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En fotos: Halle Berry celebró sus 60 en México y Victoria Beckham disfrutó del sol en Portofino

La actriz disfrutó de unos días en Los Cabos junto a su novio, el músico Van Hunt; mientras tanto, la ex Spice Girl volvió a la Riviera italiana

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Halle Berry, espléndida y feliz, celebró sus 60 años a puro sol y mar en las playas de Los Cabos
Halle Berry, espléndida y feliz, celebró sus 60 años a puro sol y mar en las playas de Los CabosBackgrid/The Grosby Group
Para celebrar sus 60 años, Halle Berry compartió con sus seguidores una serie de posteos muy sensuales en Instagram. El día de su cumpleaños, la ganadora del Oscar se regaló unos días de sol y relax junto a su novio, el músico Van Hunt, en Los Cabos, México. La pareja disfrutó de un paseo en yate. La actriz lució una microbikini y un vestido blanco transparente, que combinó con anteojos de sol de estilo retro
Para celebrar sus 60 años, Halle Berry compartió con sus seguidores una serie de posteos muy sensuales en Instagram. El día de su cumpleaños, la ganadora del Oscar se regaló unos días de sol y relax junto a su novio, el músico Van Hunt, en Los Cabos, México. La pareja disfrutó de un paseo en yate. La actriz lució una microbikini y un vestido blanco transparente, que combinó con anteojos de sol de estilo retroBackgrid/The Grosby Group
Mientras tanto, en Italia, Dua Lipa se instaló unos días en Portofino para celebrar la despedida de soltera de su amiga Ella Jenkin, junto a Rosie Viva y Sarah Lysander. La cantante pasó la tarde junto a la piscina con una bikini roja que acaparó la atención
Mientras tanto, en Italia, Dua Lipa se instaló unos días en Portofino para celebrar la despedida de soltera de su amiga Ella Jenkin, junto a Rosie Viva y Sarah Lysander. La cantante pasó la tarde junto a la piscina con una bikini roja que acaparó la atenciónBackgrid UK/The Grosby Group
Amante de la literatura, Dua Lipa suele recomendar lecturas en su cuenta de Instagram. Para esta escapada, la cantante eligió llevar Rejection, la novela de Tony Tulathimutte. También hubo tiempo para la diversión junto a sus amigas, entre selfies, charlas y mucha complicidad
Amante de la literatura, Dua Lipa suele recomendar lecturas en su cuenta de Instagram. Para esta escapada, la cantante eligió llevar Rejection, la novela de Tony Tulathimutte. También hubo tiempo para la diversión junto a sus amigas, entre selfies, charlas y mucha complicidadBackgrid UK/The Grosby Group
Victoria Beckham y David Beckham regresaron a Portofino, el destino que eligieron para sus primeras vacaciones juntos, en 1997, cuando todavía eran novios y mantenían su relación en secreto. Con un elegante vestido blanco de espalda descubierta y un sombrero de yute de ala ancha que le cubría buena parte del rostro, la ex Spice Girl se dejó ver muy pensativa
Victoria Beckham y David Beckham regresaron a Portofino, el destino que eligieron para sus primeras vacaciones juntos, en 1997, cuando todavía eran novios y mantenían su relación en secreto. Con un elegante vestido blanco de espalda descubierta y un sombrero de yute de ala ancha que le cubría buena parte del rostro, la ex Spice Girl se dejó ver muy pensativaBackgrid UK/The Grosby Group
Victoria Beckham volvió a apostar por la elegancia durante su paso por Portofino, esta vez con una bikini color arena que dejó al descubierto su cuidada figura
Victoria Beckham volvió a apostar por la elegancia durante su paso por Portofino, esta vez con una bikini color arena que dejó al descubierto su cuidada figuraBackgrid UK/The Grosby Group
Tras blanquear la relación, Joshua Jackson y su novia, la modelo Olivia Burgess, fueron fotografiados mientras caminaban por las calles de Manhattan luego de almorzar en SoHo. Como una pareja cualquiera, se mostraron muy cerca y enamorados: ella lo tomó del brazo mientras recorrían el barrio. El actor, de 48 años, eligió un look informal compuesto por una remera blanca, jeans y zapatillas. La modelo, en cambio, combinó un top corto en color rojo con una falda negra y chatitas a tono
Tras blanquear la relación, Joshua Jackson y su novia, la modelo Olivia Burgess, fueron fotografiados mientras caminaban por las calles de Manhattan luego de almorzar en SoHo. Como una pareja cualquiera, se mostraron muy cerca y enamorados: ella lo tomó del brazo mientras recorrían el barrio. El actor, de 48 años, eligió un look informal compuesto por una remera blanca, jeans y zapatillas. La modelo, en cambio, combinó un top corto en color rojo con una falda negra y chatitas a tonoTIDNY-13
Sydney Sweeney y Scooter Braun compartieron una jornada a bordo de un lujoso yate en Mallorca, la paradisíaca isla española. La actriz, que parece estar preparando su próximo proyecto cinematográfico, leyó durante la tarde unas hojas que parecían ser parte de un guion, mientras navegaba junto al productor musical. Más tarde, Sweeney se tomó un descanso, mientras Braun chequeaba su teléfono
Sydney Sweeney y Scooter Braun compartieron una jornada a bordo de un lujoso yate en Mallorca, la paradisíaca isla española. La actriz, que parece estar preparando su próximo proyecto cinematográfico, leyó durante la tarde unas hojas que parecían ser parte de un guion, mientras navegaba junto al productor musical. Más tarde, Sweeney se tomó un descanso, mientras Braun chequeaba su teléfonoBackgrid UK/The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group
Rihanna les regaló a sus hijos un día para conectar con sus raíces en Barbados. Durante una jornada dedicada a conocer la cultura de la isla, la cantante se trasladó como una local en el transporte público. En un momento, hizo una parada para compartir agua de coco fresca con su hija. También tuvo tiempo para charlar con el vendedor, a quien luego saludó muy afectuosamente
Rihanna les regaló a sus hijos un día para conectar con sus raíces en Barbados. Durante una jornada dedicada a conocer la cultura de la isla, la cantante se trasladó como una local en el transporte público. En un momento, hizo una parada para compartir agua de coco fresca con su hija. También tuvo tiempo para charlar con el vendedor, a quien luego saludó muy afectuosamenteBackgrid UK/The Grosby Group
Rita Ora fue descubierta en Ibiza durante un día de descanso con familia y amigos. La cantante se sorprendió cuando un paparazzi la fotografió mientras se refrescaba con el agua de una manguera durante una tarde a bordo de un yate. Llevaba una bikini negra con estampado animal print y muchos accesorios en color dorado
Rita Ora fue descubierta en Ibiza durante un día de descanso con familia y amigos. La cantante se sorprendió cuando un paparazzi la fotografió mientras se refrescaba con el agua de una manguera durante una tarde a bordo de un yate. Llevaba una bikini negra con estampado animal print y muchos accesorios en color dorado G3/The Grosby Group
Rita Ora llegó al yate junto a su familia y amigos. La cantante se mostró sonriente mientras se acercaba a bordo junto al resto de sus acompañantes
Rita Ora llegó al yate junto a su familia y amigos. La cantante se mostró sonriente mientras se acercaba a bordo junto al resto de sus acompañantesG3/The Grosby Group
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