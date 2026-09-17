Saltar al contenido principal
LA NACION

En fotos: del parecido de Sienna Miller y su hija al look militar de Brad Pitt para el estreno de su nueva película

Esta semana, algunas de las estrellas más importantes de Hollywood disfrutaron de eventos exclusivos, pero también fueron sorprendidas en situaciones más casuales o no tan glamorosas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sienna Miller asistió al estreno de la serie War acompañada por su hija, Marlowe Sturridge
Sienna Miller asistió al estreno de la serie War acompañada por su hija, Marlowe SturridgeNeil Mockford - FilmMagic
Sienna Miller y Dominic West posan sonrientes en la premiere mundial de War, la nueva serie de HBO Max, que se llevó a cabo este miércoles en Londres
Sienna Miller y Dominic West posan sonrientes en la premiere mundial de War, la nueva serie de HBO Max, que se llevó a cabo este miércoles en Londres Scott A Garfitt - Invision
La serie se centra en las andanzas de dos prestigiosos bufetes de abogados londinenses que se enfrentan en un escandaloso caso de divorcio
La serie se centra en las andanzas de dos prestigiosos bufetes de abogados londinenses que se enfrentan en un escandaloso caso de divorcio HENRY NICHOLLS - AFP
Para la oacasión la actriz impactó con el dramático vestido "Dark Phoenix" de la diseñadora Dilara Fındıkoğlu (colección Otoño 2023), un diseño de alta costura confeccionado enteramente con plumas negras bordadas que recreaban el efecto de un "cisne negro". La prenda destaca por su silueta escultural con un corpiño estilo corsé de escote palabra de honor, caderas exageradamente estructuradas y una falda tubo hasta los tobillos, complementada en la espalda por un cierre de cordones entrelazados
Para la oacasión la actriz impactó con el dramático vestido "Dark Phoenix" de la diseñadora Dilara Fındıkoğlu (colección Otoño 2023), un diseño de alta costura confeccionado enteramente con plumas negras bordadas que recreaban el efecto de un "cisne negro". La prenda destaca por su silueta escultural con un corpiño estilo corsé de escote palabra de honor, caderas exageradamente estructuradas y una falda tubo hasta los tobillos, complementada en la espalda por un cierre de cordones entrelazadosScott A Garfitt - Invision
Miller estuvo acompañada Marlowe, su hija de 14 años, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge. Si bien por decisión de sus padres la adolescente pasó su infancia alejada de los flashes, recientemente comenzó a captar la atención de la industria de la moda. En el estreno de la serie, eligió un look urbano: remera amarrilla, falda recta de tiro bajo y zapatos bajos, combiado con una cartera Chloé Paddington vintage rescatado del guardarropas de su mamá
Miller estuvo acompañada Marlowe, su hija de 14 años, fruto de su relación con el actor británico Tom Sturridge. Si bien por decisión de sus padres la adolescente pasó su infancia alejada de los flashes, recientemente comenzó a captar la atención de la industria de la moda. En el estreno de la serie, eligió un look urbano: remera amarrilla, falda recta de tiro bajo y zapatos bajos, combiado con una cartera Chloé Paddington vintage rescatado del guardarropas de su mamáNeil Mockford - FilmMagic
Lejos de allí, Sturridge posó junto a Rami Malek en la alfombra roja del Festival Internacional de Toronto, antes de la proyección de The Man I Love, la película ambientada en los años ochenta que los tiene como protagonistas
Lejos de allí, Sturridge posó junto a Rami Malek en la alfombra roja del Festival Internacional de Toronto, antes de la proyección de The Man I Love, la película ambientada en los años ochenta que los tiene como protagonistasVALERIE MACON - AFP
Siempre elegante y sofisticada, Camila Morrone fue fotografiada al llegar a la presentación de la Colección Classica de Swarovski, que se llevó a cabo el 16 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La actriz optó por lucir un vestido largo negro de silueta fluida y ceñida al cuerpo
Siempre elegante y sofisticada, Camila Morrone fue fotografiada al llegar a la presentación de la Colección Classica de Swarovski, que se llevó a cabo el 16 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La actriz optó por lucir un vestido largo negro de silueta fluida y ceñida al cuerpoJOHN LAMPARSKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Rihanna fue a cenar al restaurante César de París después de asistir al concierto de Céline Dion. La cantante y empresaria lució un traje azul marino de rayas compuesto por una chaqueta cruzada y pantalones amplios. Completó el conjunto con stilettos de estampado serpiente, gafas de sol estrechas en color negro, un bolso plateado con brillo y un bralette negro de encaje
