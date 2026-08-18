En fotos: Halle Berry celebró sus 60 en México y Victoria Beckham disfrutó del sol en Portofino

Rihanna les regaló a sus hijos un día para conectar con sus raíces en Barbados. Durante una jornada dedicada a conocer la cultura de la isla, la cantante se trasladó como una local en el transporte público. En un momento, hizo una parada para compartir agua de coco fresca con su hija. También tuvo tiempo para charlar con el vendedor, a quien luego saludó muy afectuosamente

Backgrid UK/The Grosby Group