la gran protagonista de esta gala. La modelo eligió un diseño con escote corazón y tajo profundo de María Gorof. Se trata de un modelo que ya usó Pampita en la boda de María Belén Ludueña y Jorge Macri. Las bucaneras negras le sumaron sensualidad a su look Gerardo Viercovich

La periodista Débora Plager optó por un mono plateado con cinto arriba de los tobillos Gerardo Viercovich

A semanas de ser mamá, Cande Ruggeri también dijo presente. La modelo e influencer eligió un vestido corto básico al que le sumó un accesorio de canutillos plateados que le dieron el toque chic Gerardo Viercovich

Elegante pero canchero, Lizardo Ponce apostó al traje con remera y zapatillas Gerardo Viercovich

La modelo y el influencer llegaron juntos al Hipódromo de Palermo. De hecho, Ruggeri lo escrachó en sus stories de Instagram por su impuntualidad Gerardo Viercovich

Muy sexy, Majo Martino lució un vestido irregular sin espalda en tonos nude.El clutch estilo princesa le dio un toque especial Gerardo Viercovich

Súper elegante, Fabián Zitta también fue parte de esta gran celebración. El diseñador vistió traje con mocasines y una corbata con diseño en tono azul eléctrico Gerardo Viercovich

En una noche súper agradable, el Hipódromo Palermo se llenó de figuras para celebrar los 10 años de Hairssime Gerardo Viercovich

Gran apertura gran...

Este fin de semana también se llevó a cabo la apertura de la segunda tienda de Curatoria, en el hotel Four Seasons. El espacio, creado por Astrid Muñoz, la exmodelo puertorriqueña casada con el polista Eduardo Novillo Astrada, simboliza la fusión entre lo autóctono y la sofisticación, unido al compromiso social con los pueblos originarios.

Referente del handmade luxury, la marca propone una colección de piezas únicas hechas a mano, donde se destaca la historia detrás de cada objeto. Valeria Mazza, Concepción Blaquier, María Freytes y Evelyn Scheidl fueron parte de esta gran inauguración en el barrio de Retiro.

Valeria Mazza junto a Astrid Muñoz en el Four Seasons Buenos Aires. Mientras la modelo eligió un vestido estampado en tres colores, la empresaria optó por una túnica gris hasta los pies

María Freytas también apostó por el color con una pollera en color maíz

Evelyn Scheidl eligió un outfit monocromo de pantalón y kimono al que complementó con chatitas

El espectador menos pensado

En medio de su gira despedida por la Argentina, Joan Manuel Serrat asistió al teatro Maipo para ver el exitoso musical Come From Away. Acompañado por su mujer, Candela Tiffón y ubicado en la fila 5 de la magnífica sala, el artista catalán se emocionó con la temática de este éxito de Broadway y aplaudió de pie al finalizar la función.

Antes de retirarse, el cantante se subió al escenario para charlar y felicitar a todo su elenco, encabezado por Carla Calabrese, actriz, productora y directora de este suceso que tuvo veintitrés nominaciones a los premios Hugo y trece a los ACE.

Joan Manuel Serrat y su esposa junto a Carla Calabrese, la productora y directora de Come From Away Gentileza: Teatro Maipo

Emocionado, el cantante español posó junto a todo el elenco una vez terminada la función Gentileza: Teatro Maipo

