En fotos: del sensual look de Cazzu en la presentación de su película a la pasión de Sabrina Rojas y su nuevo novio

Juan Cabral pensó en Cazzu para interpretar a Sara, una madre soltera con una hija de 10 años a la que deja al cuidado de un peculiar vecino (Peretti) cuando tiene que irse a trabajar. En la foto, Cazzu posa junto a su hija en la ficción, Elena Romero y a Diego Peretti

Gerardo Viercovich - LA NACION