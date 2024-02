Jennifer Lopez y su inseparable marido, Ben Affleck, asistieron al estreno de la nueva película autobiográfica de la actriz y cantante, que se estrena el viernes 16 por Prime Video, en el Dolby Theatre de Hollywood. "This is Me... Now: Una historia de amor" significa el regreso de la actriz a la pantalla grande con un proyecto introspectivo que genera expectativa entre sus seguidores

ROBYN BECK - AFP