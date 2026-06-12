Muchachas, la serie sobre las mujeres de los campeones del mundo y una polémica

¿Qué hay detrás de la etiqueta de “botinera”? Lejos de los prejuicios, Muchachas pone el foco en seis mujeres que ocuparon un lugar importante en la vida de algunos de los campeones del mundo de Qatar 2022. La docuserie explora sus experiencias en torno a la maternidad, la familia, el trabajo y los desafíos de desarrollar una identidad propia en un universo atravesado por la fama y la exposición pública.

A lo largo de tres episodios, la producción de Bourke Films dirigida por Rodolfo Lamboglia reúne los testimonios de Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bascerano (ya separada de Germán Pezzella). Filmada en distintas ciudades de Europa y los Estados Unidos, la docuserie reconstruye sus experiencias personales y muestra cómo atravesaron los cambios, las mudanzas, la maternidad y la exposición pública que implica formar parte del entorno de futbolistas de primer nivel.

Además de la voz de sus protagonistas, Muchachas incorpora la mirada de algunos de los futbolistas: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Ángel Correa. Esta vez corridos del centro de la escena, los deportistas reflexionan sobre el lugar que estas mujeres ocuparon en distintos momentos de sus vidas, tanto dentro como fuera de la cancha. El resultado es un retrato íntimo que se aleja de las construcciones mediáticas tradicionales y explora una faceta poco conocida del universo que rodea a los campeones del mundo.

Londres, Manchester, Milán, Madrid, Buenos Aires, Nueva York: Muchachas recorre cada una de las ciudades que estas mujeres hicieron propias y, a través de sus testimonios, explora cómo atravesaron experiencias como la maternidad, los cambios de país, la adaptación a nuevas culturas y la construcción de proyectos propios mientras convivían con la exigencia y la exposición que rodean al fútbol profesional.

Una a una, las protagonistas

Aunque sus historias quedaron asociadas a las de algunos de los futbolistas más importantes de la selección argentina campeona en Qatar 2022, cada una construyó su propio recorrido y profesional. Quiénes son, a qué se dedican y cómo es la vida de las seis mujeres que protagonizan Muchachas, incluida una polémica inesperada, ya que una de ellas ya está separada de su pareja, el jugador de fútbol Germán Pezzella.

Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes se encuentran juntos desde la adolescencia (Foto:valucervantes)

Pareja de Enzo Fernández y madre de sus dos hijos, Olivia y Benjamín. La influencer y creadora de contenido acompañó al mediocampista en distintas etapas de su carrera, desde sus primeros pasos en River Plate hasta su desembarco en Europa. Durante años compartió en redes sociales aspectos de la vida familiar y las mudanzas que acompañaron el crecimiento profesional del futbolista. Luego de una separación temporal que tuvo lugar después de Qatar, la pareja decidió volver a apostar al amor. Hoy, Cervantes tiene, además, su propia marca de ropa deportiva.

Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo junto a Lautaro Martínez

La mendocina está casada con Lautaro Martínez y es madre de dos hijos junto al delantero. Radicada en Italia desde hace varios años, estudió Economía —aunque no terminó la carrera— y desarrolló distintos emprendimientos vinculados al bienestar, la alimentación saludable y la comunicación digital. Su presencia en redes sociales la convirtió en una de las figuras más reconocidas entre las parejas de futbolistas argentinos.

Emilia Ferrero

Julián Álvarez junto a Emilia Ferrero y su pequeño heredero, Amadeo

Pareja de Julián Álvarez desde la adolescencia, mantiene una relación de bajo perfil pese a la enorme popularidad alcanzada por el delantero tras el Mundial de Qatar. Oriunda de Córdoba, ha acompañado al futbolista durante su paso por Europa y si bien suele mantenerse alejada de la exposición mediática, trabaja como modelo y creadora de contenido. En enero de este año la pareja le dio la bienvenida a Amadeo, su primer hijo.

Muriel López Benítez

Lisandro Martínez, Muriel López Benítez y la pequeña Aurora

Esposa de Lisandro Martínez, conoció al defensor cuando ambos eran adolescentes. Ella estuvo presente durante el crecimiento de la carrera deportiva del futbolista, desde sus primeros pasos en la Argentina hasta su consolidación en el fútbol europeo. Hoy, viven en Inglaterra, donde formaron una familia con la llegada de Aurora, su primera hija.

Sabrina Di Marzo

Sabrina Di Marzo y Ángel Correa

Sabrina Di Marzo mantiene una relación con Ángel Correa desde que ambos eran adolescentes en Rosario. Acompañó al delantero durante su carrera en la Argentina y en Europa antes de su consagración con la selección argentina en Qatar 2022. Madre de sus tres hijas, hoy viven en México, donde juega él. En sus redes sociales, comparte contenidos vinculados a la maternidad, el bienestar y la vida cotidiana.

Agustina Bascerano

Germán Pezzella y Agustina Bascerano Instagram: @germanpezzella

Modelo y emprendedora, Agustina Bascerano compartió más de una década de su vida con Germán Pezzella, a quien acompañó durante gran parte de su carrera profesional, incluyendo la conquista del Mundial de Qatar 2022. La pareja se casó después de varios años de relación y construyó gran parte de su historia en Europa. Su separación sucedió en medio de un escándalo y tuvo amplia repercusión mediática. Pero la ruptura definitiva sucedió después del rodaje de esta serie.

Cuándo y dónde ver Muchachas

Muchachas estrenó su primer capítulo el sábado pasado por Telefe, a las 23.45, y cada sábado emitirá un nuevo capítulo. Pero, además, esta producción está disponible en Mercado Play para toda Latinoamérica.