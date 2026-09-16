El feroz descargo de Georgina Barbarossa sobre su experiencia con Jorge Porcel: “Un degenerado”

Georgina Barbarossa volvió a recordar uno de los episodios más difíciles que atravesó durante su carrera como actriz. La conductora se refirió a las supuestas situaciones de acoso que, según relató, vivió durante los años en los que trabajó junto a Jorge Porcel, y contó algunos episodios que todavía recuerda con incomodidad.

En diálogo con el programa SQP (América TV) y en medio de las repercusiones generadas por la biopic sobre Moria Casán, la artista hizo referencia a su experiencia con el fallecido humorista.

Cuando el cronista mencionó el nombre del actor, Barbarossa reaccionó de inmediato: “Ni me hables”, dijo. Ante la consulta sobre los motivos de esa reacción, fue tajante: “Era un ser deleznable; yo lo tuve que sufrir”.

La actriz reconstruyó algunos de los episodios que atravesó en los comienzos de su carrera y mencionó una situación concreta: “Me tocó el cu... de una manera horrible, espantosa y me fui llorando al camarín. Yo era muy chica”, relató.

"Yo era muy chica y me fui llorando al camarín", relató la conductora Fabian Marelli

Barbarossa explicó que, en aquel momento, no podía abandonar sus trabajos por una necesidad económica que, según detalló, la llevaba a seguir aceptando determinados proyectos: “En ese momento yo empezaba a trabajar y estábamos muy mal de plata”, compartió.

Por aquellos tiempos, la actriz encontró apoyo en Carmen Vallejo y, según recordó, fue esta última quien la acompañó en las jornadas en las que debía compartir escenas con Porcel, gesto que la actriz agradeció. “Ella se paraba al lado en mis sketches y me cuidaba”, detalló. Tiempo después, la actriz volvió a trabajar con el humorista estando embarazada de sus hijos mellizos. “Cuando me quedé embarazada y tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar en Las gatitas y ratones de Porcel, y fue otro pan amargo. Era un gordo baboso”, sumó sobre aquel período.

“Nunca entendí cómo se enamoró de él”

Barbarossa también se refirió a la relación sentimental que Carmen Barbieri mantuvo con Porcel y aclaró que nunca decidió contarle a la capocómica las situaciones que ella había sufrido con el actor. Sobre ello, puntualizó: “Nunca entendí cómo se enamoró de él. Yo nunca se lo conté a ella, pero ella estaba enamorada y yo qué le iba a decir: ‘tu novio era un asqueroso, un degenerado’”, planteó.

Sin embargo, la conductora matizó que su intención no es revivir aquellos malos momentos. “No me gusta hablar de la gente muerta”, zanjó.

Barbarossa también recordó que los comportamientos del actor eran particularmente evidentes cuando compartían escenas. “De repente, hablando así, se zarpaba. Conmigo era así, él lo hizo y yo doy fe. Fue un horror. En esa época lo hablé con alguien y luego en terapia, pero ya había pasado el tiempo”, concluyó.

El acoso durante su embarazo

Años atrás, Barbarossa ya había hablado públicamente sobre las situaciones que atravesó durante sus trabajos junto a Jorge Porcel y llegó a revelar que el humorista se aprovechó de ella estando embarazada.

En una entrevista con Marcelo Polino para Polino Auténtico (Radio Mitre) en 2023, mencionó lo sucedido luego de que su colega le recordara que ella fue una de las primeras figuras en hablar abiertamente sobre las situaciones de acoso vividas por muchas artistas en el ambiente laboral.

El periodista planteó, además, las consecuencias que podía tener en aquel momento que una actriz denunciara públicamente a una figura de la relevancia de Porcel. “En ese momento había una cofradía. La mujer lo contaba y los productores decían: ‘No la llamen a esta que habla’”, sostuvo. Barbarossa reconoció que era consciente del riesgo que implicaba hablar, pero dijo que, aun así, decidió hacerlo, aunque primero se vio obligada a trabajar con él. La actriz recordó que junto a su entonces marido, Miguel “Vasco” Lecuna, atravesaban dificultades económicas y tenía que trabajar. “No teníamos un mango con el Vasco y tampoco le decía nada porque lo iba a matar”, recordó.

En ese contexto, Barbarossa volvió a referirse con duras palabras al comportamiento que había tenido Porcel durante aquella etapa: “Desagradable. Yo estaba embarazada, y las cosas que me decía...”.