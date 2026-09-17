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En fotos: del parecido de Sienna Miller y su hija al look militar de Brad Pitt para el estreno de su nueva película
Esta semana, algunas de las estrellas más importantes de Hollywood disfrutaron de eventos exclusivos, pero también fueron sorprendidas en situaciones más casuales o no tan glamorosas
17 de septiembre de 2026
17:14
1
minuto de lectura
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LA NACION
Agregar LA NACION en
Sienna Miller asistió al estreno de la serie War acompañada por su hija, Marlowe Sturridge
Neil Mockford - FilmMagic
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Sienna Miller y Dominic West posan sonrientes en la premiere mundial de War, la nueva serie de HBO Max, que se llevó a cabo este miércoles en Londres
Scott A Garfitt - Invision
La serie se centra en las andanzas de dos prestigiosos bufetes de abogados londinenses que se enfrentan en un escandaloso caso de divorcio
HENRY NICHOLLS - AFP
Para la oacasión la actriz impactó con el dramático vestido "Dark Phoenix" de la diseñadora Dilara Fındıkoğlu (colección Otoño 2023), un diseño de alta costura confeccionado enteramente con plumas negras bordadas que recreaban el efecto de un "cisne negro". La prenda destaca por su silueta escultural con un corpiño estilo corsé de escote palabra de honor, caderas exageradamente estructuradas y una falda tubo hasta los tobillos, complementada en la espalda por un cierre de cordones entrelazados
Scott A Garfitt - Invision
Miller estuvo acompañada Marlowe, su hija de 14 años, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge. Si bien por decisión de sus padres la adolescente pasó su infancia alejada de los flashes, recientemente comenzó a captar la atención de la industria de la moda. En el estreno de la serie, eligió un look urbano: remera amarrilla, falda recta de tiro bajo y zapatos bajos, combiado con una cartera Chloé Paddington vintage rescatado del guardarropas de su mamá
Neil Mockford - FilmMagic
Lejos de allí, Sturridge posó junto a Rami Malek en la alfombra roja del Festival Internacional de Toronto, antes de la proyección de The Man I Love, la película ambientada en los años ochenta que los tiene como protagonistas
VALERIE MACON - AFP
Siempre elegante y sofisticada, Camila Morrone fue fotografiada al llegar a la presentación de la Colección Classica de Swarovski, que se llevó a cabo el 16 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La actriz optó por lucir un vestido largo negro de silueta fluida y ceñida al cuerpo
JOHN LAMPARSKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rihanna fue a cenar al restaurante César de París después de asistir al concierto de Céline Dion. La cantante y empresaria lució un traje azul marino de rayas compuesto por una chaqueta cruzada y pantalones amplios. Completó el conjunto con stilettos de estampado serpiente, gafas de sol estrechas en color negro, un bolso plateado con brillo y un bralette negro de encaje
Grosby Group - Best Image/The Grosby Group
Kevin Costner, en cambio fue visto haciendo las compras en un supermercado de Santa Bárbara junto a la entrenadora de estilo de vida Jennifer Milburn,a quien los medios señalan como su nueva novia. En las fotografías puede verse a la mujer empujando un carrito con carne vacuna, verduras, jugo de naranja y cereales, luciendo una camisa blanca y un short de jean. El protagonista de Robin Hood, a su vez, se mostró con una chomba blanca, pantalón ceñido al tono y ojotas
Grosby Group - Coleman Rayner/The Grosby Group
Bella Hadid paseó por Tribeca, Nueva York, con un minivestido naranja, un abrigo beige sobre el brazo, botas de cuero marrón hasta la rodilla y un bolso de Staud. La supermodelo completó el look con gafas de sol grandes con cristales rojizos y una bandana a cuadros sobre la cabeza
Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Brad Pitt y su novia Ines de Ramon asistieron al estreno mundial de El corazón de la bestia en el FirstBank Amphitheater el 16 de septiembre de 2026 en Franklin, Tennessee
JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El particular atuendo del actor -un traje con estampado militar sobre una remera verde- no fue casual: en el film interpreta a un soldado herido de Fuerzas Especiales que junto a su perro militar lucha por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras busca el camino de regreso
George Walker IV - Invision
Pitt posó además con miembros del equipo: el director Davis Ayer, los productores Olivia Hamilton y Marty Bowen, y sus compañeros de elenco Anna Lambe y J. K. Simmons
George Walker IV - Invision
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