Rihanna fue a cenar al restaurante César de París después de asistir al concierto de Céline Dion. La cantante y empresaria lució un traje azul marino de rayas compuesto por una chaqueta cruzada y pantalones amplios. Completó el conjunto con stilettos de estampado serpiente, gafas de sol estrechas en color negro, un bolso plateado con brillo y un bralette negro de encajeGrosby Group - Best Image/The Grosby Group
Kevin Costner, en cambio fue visto haciendo las compras en un supermercado de Santa Bárbara junto a la entrenadora de estilo de vida Jennifer Milburn,a quien los medios señalan como su nueva novia. En las fotografías puede verse a la mujer empujando un carrito con carne vacuna, verduras, jugo de naranja y cereales, luciendo una camisa blanca y un short de jean. El protagonista de Robin Hood, a su vez, se mostró con una chomba blanca, pantalón ceñido al tono y ojotas
Kevin Costner, en cambio fue visto haciendo las compras en un supermercado de Santa Bárbara junto a la entrenadora de estilo de vida Jennifer Milburn,a quien los medios señalan como su nueva novia. En las fotografías puede verse a la mujer empujando un carrito con carne vacuna, verduras, jugo de naranja y cereales, luciendo una camisa blanca y un short de jean. El protagonista de Robin Hood, a su vez, se mostró con una chomba blanca, pantalón ceñido al tono y ojotasGrosby Group - Coleman Rayner/The Grosby Group
Bella Hadid paseó por Tribeca, Nueva York, con un minivestido naranja, un abrigo beige sobre el brazo, botas de cuero marrón hasta la rodilla y un bolso de Staud. La supermodelo completó el look con gafas de sol grandes con cristales rojizos y una bandana a cuadros sobre la cabeza
Bella Hadid paseó por Tribeca, Nueva York, con un minivestido naranja, un abrigo beige sobre el brazo, botas de cuero marrón hasta la rodilla y un bolso de Staud. La supermodelo completó el look con gafas de sol grandes con cristales rojizos y una bandana a cuadros sobre la cabezaGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Brad Pitt y su novia Ines de Ramon asistieron al estreno mundial de El corazón de la bestia en el FirstBank Amphitheater el 16 de septiembre de 2026 en Franklin, Tennessee
Brad Pitt y su novia Ines de Ramon asistieron al estreno mundial de El corazón de la bestia en el FirstBank Amphitheater el 16 de septiembre de 2026 en Franklin, TennesseeJASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El particular atuendo del actor -un traje con estampado militar sobre una remera verde- no fue casual: en el film interpreta a un soldado herido de Fuerzas Especiales que junto a su perro militar lucha por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras busca el camino de regreso
El particular atuendo del actor -un traje con estampado militar sobre una remera verde- no fue casual: en el film interpreta a un soldado herido de Fuerzas Especiales que junto a su perro militar lucha por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras busca el camino de regresoGeorge Walker IV - Invision
Pitt posó además con miembros del equipo: el director Davis Ayer, los productores Olivia Hamilton y Marty Bowen, y sus compañeros de elenco Anna Lambe y J. K. Simmons
Pitt posó además con miembros del equipo: el director Davis Ayer, los productores Olivia Hamilton y Marty Bowen, y sus compañeros de elenco Anna Lambe y J. K. SimmonsGeorge Walker IV - Invision
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El feroz descargo de Georgina Barbarossa sobre el acoso que sufrió de Jorge Porcel
    1

    El feroz descargo de Georgina Barbarossa sobre su experiencia con Jorge Porcel: “Un degenerado”

  2. Tras su casamiento, Julieta Prandi se refirió al supuesto conflicto con los Ortega
    2

    Julieta Prandi, sobre las llamativas ausencias en su casamiento con Emanuel Ortega: “Había compromisos previos”

  3. La actriz que estuvo dispuesta a mentir, protestar y hasta morder para poder ser una estrella
    3

    Rosalind Russell, la actriz que estuvo dispuesta a mentir, protestar y hasta morder para poder ser una estrella

  4. Kevin Costner, ¿enamorado? Quién es Jennifer Milburn, su "misteriosa" acompañante 31 años menor que él
    4

    Kevin Costner, ¿enamorado? Quién es Jennifer Milburn, su “misteriosa” acompañante 31 años menor que él