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En fotos: del sensual look de Cazzu en la presentación de su película a la pasión de Sabrina Rojas y su nuevo novio

Este martes se llevó a cabo la avant premiere del nuevo film de Juan Cabral, Risa y la cabina del viento, que tiene a la cantante jujeña como protagonista

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Entre nuevos proyectos, rumores y romances, Cazzu, Sabrina Rojas y Evangelina Anderson disfrutaron de distintos eventos de la noche porteña
Entre nuevos proyectos, rumores y romances, Cazzu, Sabrina Rojas y Evangelina Anderson disfrutaron de distintos eventos de la noche porteña
Cazzu protagoniza el film Risa y la cabina del viento, junto a Diego Peretti y Joaquín Furriel, que se estrena el jueves 16 de abril; más tarde, el film estará disponible en Netflix
Cazzu protagoniza el film Risa y la cabina del viento, junto a Diego Peretti y Joaquín Furriel, que se estrena el jueves 16 de abril; más tarde, el film estará disponible en NetflixGerardo Viercovich - LA NACION
"Creo que es especial cuando uno no sabe hacer lo que está a punto de hacer, pero todos a tu alrededor quieren que lo logres", reflexionó Cazzu sobre su debut actoral
"Creo que es especial cuando uno no sabe hacer lo que está a punto de hacer, pero todos a tu alrededor quieren que lo logres", reflexionó Cazzu sobre su debut actoralGerardo Viercovich - LA NACION
Juan Cabral pensó en Cazzu para interpretar a Sara, una madre soltera con una hija de 10 años a la que deja al cuidado de un peculiar vecino (Peretti) cuando tiene que irse a trabajar. En la foto, Cazzu posa junto a su hija en la ficción, Elena Romero y a Diego Peretti
Juan Cabral pensó en Cazzu para interpretar a Sara, una madre soltera con una hija de 10 años a la que deja al cuidado de un peculiar vecino (Peretti) cuando tiene que irse a trabajar. En la foto, Cazzu posa junto a su hija en la ficción, Elena Romero y a Diego PerettiGerardo Viercovich - LA NACION
La trama sigue a una niña, interpretada por Elena Romero, que encuentra un teléfono público para hablar con personas fallecidas
La trama sigue a una niña, interpretada por Elena Romero, que encuentra un teléfono público para hablar con personas fallecidas Gerardo Viercovich - LA NACION
Con sólo 11 años, Elena Romero cautivó a los espectadores en su debut actoral
Con sólo 11 años, Elena Romero cautivó a los espectadores en su debut actoralGerardo Viercovich - LA NACION
El rodaje se realizó el año pasado en Tierra del Fuego y duró un mes y medio
El rodaje se realizó el año pasado en Tierra del Fuego y duró un mes y medio Gerardo Viercovich - LA NACION
¡Hay equipo! Joaquín Furriel, Diego Peretti, Elena Romero y Cazzu, sonrieron frente a los flashes, orgullosos del resultado de su trabajo. La película fue destacada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y se llevó el premio del público del 4° Festival La Fiesta del Cine de Francia
¡Hay equipo! Joaquín Furriel, Diego Peretti, Elena Romero y Cazzu, sonrieron frente a los flashes, orgullosos del resultado de su trabajo. La película fue destacada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y se llevó el premio del público del 4° Festival La Fiesta del Cine de FranciaGerardo Viercovich - LA NACION
Diego Peretti y su actual pareja, Andrea, asistieron juntos a la avant premiere en el Shopping DOT
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¡Buena onda! Dillom asistió al evento y apoyó el nuevo proyecto que tiene a su colega y amiga Cazzu de protagonista
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Nicolás Pauls y su hija Olivia dijeron presente en la función
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A poco más de un mes de convertirse en padre por segunda vez, Benjamín Amadeo se acercó a la avant premiere y posó frente a los flashes del evento
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¡Es oficial! Sabrina Rojas y José Chatruc asistieron como novios a la función de prensa de El chat de mamis
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Rojas y Chatruc asistieron sellaron su amor con un beso en la alfombra roja del Multitabaris Comafi
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