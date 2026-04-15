En fotos: del sensual look de Cazzu en la presentación de su película a la pasión de Sabrina Rojas y su nuevo novio
Este martes se llevó a cabo la avant premiere del nuevo film de Juan Cabral, Risa y la cabina del viento, que tiene a la cantante jujeña como protagonista
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
China Kruger: del universo de las plataformas eróticas a su experiencia como Miss Argentina
- 2
Nicole Kidman reveló un sorprendente giro en su vida: se prepara para convertirse en “doula de la muerte”
- 3
Elena Roger: del musical de las Invasiones Inglesas con canciones de Charly García al despiste de algunos británicos sobre dónde quedan las Malvinas
- 4
Betiana Blum: el secreto de su juventud, las experiencias paranormales que vivió y cómo quedó su relación con Moria Casán