Julieta Prandi, sobre las llamativas ausencias en su casamiento con Emanuel Ortega: “Había compromisos previos”

Tras seis años de amor, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron dar un paso más en su relación y este martes se casaron por civil. Si bien la ceremonia fue muy íntima y tuvo como invitados a un reducido grupo de familiares y amigos de los novios, lo que llamó la atención fue la ausencia de los hermanos del músico en el festejo. Ante las especulaciones sobre un posible conflicto entre la flamante novia y parte del clan Ortega, Prandi rompió el silencio y explicó el motivo por el cual algunos no estuvieron presentes.

Tras seis años de amor, la pareja se casó en el Registro Civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz y modelo fue interceptada por las cámaras de Intrusos al llegar a La100, emisora radial en la que trabaja desde hace años. “Estoy muy bien, muy feliz, casada. Tengo un día de mucha felicidad. Fue un día hermoso, la pasamos increíble, celebramos el amor”, contó la conductora de Sarasa, el ciclo que todas las tardes comparte con Mariano Peluffo. “Se habló mucho de los ausentes, entre ellos Mariano Peluffo”, le dijo Alejandro Guatti, notero del ciclo de América: “Bueno, Mariano estaba acá al aire”, explicó la rubia justificando su ausencia.

Si bien la celebración fue muy íntima -solo un grupo reducido de familiares y amigos entre los que se encontraban Palito Ortega, Evangelina Salazar, Julieta Ortega y su hijo Benicio y los hijos que el intérprete de “Timidez” tuvo con Ana Paula Dutil, India y Bautista- la ausencia de los hermanos del músico disparó rumores de una posible pelea entre ellos y la flamante novia. De hecho, en el programa SQP del martes, Yanina Latorre recibió mensajes del entorno de Julieta Ortega que confirmaban estas versiones y hablaban de un vínculo tóxico entre Prandi y Emanuel.

“El que tiene un micrófono también tiene que tener responsabilidad de lo que comunica. Si yo leo todo lo que me van a decir (supuestamente un anónimo), ni idea. Lo escuché, me lo contaron, no lo vi, por supuesto. Nada, qué decir chicos…”, lanzó la modelo restándole importancia.

Evangelina Salazar y Palito Ortega junto a sus nietos, India y Bautista, quien fue testigo de su padre en la boda Gerardo Viercovich - LA NACION

Respecto al motivo por el cual Martín, Sebastián, Luis y Rosario Ortega no estuvieron presentes, explicó: “Se organizó con poco tiempo porque queríamos resguardarlo. Era un día de semana, algunos podían; otros no. Vino Julieta. A los que les quieran ir a preguntar, les pueden ir a preguntar; está todo más que bien. Para mí fue un día de mucha felicidad. Me casé, estoy feliz, estoy con mucho amor. Estaban mis hijos, los hijos de Emanuel”.

“¿Vos estás distanciada de la familia de tu marido?”, le preguntó Rodrigo Lussich desde el piso sin vueltas. “Para nada, estoy bárbara con todos. Por eso digo que hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa al aire. Leían cosas que ni idea. Imaginate si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere; ni idea. Pregúntele a los protagonistas que se lo van a decir. Para mí es un día de felicidad absoluta y además, la felicidad es doble porque se confirmó la sentencia (en referencia a su ex, Claudio Contardi), así que quiero disfrutar de este momento”, expresó.

La ausencia de Martín, Sebastián, Luis y Rosario Ortega despertaron rumores de un conflicto familiar dentro del clan Ortega Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Cómo lo tomó Emanuel?”, quiso saber Paula Varela. “Emanuel no lo podía creer, se ríe porque está todo más que bien. Y de vuelta, no le vamos a dar trascendencia a un anónimo que no sé ni quién es. De última, van y le preguntan a los mencionados”, insistió Prandi. El cronista quiso saber si tenía sospechas de quién está detrás de estas versiones sin embargo, la actriz le volvió a restar importancia. “No, ni idea. No me importa tampoco, me da lo mismo quien sea”, advirtió.

Minutos después, la escritora volvió a explicar por qué los hermanos de su marido no fueron de la partida. “Había compromisos previos a esto... Y bueno, algunos podían y otros no, y nosotros no nos ofendíamos si no podían ese día. Estábamos re relajados. Por eso te digo, si le quieren ir a preguntar, le preguntan a ellos pero nosotros no tenemos ningún problema”, repitió mientras aclaraba que no hay nada que desmentir. “Simplemente no voy a empañar un día tan hermoso por algo que no existe y que le quieren dar entidad”, agregó molesta.

“Se dice que sorprendió el casamiento tan rápido, que no se lo esperaban, que tal vez ustedes venían de algunas crisis, de idas y venidas, entonces los sorprendió realmente”, le mencionó Varela desde el estudio intentando saber un poco más. “No hay nada de verdad en eso. Si nos conocen un poquito, tanto Emanuel como yo somos dos personas muy reservadas y lo mantuvimos en privado. Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación. No lo sabía el mundo. Queríamos evitarnos la prensa. Lo contamos a muy poquita gente. Eran cinco amigas mías, cinco amigos de él, la familia de él y mi familia. Los que podían estar, estaban y los que no, no. Y nosotros no nos ofendíamos. Desde ese lugar lo quisimos armar. Fue con mucho amor y, de verdad, la pasamos bomba; fue un día hermoso. No hay nada más que especular”, remarcó.

Si bien Julieta Ortega no estuvo presente en la ceremonia civil, sí llegó al festejo celebrado en un famoso resto de San Isidro

“¿Recibiste mensajes de los hermanos de Emanuel felicitándote por la boda?”, indagó Daniel Ambrosino. “Me hablo con todos. Sí, por supuesto. Chicos, los veo. No necesito un mensaje. De hecho, Julieta estuvo en mi casamiento ayer. Tampoco es una familia que todo el día se están mandando mensajes, no funcionan así ellos. Pero ayer vino Julieta con su hijo Benito al casamiento, estuvo en la recepción”, reveló. Respecto a la ausencia de Luciana Salazar, prima de los Ortega, la rubia confirmó que la modelo no fue invitada. “No invitamos a toda la familia. Por ejemplo, Fernando que es el papá de Luli y el hermano de Evangelina (que lo adoro) no estuvo invitado, ni él ni su familia. Son muchos y era algo chiquito”, explicó.

Inmediatamente, Lussich quiso saber si las especulaciones sobre una mala relación entre ella y Luli Salazar son ciertas: “¿No te hablás con Luli de la época de Poné a Francella (ciclo que las actrices compartieron en su momento)?”, preguntó. “¿Pero cómo no me voy a hablar? ¿Están todos locos? Chicos, me llevo re bien con Luciana. La vi cuatro veces en mi vida porque no nos frecuentamos pero nos llevamos bárbaro. No tengo ningún problema con nadie”, aseguró.

Antes de despedirse del móvil, un comentario de Natalie Weber hizo enfurecer a la recién casada. “Nos llamó la atención que no te seguís con Julieta…”, lanzó la panelista dando cuenta de que no tiene la mejor relación con su cuñada. “No me sigo con nadie casi pero, eso no tiene nada que ver. Y no tengo por qué explicar a quién sigo. Chicos, les recomiendo que le vayan a preguntar a los involucrados que dijeron que no me quieren y le preguntan a ellos, yo me tengo que ir a trabajar”, concluyó enojada.