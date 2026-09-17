En fotos: del parecido de Sienna Miller y su hija al look militar de Brad Pitt para el estreno de su nueva película

Kevin Costner, en cambio fue visto haciendo las compras en un supermercado de Santa Bárbara junto a la entrenadora de estilo de vida Jennifer Milburn,a quien los medios señalan como su nueva novia. En las fotografías puede verse a la mujer empujando un carrito con carne vacuna, verduras, jugo de naranja y cereales, luciendo una camisa blanca y un short de jean. El protagonista de Robin Hood, a su vez, se mostró con una chomba blanca, pantalón ceñido al tono y ojotas

Grosby Group - Coleman Rayner/The Grosby Group